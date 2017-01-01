Alterator-ca
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-ca}} == Назначение == Модуль '''Удостоверяющий центр''' позв...»)
(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-ca}} == Назначение == Модуль '''Удостоверяющий центр''' позв...»)
Текущая версия на 08:39, 24 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-ca
[править] Назначение
Модуль Удостоверяющий центр позволяет управлять SSL-сертификатами, используемыми для обеспечения безопасных соединений между сетевыми узлами.
[править] Запуск
Модуль Удостоверяющий центр в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Удостоверяющий центр).
[править] Использование модуля
[править] Управление сертификатами
Доступен по ссылке Certificate management.
Возможности управления сертификатами:
- ежедневное обновление подписей сертификатов, используемых локальными службами и службами подчинённых серверов;
- подпись произвольного сертификата (запроса на подпись) Удостоверяющим центром, настроенным в «Управление УЦ»;
- просмотр состояния и подпись локальных сертификатов и сертификатов подчинённых серверов.
[править] Управление УЦ
Доступен по ссылке CA management.
На странице управления удостоверяющим центром можно:
- пpосмотреть информации о сертификате УЦ;
- выгрузить для дальнейшего использования сертификат УЦ (ca-root.pem). Например этот файл можно будет добавить к списку УЦ, используемому клиентским ПО, после чего все сертификаты, подписанные данным УЦ будут приниматься автоматически;
- выгрузить для дальнейшего использования запрос на подпись УЦ (ca-root.csr). Это может понадобиться, если необходимо подписать сертификат УЦ каким-то сторонним УЦ.
- перегенерировать сертификат УЦ с другими параметрами. Можно изменить параметры сертификата: Страна (С), Организация (O).