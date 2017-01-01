Alterator-ldap-groups
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Текущая версия на 13:29, 14 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-ldap-groups позволяет управлять группами, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.
С помощью данного модуля можно:
- просматривать актуальный список групп и список пользователей, входящих в каждую группу;
- создавать и удалять группы;
- добавлять и удалять пользователей в существующие группы;
- привязывать группу к системным группам и группам Samba.
[править] Запуск
Модуль alterator-ldap-groups доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Группы)):
[править] Использование модуля
[править] Выбор источника
Для выбора источника списка групп, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:
Возможные варанты: текущий способ аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd, локальная база LDAP или н адругом сервере.
[править] Новая группа
Для создания новой группы необходимо ввести название группы и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.
[править] Настройка учётной записи
Во вкладке Учётная запись можно настроить принадлежность учётной записи группам:
Для этого необходимо в списке групп выделить группу, к которой нужно добавить.удалить пользователей. В списке Члены группы отображается информация о членах выделенной группы. В списке Доступные пользователи отображается список пользователей системы.
Для включения пользователя в группу необходимо выбрать пользователя в списке Доступные пользователи и нажать кнопку
Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать пользователя в списке Члены группы и нажать кнопку
[править] Привязка групп
Во вкладке Привязка групп можно привязать группу к системной группе или к группе Samba:
Привязка к системной группе позволяет включать доменных пользователей в системные группы при регистрации на рабочей станции.
Привязка к группе Samba позволяет создавать группы Samba, которые могут использоваться для установки прав доступа на рабочих станциях под управлением операционной системы Windows, которые аутентифицируются в ALT-домене.