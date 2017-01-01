Alterator-net-iptables-manual

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 12:05, 19 апреля 2017

править] Назначение

Модуль «Ручной режим управления» (пакет alterator-net-iptables) позволяет вручную исправлять таблицы брандмауэра.

Все настройки, сделанные в других модулях, работающих с брандмауэром ("Внешние сети", "Черный список", "Перенаправление портов" и "Доступ из внутренних сетей") не будут влиять на систему.

При выключении ручного режима будут восстановлены настройки других модулей, работающих с брандмауэром.

править] Запуск

Модуль «Ручной режим управления» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Ручной режим управления):

Таблицу для редактирования можно выбрать в списке «Выберите таблицу»: