Alterator-dhcp

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(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-dhcp}} предназначен для конфигурирования DHCP-сервера. == ...»)

Текущая версия на 09:17, 17 апреля 2017

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[править] Назначение

Модуль alterator-dhcp предназначен для конфигурирования DHCP-сервера.

[править] Запуск

Модуль alterator-dhcp доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Серверы, пункт DHCP-сервер)):

Веб-интерфейс модуля alterator-dhcp

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - протокол, позволяющий клиенту самостоятельно получить IP-адрес из зарезервированного диапазона адресов, а также дополнительную информацию о локальной сети (DNS-сервер сети, домен поиска, шлюз по умолчанию).

Модуль alterator-dhcp позволяет:

  • включить/выключить службу DHCP;
  • указать какие сетевые интерфейсы обслуживает DHCP-сервер;
  • задать начальный и конечный IP-адрес;
  • задать срок действия аренды адреса;
  • указать DNS-сервер и шлюз по умолчанию;
  • зарезервировать IP-адреса за отдельными устройствами;
  • просмотреть список назначенных IP-адресов.
Внимание! Чтобы настраивать DHCP-сервер, на машине должен быть хотя бы один статически сконфигурированный Ethernet-интерфейс


Предупреждение dhcp

Cконфигурировать Ethernet-интерфейс можно в модуле Ethernet-интерфейсы

[править] Использование модуля

Для включения DHCP-сервера установите флажок Включить службу DHCP, укажите начальный и конечный IP-адрес, а также шлюз по умолчанию (обычно, это IP-адрес сервера на сетевом интерфейсе, обслуживающем локальную сеть):

Общие настройки модуля alterator-dhcp

Теперь при включении любой клиентской машины с настройкой "получение ip и dns автоматически" будет присваиваться шлюз 192.168.8.250 , DNS 192.168.8.251 и адреса начиная с 192.168.8.50 по порядку включения до 192.168.8.60.

Иногда бывает полезно выдавать клиенту один и тот же IP-адрес независимо от момента обращения. В этом случае он определяется по аппаратному адресу (MAC-адресу) сетевой карты клиента. Для добавления своих значений в таблицу соответствия статических адресов введите IP-адрес и соответствующий ему MAC-адрес и нажмите кнопку Добавить:

Статические адреса

Выданные IP-адреса можно увидеть в списке Текущие динамически выданные адреса. Также имеется возможность зафиксировать выданные адреса, за данными компьютерами:

Текущие динамически выданные адреса

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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