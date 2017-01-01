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Текущая версия на 13:29, 14 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-ldap-groups позволяет управлять группами, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

просматривать актуальный список групп и список пользователей, входящих в каждую группу;

создавать и удалять группы;

добавлять и удалять пользователей в существующие группы;

привязывать группу к системным группам и группам Samba.

править] Запуск

Модуль alterator-ldap-groups доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Группы)):

править] Использование модуля

править] Выбор источника

Для выбора источника списка групп, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Возможные варанты: текущий способ аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd, локальная база LDAP или н адругом сервере.

править] Новая группа

Для создания новой группы необходимо ввести название группы и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.

править] Настройка учётной записи

Во вкладке Учётная запись можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Для этого необходимо в списке групп выделить группу, к которой нужно добавить.удалить пользователей. В списке Члены группы отображается информация о членах выделенной группы. В списке Доступные пользователи отображается список пользователей системы.

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать пользователя в списке Доступные пользователи и нажать кнопку

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать пользователя в списке Члены группы и нажать кнопку

править] Привязка групп

Во вкладке Привязка групп можно привязать группу к системной группе или к группе Samba:

Привязка к системной группе позволяет включать доменных пользователей в системные группы при регистрации на рабочей станции.

Примечание: некоторые системные группы на сервере и на рабочей станции имеют разные идентификаторы (GID). Проверьте GID используемых системных групп на сервере и на рабочих станциях (в файле /etc/group ).



Привязка к группе Samba позволяет создавать группы Samba, которые могут использоваться для установки прав доступа на рабочих станциях под управлением операционной системы Windows, которые аутентифицируются в ALT-домене.



