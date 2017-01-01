Alterator-quota
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-quota}} позволяет ограничить использование дискового простра...»)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-quota}} позволяет ограничить использование дискового простра...»)
Текущая версия на 10:10, 14 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-quota позволяет ограничить использование дискового пространства пользователями.
[править] Настройка
Модуль alterator-quota доступен как в GUI в режиме эксперта (группа Пользователи, пункт Использование диска):
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Использование диска)):
Модуль предоставляет следующие возможности:
- задание ограничений (квот) для пользователя при использовании определённого раздела диска;
- ограничить можно как суммарное количество килобайт, занятых файлами пользователя, так и количество этих файлов.
Файловая система должна быть подключена с параметрами usrquota,grpquota.
При задании ограничений различают жёсткие и мягкие ограничения.
- Мягкое ограничение
-
Нижняя граница ограничения, которая может быть временно превышена. Временное ограничение — одна неделя.
- Жeсткое ограничение
-
Использование диска, которое не может быть превышено ни при каких условиях.
Значение 0 при задании ограничений означает отсутствие ограничений.