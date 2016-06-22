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Update (Различия между версиями)

Текущая версия на 06:39, 7 апреля 2017

Процедура обновления с p7 до p8 аналогична обновлению до p7:

править] Обновление

Внимание! При обновлении продолжает действовать лицензионное соглашение установленной изначально системы.

Внимание! Владельцам видеокарт AMD: на 19.07.2016 в p8 отсутствует драйвер fglrx_glx ввиду его несовместимости с xorg 1.18.3. Следует Владельцам видеокарт AMD: на 19.07.2016 в p8 отсутствует драйвер fglrx_glx ввиду его несовместимости с xorg 1.18.3. Следует заменить его на драйвер radeon перед обновлением, или дождаться закрытия altbug #31980 и помещения нового драйвера в p8

Внимание! Владельцам видеокарт NVidia: минимальная версия nvidia_glx - 304.131. Если видеокарта более старая, чем поддерживает этот драйвер, следует Владельцам видеокарт NVidia: минимальная версия nvidia_glx - 304.131. Если видеокарта более старая, чем поддерживает этот драйвер, следует заменить nvidia на nouveau перед обновлением. В случае проблем(наверняка будут) с nouveau использовать драйвер nv.

править] 0. Желательно перед обновлением системы удалить все ненужные вам пакеты, и отключить ненужные сервисные службы

Это сэкономит вам некоторое время в процессе обновления, и уменьшит трафик скачанных пакетов.

править] 1. Обновить дистрибутив до самого свежего p7





apt-get update apt-get dist-upgrade

Не обязательно, но желательно:

update-kernel

Примечание: Пункт 1.5 предусматривает обновление без перезагрузки, но, на всякий случай, лучше уже иметь ядро, совместимое с p8. Актуальные ядра из p7, на текущий момент (22/06/2016), с p8 совместимы.





править] 2. Если не установлена, установить обновлённую программу apt-repo

apt-get install apt-repo

править] 3. Изменить источники обновления

apt-repo rm all apt-repo add branch p8

править] 4. Обновиться до p8

Внимание! Так как обновление затрагивает и службу D-Bus, процесс обновления может вызвать падение Xorg. Поэтому указанные команды лучше вводить под правами root в консоли (Нажмите Ctrl+Alt+F2, введите root и пароль пользователя root).

Примечание: Можно использовать screen . В этом случае падение xorg не должно вызвать закрытие консоли с запущенной процедурой обновления, и к ней можно будет переподключиться из текстовой консоли, доступной по Ctrl+Alt+F2

apt-get update

Примечание: Если вы используете i586-playonlinux или skype на 64-битной системе, предварительно установите пакет i586-libspeexdsp: apt-get install i586-libspeexdsp



Выполните собственно обновление:

apt-get dist-upgrade update-kernel

Примечание: Если во время обновления в конце написало E: Произошли ошибки при выполнении транзакции apt-get -f install apt-get dist-upgrade Если во время обновления в конце написаловыполните





править] NetworkManager

Включите службу NetworkManager (если её используете):

systemctl enable NetworkManager

править] 5. Перезагрузка

Перезагрузите систему.

Примечание: Если Ваша ОС с KDE4, то, после авторизации, приложение Akonadi начнёт обновлять формат базы с пользовательскими данными. Этот процесс может быть длительным (десятки минут), в зависимости от размера базы и производительности компьютера.





править] Размер обновлений

Внимание! Убедитесь, что у вас достаточно места на файловой системе, как для скаченных пакетов, так и для установки (как минимум, удвоенный размер из таблицы): df -h -- output= avail / var / cache / apt / archives / Дост 12G Убедитесь, что у вас достаточно места на файловой системе, как для скаченных пакетов, так и для установки (как минимум, удвоенный размер из таблицы):





Название дистрибутива Размер скачиваемого обновления, МБ Альт Линукс 7.0 Кентавр 902 Simply Linux 7.0 1 071 Альт Линукс 7.0 KDesktop 1 724

править] Обновление с помощью EPM

Для обновления с p7 до p8 можно воспользоваться командой epm release-upgrade из пакета eepm [1]:

# apt-get install eepm # epm release-upgrade

Команда выполняет все необходимые действия для обновления, в том числе команды, описанные выше в порядке ручного обновления.

править] Известные проблемы

править] Несовместимость тем GTK+3

Тема gtk3-theme-clearlooks-phenix, используемая по умолчанию, несовместима с новым libgtk+3. Смените тему на Adwaita (находится в пакете gnome-themes-standard-data), к примеру.

В случае использования KDE4 (например, виджет NM используется GTK-шный) для смены тем можно использовать меню "Параметры KDE4" -> "Оформление приложений". Для управления настройкой GTK+ должен быть установлен пакет kde-gtk-config.

править] Обновление ExtensionPack для VirtualBox

После обновления virtualbox потребуется обновить ExtensionPack. Сделать это можно через меню Файл → Проверить обновления…

править] Доступ по SSH по ключам dss

Примечание: На обновленной с p7 системе этой проблемы нет, там ключи dss продолжают поддерживаться.



На новой системе может быть предупреждение об игнорировании старых ключей dss:

debug1: Skipping ssh-dss key /home/cas/.ssh/sourceforge - not in PubkeyAcceptedKeyTypes

Для того, чтобы их использовать, добавьте в начало файла ~/.ssh/config:

PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-dss,ssh-dss-cert-v01@openssh.com

Можно, так же, разрешить глобально в /etc/openssh/ssh_config. Аналогично для сервера, в /etc/openssh/sshd_config.

Кроме того, может потребоваться разрешить некоторые алгоритмы у клиента, например, для доступа на оборудование Cisco:

KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

править] Доступ по NFS

nfsvers=3

alt:/space /space nfs defaults,nolock,noauto,nfsvers=3 0 0

править] Тачпад и джойстик

Для доступа к старым серверам по протоколу NFS может потребоваться прописать параметр

На некоторых нотебуках (замечено, как минимум, на Lenovo X121e и Fujitsu P702) могут перестать работать тачпад и джойстик. Вероятно, поможет установка пакета xorg-conf-synaptics. Обсуждение в altbug #32081 .

править] Проблема с SASL у postfix-cyrus

Проблема и пути для решения описаны в altbug #30270. Если не используется Cyrus-IMAP, лучше перейти на postfix-dovecot.

править] Проблема с PPPoE

PPPoE может не работать: altbug #32693. Приготовьтесь откатить пакеты, связанные с PPPoE, до версий из p7. Можно заранее добавить в apt.conf в секцию Hold строку "^(ppp|ppp-pppoe)$|rp-pppoe-".

править] Обновление MariaDB

У MariaDB меняется структура конфигурационных файлов. Раздел нуждается в описании подробностей. Пока ссылка на форум, за неимением лучшего.

править] Примечания



