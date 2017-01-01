Alterator-snort
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Текущая версия на 10:13, 26 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-snort
[править] Система обнаружения вторжений
Система обнаружения вторжений содержит следующие модули:
- Статистика;
- Правила;
- Запреты;
- Расширенная статистика;
- Уведомления;
- Настройка.
[править] Статистика
Модуль Статистика доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Статистика):
Модуль Статистика выводит статистику обнаружения вторжений за указанный промежуток времени. Правила, по которым происходит обнаружение, задаются в модуле Правила. Предусмотрена возможность просмотра подробной информации по каждому пункту, выбранному из таблицы событий.
[править] Правила
Модуль Правила доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Правила):
Модуль Правила предназначен для управления правилами обнаружения вторжений. Здесь можно включить/выключить правила, используемые СОВ. Также есть возможность включить автоматическую загрузку свежих правил по расписанию, либо с сайта http://snort.org/ по так называемому oinkcode (его можно получить на сайте http://snort.org/ при регистрации), либо с произвольного URL.
[править] Запреты
Модуль Запреты доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Запреты):
Модуль Запреты предназначен для управления запретами. Возможно создать запрет, описываемый комбинацией из нескольких классов. Также через этот модуль позволяет просматривать и удалять IP-адреса, попавших под запрет.
[править] Расширенная статистика
Модуль Расширенная статистика доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Расширенная статистика):
Модуль Расширенная статистика позволяет управлять пользователями интерфейса статистики. Сам интерфейс статистики открывается в отдельном окне (отдельной вкладке) по нажатию на «Открыть расширенную статистику в новом окне».
[править] Уведомления
Модуль Уведомления доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Уведомления):
Модуль Уведомления позволяет управлять получателями уведомлений от СОВ. Для каждого получателя можно задать классы, информация о которых ему будет направляться. Также можно задать один из предлагаемых периодов отправки. Минимальный период – один раз в 15 минут, максимальный – один раз в месяц. Кроме этого можно задать email отправителя уведомлений. Данная опция общая для всех получателей.
[править] Настройка
Модуль Настройка доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Настройка):
Модуль Настройка позволяет включить/выключить СОВ. Также в нём задаётся с какими сетевыми интерфейсами должна работать СОВ.