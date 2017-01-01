Team/Mentors

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(Связь)
м (vvk@ ушёл; #altlinux-devel на freenode, но обычно практически пустой)
 
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=== Статус ===
=== Статус ===
-
В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, vvk@, rider@
+
В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, rider@
=== Связь ===
=== Связь ===
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* [[Contacts|Списки рассылки]] sisyphus@ и devel@
* [[Contacts|Списки рассылки]] sisyphus@ и devel@
* [http://telegram.me/alt_linux Telegram канал] официальный канал в Telegram
* [http://telegram.me/alt_linux Telegram канал] официальный канал в Telegram
-
* [[IRC|IRC-канал]] <tt>#altlinux-devel</tt>.
+
* [[IRC|IRC-канал]] <tt>#altlinux-devel</tt> на freenode.
{{Category navigation|title=Team|category=Team|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Team|category=Team|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 06:16, 18 февраля 2017

[править] Наставники

Команда, состоящая из участников Team и помогающая новоприбывшим в решении вопросов, связаных с упаковкой пакетов, поиском документации и тому подобными вещами.

[править] Статус

В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, rider@

[править] Связь


Team

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