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Текущая версия на 10:13, 26 апреля 2017

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править] Название пакета

alterator-snort

править] Система обнаружения вторжений

Система обнаружения вторжений содержит следующие модули:

Статистика;

Правила;

Запреты;

Расширенная статистика;

Уведомления;

Настройка.

править] Статистика

Модуль Статистика доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Статистика):

Модуль Статистика выводит статистику обнаружения вторжений за указанный промежуток времени. Правила, по которым происходит обнаружение, задаются в модуле Правила. Предусмотрена возможность просмотра подробной информации по каждому пункту, выбранному из таблицы событий.

править] Правила

Модуль Правила доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Правила):

Модуль Правила предназначен для управления правилами обнаружения вторжений. Здесь можно включить/выключить правила, используемые СОВ. Также есть возможность включить автоматическую загрузку свежих правил по расписанию, либо с сайта http://snort.org/ по так называемому oinkcode (его можно получить на сайте http://snort.org/ при регистрации), либо с произвольного URL.

править] Запреты

Модуль Запреты доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Запреты):

Модуль Запреты предназначен для управления запретами. Возможно создать запрет, описываемый комбинацией из нескольких классов. Также через этот модуль позволяет просматривать и удалять IP-адреса, попавших под запрет.

править] Расширенная статистика

Модуль Расширенная статистика доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Расширенная статистика):

Модуль Расширенная статистика позволяет управлять пользователями интерфейса статистики. Сам интерфейс статистики открывается в отдельном окне (отдельной вкладке) по нажатию на «Открыть расширенную статистику в новом окне».

править] Уведомления

Модуль Уведомления доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Уведомления):

Модуль Уведомления позволяет управлять получателями уведомлений от СОВ. Для каждого получателя можно задать классы, информация о которых ему будет направляться. Также можно задать один из предлагаемых периодов отправки. Минимальный период – один раз в 15 минут, максимальный – один раз в месяц. Кроме этого можно задать email отправителя уведомлений. Данная опция общая для всех получателей.

править] Настройка

Модуль Настройка доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система обнаружения вторжений ▷ Настройка):

Модуль Настройка позволяет включить/выключить СОВ. Также в нём задаётся с какими сетевыми интерфейсами должна работать СОВ.