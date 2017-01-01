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Версия 11:09, 19 апреля 2017

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Назначение

Модуль alterator-net-iptables предназначен для конфигурирования межсетевого экрана.

Запуск

Модуль alterator-net-iptables доступен как в GUI (раздел Брандмауэр ▷ Внешние сети):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Внешние сети):

Использование модуля

Выбор режима работы

Можно выбрать один из двух режимов работы:

Роутер. В этом режиме перенаправление пакетов между сетевыми интерфейсами происходит без трансляции сетевых адресов.

Шлюз (NAT). В этом режиме будет настроена трансляция сетевых адресов (NAT) при перенаправлении пакетов на внешние интерфейсы. Использование этого режима имеет смысл, если у вас настроен по крайней мере один внешний и один внутренний интерфейс.

Примечание: В любом режиме включено только перенаправление пакетов с внутренних интерфейсов. Перенаправление пакетов с внешних интерфейсов всегда выключено.





Выбор внешних интерфейсов

Необходимо выбрать сетевые интерфейсы, через которые компьютер подключен к внешним сетям. Для этих подключений можно разрешать или запрещать доступ снаружи к различным сетевым службам компьютера, а также включать трансляцию адресов внутренних сетей при обращениях наружу.

Разрешённые входящие соединения на внешних интерфейсах

Поставив отметку, соответствующую определённой службе, можно включить доступ к этой службе через внешние сетевые интерфейсы. Особое внимание уделите службе "System management center (www)". Запрет доступа к ней приведет к невозможности воспользоваться Центром управления системой по сети через внешние интерфейсы.

При необходимости можно также явно указать номера портов, которые следует открыть для доступа через внешние интерфейсы.

Примечание: Все внутренние интерфейсы открыты для любых входящих соединений.



