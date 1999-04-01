Biarch

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(32-битные приложения для Linux)
 
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* [[OracleALS40/x86_64|Oracle 10g, 11g]] (программа установки)
* [[OracleALS40/x86_64|Oracle 10g, 11g]] (программа установки)
* [[Skype]]
* [[Skype]]
-
* Программа установки Altera QuartusII [http://www.altera.com/download/os-support/oss-index.html]
+
* [[Quartus]]
* Xilinx ISE [http://www.xilinx.com/ise/ossupport/index.htm]
* Xilinx ISE [http://www.xilinx.com/ise/ossupport/index.htm]
* CadSoft EAGLE
* CadSoft EAGLE

Текущая версия на 18:27, 14 января 2017

Содержание

[править] Поддержка исполнения приложений нескольких архитектур в одной операционной системе (Biarch)

[править] Описание

Biarch — поддержка исполнения кода для нескольких архитектур или ABI в одной системе (например, запуск 32-битных приложений на x86_64, или EABI и OABI-приложений на ARM). В случае более чем двух архитектур поддержка называется multiarch (например, запуск 16-, 32- и 64-битного кода на MIPS).

Требует поддержки со стороны многих компонентов системы:

  • компилятор и toolchain вообще должны уметь собирать код под необходимые архитектуры и ABI
  • пакетный менеджер должен уметь работать с пакетами для нескольких архитектур
  • упаковка приложений должна вестись образом, позволяющим сосуществование пакетов для разных архитектур в одной файловой системе.

[править] Список приложений, требующих biarch

[править] 32-битные приложения для Linux

[править] 32-битные приложения для Windows (32-битный Wine)

[править] Реализации

Распространены два подхода к реализации biarch: «а-ля Red Hat» с использованием file coloring в rpm и «а-ля Novell» с перепаковкой нужных 32-битных частей в явном виде. В ALT Linux реализован второй, который не требует поддержки со стороны пакетного менеджера, но определяется возможностями инструмента конверсии.

[править] «arepo 1.0»

arepo имени avm@ — специальный инструмент для перепаковки пакетов для одной архитектуры (i586) в пакеты для другой архитектуры (x86_64). Отрабатывает асинхронно со сборкой пакетов в основной репозиторий, результатом чего нередко была рассинхронизация дополнительного по версиям.

[править] «arepo 2.0»

С целью избежания задержки обновления дополнительных репозиториев разработана новая версия arepo 2.0 (пакет rpmrebuild-arepo). В настоящее время работает синхронно при сборке пакетов в Sisyphus и бранчи, начиная с p6/t6. Смотрите также описание ldv@.

[править] Замечания по обновлению

Внимание: arepo-репозитории x86_32 и x86_64-i586 несовместимы (одноименные пакеты отличаются по составу и зависимостям), автоматическое обновление со старого на новый не предусмотрено. Тем, у кого используется arepo-репозиторий x86_32, перед началом использования arepo-репозитория x86_64-i586 настоятельно рекомендуется удалить все пакеты, имя которых начинается на «i586-», или принудительно переустановить их все после подключения нового репозитария; поскольку новый оверлей несёт больше пакетов, также рекомендуется добавить APT::Cache-Limit 67108864; в /etc/apt/apt.conf.

Типичный /etc/apt/sources.list для Sisyphus, для желающих использовать arepo, теперь выглядит так: 

rpm [alt] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus x86_64 classic
rpm [alt] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus noarch classic
rpm [alt] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus x86_64-i586 classic

Переустановка i586-пакетов[1]: 

apt-get reinstall $(rpmquery -a --qf '%{name} ' 'i586-*')

[править] Публичные репозитории arepo в ALT Linux

Основная статья: Ports/x8664/32bitOn64bit

Обратите внимание: некоторые из перечисленных репозиториев несовместимы между собой.

[править] Sisyphus

[править] p8/t8

[править] p7/t7

[править] p6/t6

[править] p5/5.1

[править] 4.x

[править] Ссылки

[править] Примечания

  1. ldv@ в community@
Системному администратору

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