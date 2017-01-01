Alterator-net-iptables-manual
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Ручной режим управления» (пакет {{pkg|alterator-net-iptables}}) позволяет вручну...»)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Ручной режим управления» (пакет {{pkg|alterator-net-iptables}}) позволяет вручну...»)
Текущая версия на 12:05, 19 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль «Ручной режим управления» (пакет alterator-net-iptables) позволяет вручную исправлять таблицы брандмауэра.
Все настройки, сделанные в других модулях, работающих с брандмауэром ("Внешние сети", "Черный список", "Перенаправление портов" и "Доступ из внутренних сетей") не будут влиять на систему.
При выключении ручного режима будут восстановлены настройки других модулей, работающих с брандмауэром.
[править] Запуск
Модуль «Ручной режим управления» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Ручной режим управления):
Таблицу для редактирования можно выбрать в списке «Выберите таблицу»: