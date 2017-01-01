Dropbox
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(Различия между версиями)
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м (+mate-file-manager-dropbox)
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м (убрал точку, которую крайне легко принять за кусочек имени файла)
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: автоматически запустится веб-браузер со страницей регистрации в Dropbox;
: автоматически запустится веб-браузер со страницей регистрации в Dropbox;
; для KDE
; для KDE
|-
: необходимо запустить веб-браузер и ввести ссылку, которую можно получить командой <tt>grep dropbox ~/.xsession-errors\:0</tt>
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: необходимо запустить веб-браузер и ввести ссылку, которую можно получить командой <tt>grep dropbox ~/.xsession-errors\:0</tt>
Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в '''Домашнем каталоге''' будет создана папка <tt>Dropbox</tt>, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.
Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в '''Домашнем каталоге''' будет создана папка <tt>Dropbox</tt>, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.
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{{Category navigation|title=Enterprise Software|category=Enterprise_Software|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 12:44, 14 марта 2017
Dropbox — сервис для онлайн хранения файлов, их синхронизации и раздачи.
[править] Установка Dropbox на ALT Linux
Установите пакет поддержки Dropbox, соответствующий используемой вами графической оболочке:
- для Xfce
- thunar-dropbox-plugin;
- для GNOME
- nautilus-dropbox;
- для KDE
- kde4-dropbox-service-menu;
- для MATE
- mate-file-manager-dropbox
В Меню приложений запустите Dropbox (для KDE Kfilebox) и пройдите шаги мастера установки. В конце мастера установки:
- для Xfce и GNOME
- автоматически запустится веб-браузер со страницей регистрации в Dropbox;
- для KDE
- необходимо запустить веб-браузер и ввести ссылку, которую можно получить командой grep dropbox ~/.xsession-errors\:0
Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в Домашнем каталоге будет создана папка Dropbox, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.