Alterator-ports-access

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править] Назначение

Модуль alterator-port-access позволяет настроить ограничения на использование внешних носителей.

править] Настройка

Модуль alterator-port-access имеет веб-интерфейс. Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».

Для того чтобы отключить поддержку всех USB устройств кроме заданных, необходимо нажать на кнопку «Включить контроль USB-портов».

Для того чтобы добавить USB-устройство в список разрешенных можно ввести HID устройства в поле ID продукта и нажать кнопку «Добавить правило».



Для определения подключенных USB устройств необходимо нажать кнопку «Сканировать USB устройства», выделить устройство, которое необходимо разрешить и нажать кнопку «Разрешить выбранное устройство».

Для исключения устройства из списка разрешенных, необходимо выделить правило, разрешающее данное устройство и нажать кнопку «Удалить выбранное правило».