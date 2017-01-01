Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в '''Домашнем каталоге''' будет создана папка <tt>Dropbox</tt>, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.

Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в '''Домашнем каталоге''' будет создана папка <tt>Dropbox</tt>, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.