Alterator-logs

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-logs}} предназначен для просмотра системных журналов. == ...»)

Текущая версия на 07:58, 13 апреля 2017

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[править] Назначение

Модуль alterator-logs предназначен для просмотра системных журналов.

[править] Системные журналы

Для обеспечения бесперебойной работы системы крайне важно производить постоянный мониторинг её состояния. Все события, происходящие в системе, записываются в журналы, анализ которых помогает избежать сбоев в работе и предоставляет возможность разобраться в причинах некорректной работы.


[править] Настройка

Модуль alterator-logs доступен в GUI (группа Система, пункт Системные журналы):

Интерфейс модуля alterator-logs

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Система, пункт Системные журналы)):

Веб-интерфейс модуля alterator-logs

Различные журналы могут быть выбраны из списка Журналы:

alterator-logs выбор журнала

Доступны следующие виды журналов:

Безопасность

Отображается информация, связанная с аутентификацией пользователей, ошибками входа в систему, изменением уровня доступа, длительностью сеанса пользователей.

Брандмауэр

Отображаются события безопасности, связаннные с работой межсетевого экрана ОС.

Сервер резервного копирования

Отображаются отчеты и события, связанные с работой сервера резервного копирования, если такой настроен.

Электронная почта

Сообщения о получении и доставке писем (журнал обычно ведется почтовым сервером).

Ядро

Важные сообщения от ядра ОС. Сообщения этого журнала могут помочь при поиске неисправностей в работе оборудования.

Системные сообщения

Сообщения от системных служб (сообщения с типом DAEMON).


Каждый журнал может содержать довольно большое количество сообщений. Уменьшить либо увеличить количество выводимых строк можно, выбрав нужное значение в списке Показывать.

При необходимости просмотра более старых/новых сообщений можно воспользоваться кнопками Назад Btn backward.png Далее Btn forward.png соответственно.

Переход к самым старым и самым новым сообщениям осуществляется кнопками Последняя страница Btn last.png и Первая страница Btn first.png.

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-updates • Alterator-vsftpd • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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