Alterator-logs
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Текущая версия на 07:58, 13 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-logs предназначен для просмотра системных журналов.
[править] Системные журналы
Для обеспечения бесперебойной работы системы крайне важно производить постоянный мониторинг её состояния. Все события, происходящие в системе, записываются в журналы, анализ которых помогает избежать сбоев в работе и предоставляет возможность разобраться в причинах некорректной работы.
[править] Настройка
Модуль alterator-logs доступен в GUI (группа Система, пункт Системные журналы):
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Система, пункт Системные журналы)):
Различные журналы могут быть выбраны из списка Журналы:
Доступны следующие виды журналов:
- Безопасность
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Отображается информация, связанная с аутентификацией пользователей, ошибками входа в систему, изменением уровня доступа, длительностью сеанса пользователей.
- Брандмауэр
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Отображаются события безопасности, связаннные с работой межсетевого экрана ОС.
- Сервер резервного копирования
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Отображаются отчеты и события, связанные с работой сервера резервного копирования, если такой настроен.
- Электронная почта
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Сообщения о получении и доставке писем (журнал обычно ведется почтовым сервером).
- Ядро
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Важные сообщения от ядра ОС. Сообщения этого журнала могут помочь при поиске неисправностей в работе оборудования.
- Системные сообщения
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Сообщения от системных служб (сообщения с типом DAEMON).
Каждый журнал может содержать довольно большое количество сообщений. Уменьшить либо увеличить количество выводимых строк можно, выбрав нужное значение в списке Показывать.
При необходимости просмотра более старых/новых сообщений можно воспользоваться кнопками Назад Далее соответственно.
Переход к самым старым и самым новым сообщениям осуществляется кнопками Последняя страница и Первая страница .