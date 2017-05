git.alt/FAQ

Материал из ALT Linux Wiki

Q: Как удалить ветку из репозитория git.alt

A: Как обычно в git.

Q: Почему не получается собрать переделанный тег?

A: Потому что теги фиксируются при добавлении задания на сборку. Лучше не мухлевать, см. тж. git-tag(1) насчёт "re-tag".

Q: Можно ли оперативно получить собранный пакет?

A: да:

успешно собранные из gear-репозиториев пакеты сразу публикуются на /gears (он же git.altlinux.org::gears) успешно собранные из srpm-файлов пакеты сразу публикуются на /srpms (он же git.altlinux.org::srpms)

Обратите внимание:

обновления gear-пакетов НЕ публикуются на git.altlinux.org::srpms, а

обновления srpm-пакетов НЕ публикуются на git.altlinux.org::gears.

Пакет, будучи однажды собранным из gear-репозитория, более не обновляется на git.altlinux.org::srpms.

Q: Почему не находится апстримный тег версии при постановке задания на сборку?

A:

либо не был добавлен в .gear/tags/ (при помощи gear-store-tags , ранее gear-update-tags ),

(при помощи , ранее ), либо добавлен после тега, отправленного на сборку -- в таком случае можно получить подобное:

generating pkg.tar for collectd.git tag "4.10.3-alt1"... \ gear: .gear/rules line 1: Name "collectd-4.10.3" not found in tag list gear: .gear/rules line 1: Failed to make archive girar-task add: failed to create pkg.tar for collectd.git tag "4.10.3-alt1"

Рекомендуемый порядок команд для репозиториев, где апстримная ветка мержится в ту, на которой создаётся тег для сборки (например, sisyphus ):

gear-store-tags -acv gear-hsh gear-create-tag

Во избежание забывания рекомендуется добавить проверку перед коммитом (стоя в корневом каталоге gear-репозитория):

ln -snf /usr/share/git-core/templates/hooks/pre-commit.sample .git/hooks/pre-commit

Q: Как просто скопировать неудавшееся чужое задание?

Вот какую команду я сочинил, чтобы скопировать (воссоздать) задание:

ssh girar build $(ssh girar task show 183273 | ./girar-build-args-from-girar-task-show)

Если какие-то атрибуты не обрабатываются моим фильтром, то строчки останутся в неизменном виде (с двоеточием или id= -- это я обнаруживаю с помощью grep в примере использования ниже).

./girar-build-args-from-girar-task-show:

#!/bin/sed -rf 1{ /test_only=yes/i --test-only } 1h 1s!^((id|locked|shared|test_only)=[^ ]* ?)*repo=([^ ]+) ?((owner|state|try|iter)=[^ ]+ ?)*((depends=[^ ]+ ?)*)$!-b \3 \6! 1s!depends=!--deps !g ############### # The actions # ############### # srpm is not handled. # rebuild is not an action shown by "task show" (rather, it's handled by "build"). s!^ [0-9]+:delete$!del! # Only the default (sisyphus) is possible when using the build command: s!^ [0-9]+:copy_repo=sisyphus$!copy! # Simple way (commented out): fetch from the same original location # (but unsafe: the tag may have changed): #s!^ [0-9]+:dir=!! # More reliable way: fetch from the old task: /^ [0-9]+:dir=.*$/{ s!^ ([0-9]+):dir=.*$!/tasks/@/gears/\1/git! G s!^(.*)@(.*)

.*id=([^ ]+) .*$!\1\3\2!m } # The obligatory arguments: s!^ [0-9]+:(tag_name|package)=!! # Unneeded attributes; ignored: s!^ [0-9]+:(userid|pkgname|tag_(id|author))=.*$!! # Attributes we can't reuse; if you want to ignore them, uncomment: #s!^ [0-9]+:relax_git_inheritance_check_for_commit=.*$!! #s!^ [0-9]+:approved_by=.*$!! # Usage example: # # for t in $(ssh girar task ls --all --brief | sed -re 's!^#([0-9]+) .*!\1!'); do \ # ssh girar task show "$t" | ./girar-build-args-from-girar-task-show \ # | if ! egrep -qs '(:|id=)'; then \ # ssh girar build $(ssh girar task show "$t" | ./girar-build-args-from-girar-task-show) \ # && ssh girar task rm "$t"; \ # else echo "# Unhandled attrs in task $t!"; \ # fi; \ # done

Это работает, если в исходном задании были только сборки из gear-repo (и прочее), но не из srpm. (Если реализуете для srpm, пожалуйста, поделитесь результатом!)

Массовый "перезапуск" заданий (только тех, которые полностью переработаны фильтром) делался мной примерно так:

for t in $(ssh girar task ls --all --brief | fgrep imz | sed -re 's!^#([0-9]+) .*!\1!'); do \ if (( t / 1024 >= 179 )); then continue; fi; \ ssh girar task show "$t" | ./girar-build-args-from-girar-task-show \ | if ! egrep -qs '(:|id=)'; then \ ssh girar build $(ssh girar task show "$t" | ./girar-build-args-from-girar-task-show) \ && ssh girar task rm "$t"; \ else echo "# Unhandled attrs in task $t!"; \ fi; \ done

Замечания

Копировать удавшееся задание просто так, наверное, не имеет большого смысла (потому что его результаты уже попали в репозиторий). (Проигрывание ещё раз удавшегося задания -- другая задача. Это происходит при регулярной тестовой пересборке Sisyphus.)

Проиграть своё задание в виде нового, наверное, не такая сложная задача, потому что можно просто повторить свои shell-команды.

Объяснение делаем список чередующихся путей к gear-repo и тегов фильтрацией вывода task show :

$ ssh girar task show 153515 id=153515 locked=no shared=no test_only=yes repo=sisyphus owner=cas state=FAILED try=26 iter=1 40:dir=/people/cas/packages/libwbxml.git 40:tag_name=0.11.4-alt1 40:tag_id=d8143b4e577da0cd3ec5510406e5544600318fca 40:tag_author=cas <cas@altlinux.org> 40:userid=cas 40:pkgname=libwbxml 100:userid=cas 200:userid=cas 300:userid=cas 400:userid=cas 440:dir=/people/cas/packages/lasso.git 440:tag_name=2.5.0-alt1 440:tag_id=e276eb2af0c557b67a4b44cc92343c3671f52e72 440:tag_author=cas <cas@altlinux.org> 440:userid=cas 440:pkgname=lasso ...

Q: Какие лимиты на сборочнице?

См. Hasher/Справочник#Лимиты на сборку у инкамингера.