Alterator-net-dnat

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 11:22, 19 апреля 2017

править] Назначение

Модуль «Перенаправление портов» (пакет alterator-net-iptables) позволяет настроить перенаправление tcp или udp пакетов, приходящие на компьютер, на любой другой IP адрес и порт.

править] Запуск

Модуль «Перенаправление портов» доступен как в GUI (раздел Брандмауэр ▷ Перенаправление портов):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Перенаправление портов):

Перенаправление портов может быть полезно для обеспечения доступа к сервису, находящемуся во внутренней подсети и потому недоступному снаружи, или для обеспечения доступа к сервису через нестандартный порт.

При создании нового правила необходимо указать протокол (TCP или UDP), адрес и порт на который будут приходить пакеты, а также адрес и порт, на который их следует перенаправлять.



