Alterator-ca

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(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-ca}} == Назначение == Модуль '''Удостоверяющий центр''' позв...»)

Текущая версия на 08:39, 24 апреля 2017

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Содержание

[править] Название пакета

alterator-ca

[править] Назначение

Модуль Удостоверяющий центр позволяет управлять SSL-сертификатами, используемыми для обеспечения безопасных соединений между сетевыми узлами.

[править] Запуск

Модуль Удостоверяющий центр в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Удостоверяющий центр).

[править] Использование модуля

[править] Управление сертификатами

Доступен по ссылке Certificate management.

Управление сертификатами

Возможности управления сертификатами:

  • ежедневное обновление подписей сертификатов, используемых локальными службами и службами подчинённых серверов;
  • подпись произвольного сертификата (запроса на подпись) Удостоверяющим центром, настроенным в «Управление УЦ»;
  • просмотр состояния и подпись локальных сертификатов и сертификатов подчинённых серверов.

Просмотр состояния локальных сертификатов

[править] Управление УЦ

Доступен по ссылке CA management.

Управление УЦ

На странице управления удостоверяющим центром можно:

  • пpосмотреть информации о сертификате УЦ;
  • выгрузить для дальнейшего использования сертификат УЦ (ca-root.pem). Например этот файл можно будет добавить к списку УЦ, используемому клиентским ПО, после чего все сертификаты, подписанные данным УЦ будут приниматься автоматически;
  • выгрузить для дальнейшего использования запрос на подпись УЦ (ca-root.csr). Это может понадобиться, если необходимо подписать сертификат УЦ каким-то сторонним УЦ.
  • перегенерировать сертификат УЦ с другими параметрами. Можно изменить параметры сертификата: Страна (С), Организация (O).
Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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