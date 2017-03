Ports/aarch64

Материал из ALT Linux Wiki

Версия 09:53, 17 марта 2017

Портирование Sisyphus на платформу AArch64 (ARM64)

Состояние

На конец 2015 года -- начальный порт; доступен на FTP и может быть подключен к apt при помощи такой строчки в /etc/apt/sources.list:

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus aarch64 classic

Тестирование

Далее предполагается использование в качестве хост-системы ALT Linux Sisyphus (нужен свежий qemu с qemu-system-aarch64, можно задействовать LiveCD); для других вариантов могут понадобиться изменения процедуры.

Подготовка

Установите qemu-system >= 2.0.0-alt1:

$ apt-get update && apt-get install qemu-system

Скачайте архив и распакуйте в удобное место (требуется не менее четырёх гигабайт свободного пространства):

$ wget -c http://beta.altlinux.org/aarch64/sisyphus-aarch64-20151215.tar.xz $ tar -C ~ -xf sisyphus-aarch64-20151215.tar.xz

Далее предполагается путь к полученному каталогу ~/virt64, который следует зафиксировать и в стартовом скрипте:

$ sed -i "s,/srv/tftpboot/virt64,~/virt64," ~/virt64/qbox0

сеть

Поднимите bridge-интерфейс для сетевой работы на свободном ethernet (в архивной конфигурации предполагается eth1 , при необходимости поправьте в файле options):

# cp -a /home/USER/virt64/etc.net.ifaces.qbox0 /etc/net/ifaces/qbox0 # ifup qbox0 # chown USER /dev/tap$(< /sys/class/net/qbox0/ifindex)

Запуск

Можно запускать эмулятор:

$ ~/virt64/qbox0

После успешного завершения загрузки наблюдаем следующее приглашение:

Welcome to ALT Linux 1.9.3 Server Light beta (confutuere et ratio) / ttyAMA0 virt64 login:

Входим как root без пароля, при желании добавляем публичную часть нужного ssh-ключа в /root/.ssh/authorized_keys, осматриваемся. Если поднялась сеть, должен работать apt.

Далее

Далее можно, например, запустить установленную SambaDC или же поставить Xfce:

# apt-get update; apt-get install xfce4-minimal fonts-ttf-dejavu glibc-locales

с тем, чтобы завести непривилегированного пользователя и от его имени запустить графическое приложение:

# useradd user $ ip addr show dev eth0 | grep inet

и с внешней системы (из-под X-сессии):

$ ssh -Y user@IP_AARCH64 xfce4-about

Если идти с того же хоста, где запущен qemu с aarch64-средой, может понадобиться сперва добавить маршрут через интерфейс, отличающийся от указанного в качестве базового для macvtap ( HOST в /etc/net/ifaces/qbox0/options) и через который доступна та же сеть (например, wlan0 на своём ноутбуке):

# ip ro ad IP_AARCH64 dev OTHER_IFACE