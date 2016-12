Материал из ALT Linux Wiki

править] Создание сертификатов PKCS12

Данная статья содержит краткое руководство для создания сертификатов PKCS12.

Такие сертификаты используются в качестве ключей на защищённых веб-страницах и в электронной подписи OpenOffice.org.

Основано на статье: Creating PKCS12 Certificates

Для того, чтобы создать сертификат, вам необходимо программное обеспечение openssl (если нет команды openssl, установите посредством команды apt-get install openssl).





править] Шаг 1. Подготавливаем место

Создайте каталог (например, cert) и перейдите в него. Выполните команды:

mkdir private mkdir certs echo '100001' >serial touch certindex.txt

В этом каталоге создаём файл конфигурации openssl.conf следующего содержимого:

# # OpenSSL configuration file. # # Establish working directory. dir = . [ ca ] default_ca = CA_default [ CA_default ] serial = $dir/serial database = $dir/certindex.txt new_certs_dir = $dir/certs certificate = $dir/cacert.pem private_key = $dir/private/cakey.pem default_days = 365 default_md = md5 preserve = no email_in_dn = yes # установите в no если не хотите чтобы поле email присутствовало в сертификате, # без поля email сертификат нельзя использовать для подписи и шифрования электронной почты! nameopt = default_ca certopt = default_ca policy = policy_match [ policy_match ] countryName = match stateOrProvinceName = match organizationName = match organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = optional [ req ] default_bits = 1024 # Size of keys default_keyfile = key.pem # name of generated keys default_md = md5 # message digest algorithm string_mask = nombstr # permitted characters distinguished_name = req_distinguished_name req_extensions = v3_req [ req_distinguished_name ] # Variable name Prompt string #------------------------- ---------------------------------- 0.organizationName = Organization Name (company) organizationalUnitName = Organizational Unit Name (department, division) emailAddress = Email Address emailAddress_max = 40 localityName = Locality Name (city, district) stateOrProvinceName = State or Province Name (full name) countryName = Country Name (2 letter code) countryName_min = 2 countryName_max = 2 commonName = Common Name (hostname, IP, or your name) commonName_max = 64 # Default values for the above, for consistency and less typing. # Variable name Value #------------------------ ------------------------------ 0.organizationName_default = Company localityName_default = Moscow stateOrProvinceName_default = Moscow countryName_default = RU emailAddress_default = email@domain.ru commonName_default = Common text [ v3_ca ] basicConstraints = CA:TRUE subjectKeyIdentifier = hash authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer:always [ v3_req ] basicConstraints = CA:FALSE subjectKeyIdentifier = hash

править] Шаг 2. Создаём сертификат сертифицирующей организации (CA)

openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout private/cakey.pem -out cacert.pem -days 365 -config ./openssl.conf

При запросе пароля указывайте пароль не менее 4 символов. На все остальные запросы можно нажать Enter.

править] Шаг 3. Создаём пользовательский сертификат

Сначала зададим имя для файлов сертификата пользовлателя. Так как их может быть много, задание через переменную среды окружения позволит повторять этот шаг очень быстро для каждого пользователя.

name='user1'

Теперь для каждого пользователя создаём сертификат PKCS12. Выполняйте по одной команде:

openssl req -new -nodes -out $name-req.pem -keyout private/$name-key.pem -days 365 -config ./openssl.conf

openssl ca -out $name-cert.pem -days 365 -config ./openssl.conf -infiles $name-req.pem

openssl pkcs12 -export -in $name-cert.pem -inkey private/$name-key.pem -certfile cacert.pem -name "description" -out $name-cert.p12

При запросе пароля указывайте пароль, заданный при создании сертификата CA. На все остальные запросы можно нажать Enter.

Готовый файл: user1-cert.p12

Этот файл можно импортировать в Firefox или Thunderbird, а потом использовать в OpenOffice.org.

