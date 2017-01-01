Alterator-squidmill
Материал из ALT Linux Wiki
|
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-squidmill}} предназначен для просмотра статистики работы прокси...»)
|
м
|Строка 3:
|Строка 3:
== Настройка ==
== Настройка ==
|-
Модуль {{pkg|alterator-squidmill}} доступен в веб-интерфейсе
|+
Модуль {{pkg|alterator-squidmill}} доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (СтатистикаПрокси-сервер):
[[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]]
[[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]]
Текущая версия на 14:22, 18 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-squidmill предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.
[править] Настройка
Модуль alterator-squidmill доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Прокси-сервер):
Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.
Основное назначение модуля — это просмотр отчёта об объёме полученных из внешней сети данных. В зависимости от режима аутентификации пользователей при доступе к прокси-серверу, записи отчёта могут содержать как имена пользователей, так и адреса локальной сети.
Отчёт, выводимый на страницу не обновляется автоматически и поэтому может содержать устаревшие данные. Для обновления отчёта нажмите на кнопку «Обновить». При каждом обновлении учитываются параметры выборки, которые можно определить над таблицей. Данные в таблице отсортированы по убыванию объёма полученных данных.