Alterator-net-bridge

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[править] Назначение

Модуль alterator-net-bridge позволяет организовать виртуальный сетевой мост.

[править] Настройка

Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).

Внимание! Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.


В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.

Настройка сети через веб-интерфейс alterator-net-eth

Нажмите кнопку «Создать сетевой мост» («Create Bridge»), в открывшемся окне, выберите сетевой интерфейс в списке доступных интерфейсов («Available interfaces»), переместите его в список «Участники» («Members») и нажмите кнопку «Назад» («Back»).

Выбор сетевого интерфейса

Введите IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и DNS-сервера, нажмите кнопку «Применить».

Настройка сетевого моста

Модули Alterator

Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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