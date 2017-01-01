Alterator-snort

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(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-snort}} == Система обнаружения вторжений == Система обнаруж...»)

Текущая версия на 10:13, 26 апреля 2017

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Содержание

[править] Название пакета

alterator-snort

[править] Система обнаружения вторжений

Система обнаружения вторжений содержит следующие модули:

  • Статистика;
  • Правила;
  • Запреты;
  • Расширенная статистика;
  • Уведомления;
  • Настройка.

[править] Статистика

Модуль Статистика доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Статистика):

Веб-интерфейс модуля Статистика СОВ

Модуль Статистика выводит статистику обнаружения вторжений за указанный промежуток времени. Правила, по которым происходит обнаружение, задаются в модуле Правила. Предусмотрена возможность просмотра подробной информации по каждому пункту, выбранному из таблицы событий.

[править] Правила

Модуль Правила доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Правила):

Веб-интерфейс модуля Правила СОВ

Модуль Правила предназначен для управления правилами обнаружения вторжений. Здесь можно включить/выключить правила, используемые СОВ. Также есть возможность включить автоматическую загрузку свежих правил по расписанию, либо с сайта http://snort.org/ по так называемому oinkcode (его можно получить на сайте http://snort.org/ при регистрации), либо с произвольного URL.

[править] Запреты

Модуль Запреты доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Запреты):

Веб-интерфейс модуля Запреты СОВ

Модуль Запреты предназначен для управления запретами. Возможно создать запрет, описываемый комбинацией из нескольких классов. Также через этот модуль позволяет просматривать и удалять IP-адреса, попавших под запрет.

[править] Расширенная статистика

Модуль Расширенная статистика доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Расширенная статистика):

Веб-интерфейс модуля Расширенная статистика СОВ

Модуль Расширенная статистика позволяет управлять пользователями интерфейса статистики. Сам интерфейс статистики открывается в отдельном окне (отдельной вкладке) по нажатию на «Открыть расширенную статистику в новом окне».

[править] Уведомления

Модуль Уведомления доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Уведомления):

Веб-интерфейс модуля Уведомления СОВ

Модуль Уведомления позволяет управлять получателями уведомлений от СОВ. Для каждого получателя можно задать классы, информация о которых ему будет направляться. Также можно задать один из предлагаемых периодов отправки. Минимальный период – один раз в 15 минут, максимальный – один раз в месяц. Кроме этого можно задать email отправителя уведомлений. Данная опция общая для всех получателей.

[править] Настройка

Модуль Настройка доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Настройка):

Веб-интерфейс модуля Настройка СОВ

Модуль Настройка позволяет включить/выключить СОВ. Также в нём задаётся с какими сетевыми интерфейсами должна работать СОВ.

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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