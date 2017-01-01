Alterator-auth

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== Настройка ==
== Настройка ==
-
Модуль {{pkg|alterator-auth}} доступен как в GUI: раздел {{path|Пользователи Аутентификация}}
+
Модуль {{pkg|alterator-auth}} доступен как в GUI: раздел {{nav|Пользователи|Аутентификация}}
[[Файл:Alterator-auth-gui.png|Аутентификация]]
[[Файл:Alterator-auth-gui.png|Аутентификация]]
-
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (раздел {{path|Пользователи Аутентификация}})):
+
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Пользователи|Аутентификация}})):
[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]
[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]

Текущая версия на 11:11, 18 апреля 2017

Stub.png
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Содержание

[править] Назначение

Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.

Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.

[править] Настройка

Модуль alterator-auth доступен как в GUI: раздел Пользователи ▷ Аутентификация

Аутентификация

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (раздел Пользователи ▷ Аутентификация)):

Веб-интерфейс alterator-auth

[править] Использование модуля

[править] Локальная база пользователей

Если система должна быть настроена на локальную аутентификацию, то есть, информация о пользователях и группах хранится в файлах, то выберите пункт «Локальная база пользователей» и нажмите кнопку «Применить».

Настройка рабочей станции для использования локальной аутентификации

[править] Домен ALT Linux

Если в сети имеется настроенный ALT домен, отметьте данный пункт и выберите домен из списка:

Настройка рабочих станций для использования централизованной аутентификации

[править] Домен Active Directory

Если в сети имеется настроенный домен Samba AD, выберите пункт «Домен Active Directory» и заполните поля:

Настройка рабочих станций для использования Active Directory

Нажмите кнопку «Применить». Появится окно с запросом пароля для учётной записи с правами подключения к домену:

Запрос пароля администратора Active Directory

Введите пароль администратора домена и нажмите кнопку «Ок». При успешном подключении к омену появится сообщение:

Успешное подключение к Active Directory

[править] Домен FreeIPA

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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