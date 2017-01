Changes/archive/2014

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 20:00, 25 января 2017

править] 2014

править] Ноябрь

ImageMagick (convert и т.д.) могут процессорозависимо падать вследствие altbug #30442 (после исправления предыдущей аналогичной altbug #30431).

править] Сентябрь

Если apt-0.5.15lorg2-alt46.1 сделал segmentation fault — зачистите кэш: rm -f /var/cache/apt/*.bin

править] Август

Рекомендации ПЕРЕД обновлением akonadi до >= 1.12.90.

править] Июнь

Стоит воздержаться от обновления до systemd-214-alt1 (по состоянию на отправленный сегодня -alt6 всё так же возможны проблемы с NetworkManager и запуском графической сессии).

Поскольку mksquashfs из squashfs-tools-4.3-alt1 требует смонтированного /proc, без обновления mkimage до 0.2.15+ можно узреть FATAL ERROR:Mksquashfs requires more physical memory than is available! ; также возможны сбои при сборке крупных i586-образов на x86_64; см. altbug #30103; исправлено в 4.3-alt2.

править] Апрель

Если после обновления LibreOffice4 начались зависания на старте, удалите пока LibreOffice4-kde, см. тж. altbug #30042 (исправлено в 4.2-alt1.M70P.2).

править] Март

Akonadi 1.12 иногда портит базу, перед обновлением до этой версии рекомендуется остановить его при помощи akonadictl stop (либо сделать резервную копию из akonaditray).

Если вдруг при обновленьи отвалился realtek, Вы проверьте, нет ли в корне /etc/modprobe.d/blacklist-r8168.conf. И если есть -- удалите пакет r8168-blacklist вместе с kernel-modules-r8168-*.

systemd-210 сломал i586-системы при помощи переполнения queue file в /run вследствие чрезмерного внимания к netlink после добавления networkd. Вариант объезда, либо обновите make-initrd до 0.8.8-alt1+ и перегенерируйте initrd.