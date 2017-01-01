Alterator-sshd
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-sshd}} == Назначение == Модуль '''Служба SSHD''' — предназначен ...»)
(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-sshd}} == Назначение == Модуль '''Служба SSHD''' — предназначен ...»)
Текущая версия на 09:42, 27 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-sshd
[править] Назначение
Модуль Служба SSHD — предназначен для настройки OpenSSHd.
[править] Запуск
Модуль Служба SSHD доступен в веб-интерфейсе по адесу: https://ip-address:8080 (раздел Серверы ▷ Служба SSHD):
[править] Использование модуля
[править] Изменение конфигураци
Для изменения настроек, необходимо нажать на кнопку «Настройки», откроется окно:
Здесь можно внести изменения и нажать кнопку «Принять настройки»
[править] Управление ключами
Здесь можно просмотреть существующие ключи, добавить ключ для пользователя, удалить ключи.