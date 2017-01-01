Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 11:20, 2 мая 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

править] Название пакета

alterator-mass-managementl

править] Назначение

Модуль Управление конфигурацией предназначен для централизованного массового управления конфигурациями систем по протоколу SSH.

Возможности:

поддержка нескольких групп хостов, указываемых по доменному имени или адресу IP;

возможность управления хостами за NAT (непрямой доступ);

управление через SSH через публичную часть ключа, создаваемого на сервере;

составление профилей изменений с одной или несколькими подзадачами на изменения;

применение профиля на группу хостов с контролем доступности и успешности применения изменений;

многопоточное применение изменений (по умолчанию 5 потоков);

повторный запуск задания только на недоступных хостах и хостах с возникшими ошибками;

показ отчётов по заданиям, попыткам, хостам и подзаданиям;

экспорт и импорт групп хостов.

править] Запуск

Модуль Управление конфигурацией доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Управление конфигурацией):

править] Применение

править] Настройка управляемых хостов

Требования к управляемым хостам — должен быть установлен пакет alterator-mass-management и для хостов, доступных напрямую, запущена служба sshd на порту 22.

На управляемой машине необходимо определить режим работы хоста. Сделать это можно на вкладке «Режим» («Mode»):

править] Управляемый хост с прямым доступом

Управляемый хост с прямым доступом — режим управляемого хоста, доступного с мастер-хоста по протоколу SSH.

При выборе этого режима необходимо на управляемый хост загрузить открытую часть ключа мастер-хоста.

Это можно сделать, например, разделе Пользователи ▷ Администратор системы (Alterator-root), загрузив в разрешённые ssh ключи файл открытой части ключа сервера.

править] Управляемый хост с непрямым доступом

Управляемый хост с непрямым доступом — режим управляемого хоста, недоступного с мастер-хоста, до имеющего доступ на сам мастер-хост.

При выборе этого режима на мастер-хост необходимо загрузить открытую часть ключа этого хоста. Получить открытую часть ключа, можно нажав на кнопку «Забрать публичную часть ключа хоста».

Для хостов в этом режиме необходимо указать адрес мастер-хоста, группу хостов непрямого доступа на нём. в которую входит этот хост и интервал обновления в минутах.

править] Настройка мастер-хоста

править] Выбор режима

На вкладке «Режим» («Mode») определить режим работы хоста как «Мастер»:

Мастер — режим управления хостами и предоставления данных и сборка отчётов для хостов с непрямым доступом.

править] Создание группы хостов

Для создания группы хостов перейдите во вкладку «Группы хостов» («Host groups»), введите название новой группы и нажмите кнопку «Создать»:

Для добавления узлов в группу, выберите группу в списке слева и добавьте хосты по доменному имени, доступному на управляющем сервере, или IP-адресу:

Можно импортировать хосты из текстового файла (в каждой строке файла должно быть записано по одному имени или адресу).

Группа хостов с непрямым доступом создаётся при включенном флажке «Непрямой доступ к хостам». После этого в группу добавляются ключи управляемых хостов:

править] Создание профиля

Для создания профиля изменений перейдите во вкладку «Профили» («Profile»), введите название профиля и нажмите кнопку «Создать»:

Для редактирования профиля выберите его в списке слева, перейдите в необходимый раздел изменений. Установите необходимые параметры и обязательно включите первый в разделе флажок «Изменить параметры...», без этого подзадание по этому разделу не будет подготовлено, только сохранены параметры. Сохраните профиль.

править] Запуск и просмотр задания

Для запуска задания перейдите во вкладку «Задания» («Tasks») и нажмите кнопку «Новое задание». Выберите группу хостов и профиль:

Нажмите кнопку «Запустить новое задание». Через некоторое время в таблице заданий слева появится новая строка с результатом выполнения:

Для того, чтобы посмотреть детали выполнения задания, щелкните на строку таблицы заданий. Справа появится таблица с результатами попыток и кнопкой «Перезапустить задание»:

При щелчке на строке попытки появится окно с результатами выполнения задания по хостам. При щелчке на хосте появится таблица с результатами применения подзаданий: