Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 16:11, 20 декабря 2016

Черновик политики Sisyphus Автор(ы) — alb@, dottedmag@, mike@, raorn@ Обсуждение в devel@ Обсуждается с 2004





править] Backports policy

Этот документ регламентирует назначение репозитория бэкпортов, его структуру, порядок помещения пакетов в репозиторий, а также требования, которым должен соответствовать пакет.

править] Назначение репозитория

Репозиторий предназначен для хранения портированных на соответствующее семейство дистрибутивов пакетов. Для каждого семейства дистрибутивов создается отдельный репозиторий. В настоящее время существуют репозитории для следующих дистрибутивов:

ALT Linux 4.0 Server;

ALT Linux 3.0 Compact;

ALT Linux 2.4 Master;

ALT Linux 2.3 Compact, Junior (только архив);

ALT Linux 2.2 Master (только архив).

править] Структура репозитория

Каждый репозиторий создается с помощью утилиты genbasedir . Поддерживаемые архитектуры — i586 и i686. Для каждой из архитектур определена компонента backports . При необходимости в репозиторий могут быть добавлены другие архитектуры.





править] Расположение репозитория и доступ к нему

Получить доступ к репозиторию на чтение можно несколькими способами:

По протоколу ftp: ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/

По протоколу rsync: rsync://rsync.altlinux.org/ALTLinux/backports/

править] Помещение пакетов в репозиторий

По состоянию на 2010 год централизованная сборка backports силами mike@ прекращена.

править] Требования к пакетам

править] Сборка

Пакеты должны собираться в среде hasher с подключенными репозиториями:

Основной репозиторий дистрибутива. Например, репозиторий с дистрибутивом Master 2.4.

Репозиторий с updates для дистрибутива.

Репозиторий с backports для дистрибутива.

править] Исправления spec-файла

Поле Packager не должно изменяться. Всю необходимую информацию нужно заносить в changelog.

Например:

Packager: Alexander Nekrasov <e-ma@il> .... %changelog * Sat Sep 25 2004 Alexey Borovskoy <e-mai@il> 0.4-alt0.M24.1 - Backport to Master 2.4 - 0.4

Поле BuildRequires должно быть адаптировано под дистрибутив, на который производится портирование.

В etersoft-build-utils предусмотрена команда вида rpmbp -b p8 , которая выполняет необходимые преобразования спека: релиза пакета, ChangeLog, BuildRequires, Requires.

править] Правила нумерации релизов

Релизы нумеруются следующим образом: ADAPTED_RELEASE.DISTRO.BACKPORT_RELEASE . Таким образом, полное наименование пакета будет таким: %name-%version-ADAPTED_RELEASE.DISTRO.BACKPORT_RELEASE

К примеру, первый бэкпорт пакета foo-1.0-alt1 на branch/4.0 будет выглядеть как foo-1.0-alt0.M40.1 .

Где:

ADAPTED_RELEASE — релиз, выбраный таким образом, что ORIG_RELEASE <= ADAPTED_RELEASE < SISYPHUS_RELEASE.

Рекомендуемое значение — SISYPHUS_RELEASE - 1.

ORIG_RELEASE — строка, описывающая релиз пакета, из которого «растёт» данная ветка (который был переложен в бранч из Сизифа);

SISYPHUS_RELEASE — релиз пакета в Сизифе, на базе которого делался backport пакет;

BACKPORT_RELEASE — номер релиза пакета внутри репозитория backports. Нумерация начинается с 1.

DISTRO — репозиторий (бранч) либо дистрибутив (до ALM2.4 включительно), на который осуществляется портирование. Допустимые значения: M60T — ALT Linux t6 (дистрибутивы на базе 6-й ветки сообщества); M60P — ALT Linux p6 (дистрибутивы на базе шестой платформы); M51 — ALT Linux 5.1; M50P — ALT Linux p5 (дистрибутивы на базе пятой платформы); M50 — ALT Linux 5.0; M41 — ALT Linux 4.1; M40 — ALT Linux 4.0; M30 — ALT Linux 3.0 Compact; M24 — ALT Linux 2.4 Master; M23 — ALT Linux 2.3 Compact и ALT Linux 2.3 Junior;



и по аналогии для более новых веток.

При обновлении в бэкпортах до новой версии (%version) пакета, BACKPORTS_RELEASE сбрасывается в 1 и ORIG_RELEASE устанавливается в alt0 .

Такая схема версионирования выбрана потому, что новая версия пакета, собираемого в backports, должна иметь номер релиза меньший, чем та же версия в Сизифе, но при этом не меньший, чем та же версия в backports для предыдущих серий.

Пример разумного исключения:

Если необходимо предотвратить возможность обновления с релиза вида alt0.DISTRO.REVISION до сизифовского alt7 при наличии в Сизифе alt8 (в том числе в случае серьёзной ошибки, исправленной в alt8), можно сделать релиз вида alt7.DISTRO.REVISION, при условии что за основу взят именно alt8 а не alt7.

править] Взаимодействие с другими репозиториями

Если делаются не бэкпорты пакетов из Sisyphus, а существенные доработки или обновления — следует уведомить майнтейнера пакета в нём и сотрудничать с ним для сохранения добавленной функциональности.

Если в Sisyphus такого пакета попросту нет — желательно анонсировать сборку не только в backports@, но и в sisyphus@ (возможно, через кого-либо иного, подписанного на этот список рассылки).

править] Библиотеки и всё что с ними связано

Пакеты с библиотеками, входящими в пакетную базу дистрибутива, реализуют множество интерфейсов, которые определяют бинарную совместимость дистрибутива.

Бэкпорт новой версии библиотеки, входящей в состав дистрибутива, может нарушить бинарную совместимость дистрибутива. Это приведет к необходимости пересборки некоторого множества входящих в дистрибутив пакетов. Такое бэкпортирование допускается, только если будет осуществлена пересборка всех зависимых пакетов.



