Alterator-net-bridge
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[править] Назначение
Модуль alterator-net-bridge позволяет организовать виртуальный сетевой мост.
[править] Настройка
Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).
Внимание! Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.
В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.
Нажмите кнопку «Создать сетевой мост» («Create Bridge»), в открывшемся окне, выберите сетевой интерфейс в списке доступных интерфейсов («Available interfaces»), переместите его в список «Участники» («Members») и нажмите кнопку «Назад» («Back»).
Введите IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и DNS-сервера, нажмите кнопку «Применить».