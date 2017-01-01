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Текущая версия на 07:58, 13 апреля 2017

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править] Назначение

Модуль alterator-logs предназначен для просмотра системных журналов.

править] Системные журналы

Для обеспечения бесперебойной работы системы крайне важно производить постоянный мониторинг её состояния. Все события, происходящие в системе, записываются в журналы, анализ которых помогает избежать сбоев в работе и предоставляет возможность разобраться в причинах некорректной работы.





править] Настройка

Модуль alterator-logs доступен в GUI (группа Система, пункт Системные журналы):

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Система, пункт Системные журналы)):

Различные журналы могут быть выбраны из списка Журналы:

Доступны следующие виды журналов:

Безопасность

Отображается информация, связанная с аутентификацией пользователей, ошибками входа в систему, изменением уровня доступа, длительностью сеанса пользователей.

Брандмауэр

Отображаются события безопасности, связаннные с работой межсетевого экрана ОС.

Сервер резервного копирования

Отображаются отчеты и события, связанные с работой сервера резервного копирования, если такой настроен.

Электронная почта

Сообщения о получении и доставке писем (журнал обычно ведется почтовым сервером).

Ядро

Важные сообщения от ядра ОС. Сообщения этого журнала могут помочь при поиске неисправностей в работе оборудования.

Системные сообщения

Сообщения от системных служб (сообщения с типом DAEMON).



Каждый журнал может содержать довольно большое количество сообщений. Уменьшить либо увеличить количество выводимых строк можно, выбрав нужное значение в списке Показывать.

При необходимости просмотра более старых/новых сообщений можно воспользоваться кнопками Назад Далее соответственно.

Переход к самым старым и самым новым сообщениям осуществляется кнопками Последняя страница и Первая страница .