Team/Mentors
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(→Связь)
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м (vvk@ ушёл; #altlinux-devel на freenode, но обычно практически пустой)
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=== Статус ===
=== Статус ===
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В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin
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В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, rider@
=== Связь ===
=== Связь ===
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* [[Contacts|Списки рассылки]] sisyphus@ и devel@
* [[Contacts|Списки рассылки]] sisyphus@ и devel@
* [http://telegram.me/alt_linux Telegram канал] официальный канал в Telegram
* [http://telegram.me/alt_linux Telegram канал] официальный канал в Telegram
|-
* [[IRC|IRC-канал]] <tt>#altlinux-devel</tt>.
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* [[IRC|IRC-канал]] <tt>#altlinux-devel</tt> .
{{Category navigation|title=Team|category=Team|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Team|category=Team|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 06:16, 18 февраля 2017
[править] Наставники
Команда, состоящая из участников Team и помогающая новоприбывшим в решении вопросов, связаных с упаковкой пакетов, поиском документации и тому подобными вещами.
[править] Статус
В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, rider@
[править] Связь
- Списки рассылки sisyphus@ и devel@
- Telegram канал официальный канал в Telegram
- IRC-канал #altlinux-devel на freenode.