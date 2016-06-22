Update/p8
Материал из ALT Linux Wiki
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Asy (обсуждение | вклад)
(→Доступ по SSH по ключам dss: KexAlgorithms и оборудование Cisco)
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Asy (обсуждение | вклад)
(→Обновление MariaDB: добавлен раздел)
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==== Проблема с PPPoE ====
==== Проблема с PPPoE ====
PPPoE может не работать: {{altbug|32693}}. Приготовьтесь откатить пакеты, связанные с PPPoE, до версий из p7. Можно заранее добавить в apt.conf в секцию Hold строку "^(ppp|ppp-pppoe)$|rp-pppoe-".
PPPoE может не работать: {{altbug|32693}}. Приготовьтесь откатить пакеты, связанные с PPPoE, до версий из p7. Можно заранее добавить в apt.conf в секцию Hold строку "^(ppp|ppp-pppoe)$|rp-pppoe-".
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= Примечания =
= Примечания =
Текущая версия на 06:39, 7 апреля 2017
Процедура обновления с p7 до p8 аналогична обновлению до p7:
[править] Обновление
[править] 0. Желательно перед обновлением системы удалить все ненужные вам пакеты, и отключить ненужные сервисные службы
Это сэкономит вам некоторое время в процессе обновления, и уменьшит трафик скачанных пакетов.
[править] 1. Обновить дистрибутив до самого свежего p7
apt-get update apt-get dist-upgrade
Не обязательно, но желательно:
update-kernel
[править] 2. Если не установлена, установить обновлённую программу apt-repo
apt-get install apt-repo
[править] 3. Изменить источники обновления
apt-repo rm all apt-repo add branch p8
[править] 4. Обновиться до p8
apt-get update
Если вы используете i586-playonlinux или skype на 64-битной системе, предварительно установите пакет i586-libspeexdsp:
apt-get install i586-libspeexdsp
Выполните собственно обновление:
apt-get dist-upgrade update-kernel
E: Произошли ошибки при выполнении транзакции
apt-get -f install apt-get dist-upgrade
[править] NetworkManager
Включите службу NetworkManager (если её используете):
systemctl enable NetworkManager
[править] 5. Перезагрузка
Перезагрузите систему.
[править] Размер обновлений
df -h --output=avail /var/cache/apt/archives/ Дост 12G
|Название дистрибутива
|Размер скачиваемого обновления, МБ
|Альт Линукс 7.0 Кентавр
|902
|Simply Linux 7.0
|1 071
|Альт Линукс 7.0 KDesktop
|1 724
[править] Обновление с помощью EPM
Для обновления с p7 до p8 можно воспользоваться командой epm release-upgrade из пакета eepm [1]:
# apt-get install eepm # epm release-upgrade
Команда выполняет все необходимые действия для обновления, в том числе команды, описанные выше в порядке ручного обновления.
[править] Известные проблемы
[править] Несовместимость тем GTK+3
Тема gtk3-theme-clearlooks-phenix, используемая по умолчанию, несовместима с новым libgtk+3. Смените тему на Adwaita (находится в пакете gnome-themes-standard-data), к примеру.
В случае использования KDE4 (например, виджет NM используется GTK-шный) для смены тем можно использовать меню "Параметры KDE4" -> "Оформление приложений". Для управления настройкой GTK+ должен быть установлен пакет kde-gtk-config.
[править] Обновление ExtensionPack для VirtualBox
После обновления virtualbox потребуется обновить ExtensionPack. Сделать это можно через меню Файл → Проверить обновления…
[править] Доступ по SSH по ключам dss
На новой системе может быть предупреждение об игнорировании старых ключей dss:
debug1: Skipping ssh-dss key /home/cas/.ssh/sourceforge - not in PubkeyAcceptedKeyTypes
Для того, чтобы их использовать, добавьте в начало файла ~/.ssh/config:
PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-dss,ssh-dss-cert-v01@openssh.com
Можно, так же, разрешить глобально в /etc/openssh/ssh_config. Аналогично для сервера, в /etc/openssh/sshd_config.
Кроме того, может потребоваться разрешить некоторые алгоритмы у клиента, например, для доступа на оборудование Cisco:
KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1
[править] Доступ по NFSДля доступа к старым серверам по протоколу NFS может потребоваться прописать параметр
alt:/space /space nfs defaults,nolock,noauto,nfsvers=3 0 0
[править] Тачпад и джойстик
На некоторых нотебуках (замечено, как минимум, на Lenovo X121e и Fujitsu P702) могут перестать работать тачпад и джойстик. Вероятно, поможет установка пакета xorg-conf-synaptics. Обсуждение в
altbug #32081.
[править] Проблема с SASL у postfix-cyrus
Проблема и пути для решения описаны в altbug #30270. Если не используется Cyrus-IMAP, лучше перейти на postfix-dovecot.
[править] Проблема с PPPoE
PPPoE может не работать: altbug #32693. Приготовьтесь откатить пакеты, связанные с PPPoE, до версий из p7. Можно заранее добавить в apt.conf в секцию Hold строку "^(ppp|ppp-pppoe)$|rp-pppoe-".
[править] Обновление MariaDB
У MariaDB меняется структура конфигурационных файлов. Раздел нуждается в описании подробностей. Пока ссылка на форум, за неимением лучшего.
[править] Примечания