Team/Mentors

Материал из ALT Linux Wiki

Team (Различия между версиями)

Текущая версия на 06:16, 18 февраля 2017

править] Наставники

Команда, состоящая из участников Team и помогающая новоприбывшим в решении вопросов, связаных с упаковкой пакетов, поиском документации и тому подобными вещами.

править] Статус

В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, rider@

править] Связь

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