Backports Policy

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Поле BuildRequires должно быть адаптировано под дистрибутив, на который производится портирование.
Поле BuildRequires должно быть адаптировано под дистрибутив, на который производится портирование.
-
В [[Etersoft-build-utils]] предусмотрена команда вида <code>rpmbph -M41</code>,
+
В [[etersoft-build-utils]] предусмотрена команда вида <code>rpmbp -b p8</code>,
которая выполняет необходимые преобразования спека: релиза пакета, ChangeLog, BuildRequires, Requires.
которая выполняет необходимые преобразования спека: релиза пакета, ChangeLog, BuildRequires, Requires.

Текущая версия на 16:11, 20 декабря 2016

Stub.png
Черновик политики Sisyphus
Автор(ы) — alb@, dottedmag@, mike@, raorn@
Обсуждение в devel@
Обсуждается с 2004


Содержание

[править] Backports policy

Этот документ регламентирует назначение репозитория бэкпортов, его структуру, порядок помещения пакетов в репозиторий, а также требования, которым должен соответствовать пакет.

[править] Назначение репозитория

Репозиторий предназначен для хранения портированных на соответствующее семейство дистрибутивов пакетов. Для каждого семейства дистрибутивов создается отдельный репозиторий. В настоящее время существуют репозитории для следующих дистрибутивов:

  • ALT Linux 4.0 Server;
  • ALT Linux 3.0 Compact;
  • ALT Linux 2.4 Master;
  • ALT Linux 2.3 Compact, Junior (только архив);
  • ALT Linux 2.2 Master (только архив).

[править] Структура репозитория

Каждый репозиторий создается с помощью утилиты genbasedir. Поддерживаемые архитектуры — i586 и i686. Для каждой из архитектур определена компонента backports. При необходимости в репозиторий могут быть добавлены другие архитектуры.


[править] Расположение репозитория и доступ к нему

Получить доступ к репозиторию на чтение можно несколькими способами:

[править] Помещение пакетов в репозиторий

По состоянию на 2010 год централизованная сборка backports силами mike@ прекращена.

[править] Требования к пакетам

[править] Сборка

Пакеты должны собираться в среде hasher с подключенными репозиториями:

  • Основной репозиторий дистрибутива. Например, репозиторий с дистрибутивом Master 2.4.
  • Репозиторий с updates для дистрибутива.
  • Репозиторий с backports для дистрибутива.

[править] Исправления spec-файла

Поле Packager не должно изменяться. Всю необходимую информацию нужно заносить в changelog.

Например: 

Packager: Alexander Nekrasov <e-ma@il>
....
%changelog
* Sat Sep 25 2004 Alexey Borovskoy <e-mai@il> 0.4-alt0.M24.1
- Backport to Master 2.4
- 0.4

Поле BuildRequires должно быть адаптировано под дистрибутив, на который производится портирование.

В etersoft-build-utils предусмотрена команда вида rpmbp -b p8, которая выполняет необходимые преобразования спека: релиза пакета, ChangeLog, BuildRequires, Requires.

[править] Правила нумерации релизов

Релизы нумеруются следующим образом: ADAPTED_RELEASE.DISTRO.BACKPORT_RELEASE. Таким образом, полное наименование пакета будет таким: %name-%version-ADAPTED_RELEASE.DISTRO.BACKPORT_RELEASE

К примеру, первый бэкпорт пакета foo-1.0-alt1 на branch/4.0 будет выглядеть как foo-1.0-alt0.M40.1.

Где:

  • ADAPTED_RELEASE — релиз, выбраный таким образом, что ORIG_RELEASE <= ADAPTED_RELEASE < SISYPHUS_RELEASE.
Рекомендуемое значение — SISYPHUS_RELEASE - 1.
  • ORIG_RELEASE — строка, описывающая релиз пакета, из которого «растёт» данная ветка (который был переложен в бранч из Сизифа);
  • SISYPHUS_RELEASE — релиз пакета в Сизифе, на базе которого делался backport пакет;
  • BACKPORT_RELEASE — номер релиза пакета внутри репозитория backports. Нумерация начинается с 1.
  • DISTRO — репозиторий (бранч) либо дистрибутив (до ALM2.4 включительно), на который осуществляется портирование. Допустимые значения:
    • M60T — ALT Linux t6 (дистрибутивы на базе 6-й ветки сообщества);
    • M60P — ALT Linux p6 (дистрибутивы на базе шестой платформы);
    • M51 — ALT Linux 5.1;
    • M50P — ALT Linux p5 (дистрибутивы на базе пятой платформы);
    • M50 — ALT Linux 5.0;
    • M41 — ALT Linux 4.1;
    • M40 — ALT Linux 4.0;
    • M30 — ALT Linux 3.0 Compact;
    • M24 — ALT Linux 2.4 Master;
    • M23 — ALT Linux 2.3 Compact и ALT Linux 2.3 Junior;

и по аналогии для более новых веток.

При обновлении в бэкпортах до новой версии (%version) пакета, BACKPORTS_RELEASE сбрасывается в 1 и ORIG_RELEASE устанавливается в alt0.

Такая схема версионирования выбрана потому, что новая версия пакета, собираемого в backports, должна иметь номер релиза меньший, чем та же версия в Сизифе, но при этом не меньший, чем та же версия в backports для предыдущих серий.

Пример разумного исключения:

Если необходимо предотвратить возможность обновления с релиза вида alt0.DISTRO.REVISION до сизифовского alt7 при наличии в Сизифе alt8 (в том числе в случае серьёзной ошибки, исправленной в alt8), можно сделать релиз вида alt7.DISTRO.REVISION, при условии что за основу взят именно alt8 а не alt7.

[править] Взаимодействие с другими репозиториями

Если делаются не бэкпорты пакетов из Sisyphus, а существенные доработки или обновления — следует уведомить майнтейнера пакета в нём и сотрудничать с ним для сохранения добавленной функциональности.

Если в Sisyphus такого пакета попросту нет — желательно анонсировать сборку не только в backports@, но и в sisyphus@ (возможно, через кого-либо иного, подписанного на этот список рассылки).

[править] Библиотеки и всё что с ними связано

Пакеты с библиотеками, входящими в пакетную базу дистрибутива, реализуют множество интерфейсов, которые определяют бинарную совместимость дистрибутива.

Бэкпорт новой версии библиотеки, входящей в состав дистрибутива, может нарушить бинарную совместимость дистрибутива. Это приведет к необходимости пересборки некоторого множества входящих в дистрибутив пакетов. Такое бэкпортирование допускается, только если будет осуществлена пересборка всех зависимых пакетов.


Backports

Backports • Backports Policy • Бэкпорт в Бранч

 
Черновики нормативных документов

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