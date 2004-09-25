Backports Policy
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Поле BuildRequires должно быть адаптировано под дистрибутив, на который производится портирование.
Поле BuildRequires должно быть адаптировано под дистрибутив, на который производится портирование.
|-
В [[
|+
В [[-build-utils]] предусмотрена команда вида <code>-</code>,
которая выполняет необходимые преобразования спека: релиза пакета, ChangeLog, BuildRequires, Requires.
которая выполняет необходимые преобразования спека: релиза пакета, ChangeLog, BuildRequires, Requires.
Текущая версия на 16:11, 20 декабря 2016
[править] Backports policy
Этот документ регламентирует назначение репозитория бэкпортов, его структуру, порядок помещения пакетов в репозиторий, а также требования, которым должен соответствовать пакет.
[править] Назначение репозитория
Репозиторий предназначен для хранения портированных на соответствующее семейство дистрибутивов пакетов. Для каждого семейства дистрибутивов создается отдельный репозиторий. В настоящее время существуют репозитории для следующих дистрибутивов:
- ALT Linux 4.0 Server;
- ALT Linux 3.0 Compact;
- ALT Linux 2.4 Master;
- ALT Linux 2.3 Compact, Junior (только архив);
- ALT Linux 2.2 Master (только архив).
[править] Структура репозитория
Каждый репозиторий создается с помощью утилиты genbasedir. Поддерживаемые архитектуры — i586 и i686. Для каждой из архитектур определена компонента backports. При необходимости в репозиторий могут быть добавлены другие архитектуры.
[править] Расположение репозитория и доступ к нему
Получить доступ к репозиторию на чтение можно несколькими способами:
- По протоколу ftp: ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/backports/
- По протоколу rsync: rsync://rsync.altlinux.org/ALTLinux/backports/
[править] Помещение пакетов в репозиторий
По состоянию на 2010 год централизованная сборка backports силами mike@ прекращена.
[править] Требования к пакетам
[править] Сборка
Пакеты должны собираться в среде hasher с подключенными репозиториями:
- Основной репозиторий дистрибутива. Например, репозиторий с дистрибутивом Master 2.4.
- Репозиторий с updates для дистрибутива.
- Репозиторий с backports для дистрибутива.
[править] Исправления spec-файла
Поле Packager не должно изменяться. Всю необходимую информацию нужно заносить в changelog.
Например:
Packager: Alexander Nekrasov <e-ma@il> .... %changelog * Sat Sep 25 2004 Alexey Borovskoy <e-mai@il> 0.4-alt0.M24.1 - Backport to Master 2.4 - 0.4
Поле BuildRequires должно быть адаптировано под дистрибутив, на который производится портирование.
В etersoft-build-utils предусмотрена команда вида
rpmbp -b p8,
которая выполняет необходимые преобразования спека: релиза пакета, ChangeLog, BuildRequires, Requires.
[править] Правила нумерации релизов
Релизы нумеруются следующим образом: ADAPTED_RELEASE.DISTRO.BACKPORT_RELEASE. Таким образом, полное наименование пакета будет таким: %name-%version-ADAPTED_RELEASE.DISTRO.BACKPORT_RELEASE
К примеру, первый бэкпорт пакета foo-1.0-alt1 на branch/4.0 будет выглядеть как foo-1.0-alt0.M40.1.
Где:
- ADAPTED_RELEASE — релиз, выбраный таким образом, что ORIG_RELEASE <= ADAPTED_RELEASE < SISYPHUS_RELEASE.
- Рекомендуемое значение — SISYPHUS_RELEASE - 1.
- ORIG_RELEASE — строка, описывающая релиз пакета, из которого «растёт» данная ветка (который был переложен в бранч из Сизифа);
- SISYPHUS_RELEASE — релиз пакета в Сизифе, на базе которого делался backport пакет;
- BACKPORT_RELEASE — номер релиза пакета внутри репозитория backports. Нумерация начинается с 1.
- DISTRO — репозиторий (бранч) либо дистрибутив (до ALM2.4 включительно), на который осуществляется портирование. Допустимые значения:
- M60T — ALT Linux t6 (дистрибутивы на базе 6-й ветки сообщества);
- M60P — ALT Linux p6 (дистрибутивы на базе шестой платформы);
- M51 — ALT Linux 5.1;
- M50P — ALT Linux p5 (дистрибутивы на базе пятой платформы);
- M50 — ALT Linux 5.0;
- M41 — ALT Linux 4.1;
- M40 — ALT Linux 4.0;
- M30 — ALT Linux 3.0 Compact;
- M24 — ALT Linux 2.4 Master;
- M23 — ALT Linux 2.3 Compact и ALT Linux 2.3 Junior;
и по аналогии для более новых веток.
При обновлении в бэкпортах до новой версии (%version) пакета, BACKPORTS_RELEASE сбрасывается в 1 и ORIG_RELEASE устанавливается в alt0.
Такая схема версионирования выбрана потому, что новая версия пакета, собираемого в backports, должна иметь номер релиза меньший, чем та же версия в Сизифе, но при этом не меньший, чем та же версия в backports для предыдущих серий.
Пример разумного исключения:
Если необходимо предотвратить возможность обновления с релиза вида alt0.DISTRO.REVISION до сизифовского alt7 при наличии в Сизифе alt8 (в том числе в случае серьёзной ошибки, исправленной в alt8), можно сделать релиз вида alt7.DISTRO.REVISION, при условии что за основу взят именно alt8 а не alt7.
[править] Взаимодействие с другими репозиториями
Если делаются не бэкпорты пакетов из Sisyphus, а существенные доработки или обновления — следует уведомить майнтейнера пакета в нём и сотрудничать с ним для сохранения добавленной функциональности.
Если в Sisyphus такого пакета попросту нет — желательно анонсировать сборку не только в backports@, но и в sisyphus@ (возможно, через кого-либо иного, подписанного на этот список рассылки).
[править] Библиотеки и всё что с ними связано
Пакеты с библиотеками, входящими в пакетную базу дистрибутива, реализуют множество интерфейсов, которые определяют бинарную совместимость дистрибутива.
Бэкпорт новой версии библиотеки, входящей в состав дистрибутива, может нарушить бинарную совместимость дистрибутива. Это приведет к необходимости пересборки некоторого множества входящих в дистрибутив пакетов. Такое бэкпортирование допускается, только если будет осуществлена пересборка всех зависимых пакетов.