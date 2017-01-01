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(Различия между версиями)

Текущая версия на 10:10, 14 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-quota позволяет ограничить использование дискового пространства пользователями.

править] Настройка

Модуль alterator-quota доступен как в GUI в режиме эксперта (группа Пользователи, пункт Использование диска):

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Использование диска)):

Модуль предоставляет следующие возможности:

задание ограничений (квот) для пользователя при использовании определённого раздела диска;

ограничить можно как суммарное количество килобайт, занятых файлами пользователя, так и количество этих файлов.

Файловая система должна быть подключена с параметрами usrquota,grpquota.

При задании ограничений различают жёсткие и мягкие ограничения.

Мягкое ограничение

Нижняя граница ограничения, которая может быть временно превышена. Временное ограничение — одна неделя.

Жeсткое ограничение

Использование диска, которое не может быть превышено ни при каких условиях.

Значение 0 при задании ограничений означает отсутствие ограничений.



