Dropbox

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м (+mate-file-manager-dropbox)
м (убрал точку, которую крайне легко принять за кусочек имени файла)
 
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: автоматически запустится веб-браузер со страницей регистрации в Dropbox;
: автоматически запустится веб-браузер со страницей регистрации в Dropbox;
; для KDE
; для KDE
-
: необходимо запустить веб-браузер и ввести ссылку, которую можно получить командой <tt>grep dropbox ~/.xsession-errors\:0</tt>.
+
: необходимо запустить веб-браузер и ввести ссылку, которую можно получить командой <tt>grep dropbox ~/.xsession-errors\:0</tt>
Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в '''Домашнем каталоге''' будет создана папка <tt>Dropbox</tt>, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.
Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в '''Домашнем каталоге''' будет создана папка <tt>Dropbox</tt>, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.
{{Category navigation|title=Enterprise Software|category=Enterprise_Software|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Enterprise Software|category=Enterprise_Software|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 12:44, 14 марта 2017


Dropbox — сервис для онлайн хранения файлов, их синхронизации и раздачи.

[править] Установка Dropbox на ALT Linux


Установите пакет поддержки Dropbox, соответствующий используемой вами графической оболочке:

для Xfce
thunar-dropbox-plugin;
для GNOME
nautilus-dropbox;
для KDE
kde4-dropbox-service-menu;
для MATE
mate-file-manager-dropbox


В Меню приложений запустите Dropbox (для KDE Kfilebox) и пройдите шаги мастера установки. В конце мастера установки:

для Xfce и GNOME
автоматически запустится веб-браузер со страницей регистрации в Dropbox;
для KDE
необходимо запустить веб-браузер и ввести ссылку, которую можно получить командой grep dropbox ~/.xsession-errors\:0


Введите (при отсутствии, создайте) данные своей учётной записи Dropbox. В результате в Домашнем каталоге будет создана папка Dropbox, содержимое которой автоматически синхронизируется с онлайн-хранилищем. При установке Dropbox на другом компьютере укажите существующий аккаунт и вы получите актуальную копию своей рабочей области.

Enterprise Software

1C • 1C 7.7 • Api.php • Citrix Client • Citrix XenServer • DB2 • Dr.Web • DraftSight • Dropbox • Enterprise Software • Hyper-V • Lotus Domino • Lotus Notes • Monit • Nuxeo • OracleALS40 • OwnCloud9 • PVE • SAP GUI for Java • SAP R3 • SCOM • Skype • Skype/isolation • ViPNet Coordinator • Viber • VirtualBox • Zimbra • ГОСТ в OpenSSL • КриптоПро • Лисси-Софт • Совместимость программного обеспечения • Установка VMware View Client

 
 
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