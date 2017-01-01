Alterator-squidmill

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-squidmill}} предназначен для просмотра статистики работы прокси...»)

Текущая версия на 09:09, 14 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль alterator-squidmill предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.

[править] Настройка

Модуль alterator-squidmill доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Статистика, пункт Прокси-сервер)):

Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill

Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.

Основное назначение модуля — это просмотр отчёта об объёме полученных из внешней сети данных. В зависимости от режима аутентификации пользователей при доступе к прокси-серверу, записи отчёта могут содержать как имена пользователей, так и адреса локальной сети.

Отчёт, выводимый на страницу не обновляется автоматически и поэтому может содержать устаревшие данные. Для обновления отчёта нажмите на кнопку «Обновить». При каждом обновлении учитываются параметры выборки, которые можно определить над таблицей. Данные в таблице отсортированы по убыванию объёма полученных данных.


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