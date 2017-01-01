Alterator-sshd

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(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-sshd}} == Назначение == Модуль '''Служба SSHD''' — предназначен ...»)

Текущая версия на 09:42, 27 апреля 2017

Stub.png
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Содержание

[править] Название пакета

alterator-sshd

[править] Назначение

Модуль Служба SSHD — предназначен для настройки OpenSSHd.

[править] Запуск

Модуль Служба SSHD доступен в веб-интерфейсе по адесу: https://ip-address:8080 (раздел Серверы ▷ Служба SSHD):

Веб-интерфейс модуля Служба SSHD

[править] Использование модуля

[править] Изменение конфигураци

Для изменения настроек, необходимо нажать на кнопку «Настройки», откроется окно:

Настройки SSHD

Здесь можно внести изменения и нажать кнопку «Принять настройки»

[править] Управление ключами

Управление ключами

Здесь можно просмотреть существующие ключи, добавить ключ для пользователя, удалить ключи.

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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