Alterator-quota

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-quota}} позволяет ограничить использование дискового простра...»)

Текущая версия на 10:10, 14 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль alterator-quota позволяет ограничить использование дискового пространства пользователями.

[править] Настройка

Модуль alterator-quota доступен как в GUI в режиме эксперта (группа Пользователи, пункт Использование диска):

Интерфейс модуля alterator-quota

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Использование диска)):

Веб-интерфейс модуля alterator-quota

Модуль предоставляет следующие возможности:

  • задание ограничений (квот) для пользователя при использовании определённого раздела диска;
  • ограничить можно как суммарное количество килобайт, занятых файлами пользователя, так и количество этих файлов.

Файловая система должна быть подключена с параметрами usrquota,grpquota.

При задании ограничений различают жёсткие и мягкие ограничения.

Мягкое ограничение

Нижняя граница ограничения, которая может быть временно превышена. Временное ограничение — одна неделя.

Жeсткое ограничение

Использование диска, которое не может быть превышено ни при каких условиях.

Значение 0 при задании ограничений означает отсутствие ограничений.


Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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