Starterkits/openstack
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== Введение ==
== Введение ==
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Сборка из состава [[Starterkits|стартовых наборов]] для быстрого развёртывания инфраструктуры [http://openstack.org OpenStack] на платформе ALT
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Сборка из состава [[Starterkits|стартовых наборов]] для быстрого развёртывания инфраструктуры [http://openstack.org OpenStack] на платформе ALT. Первая [http://nightly.altlinux.org/p8/beta/ бета-версия], предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию [https://en.wikipedia.org/wiki/Just_enough_operating_system JeOS] — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT как облачная платформа".
== Загрузка ==
== Загрузка ==
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== Состав ==
== Состав ==
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Образ содержит классический инсталятор ALT
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Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd.
== Cсылки ==
== Cсылки ==
Версия 14:18, 13 марта 2017
Содержание
Введение
Сборка из состава стартовых наборов для быстрого развёртывания инфраструктуры OpenStack на платформе ALT. Первая бета-версия, предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию JeOS — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT как облачная платформа".
Загрузка
ISO: см. страничку загрузки стартеркитов.
Состав
Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd.
Cсылки
- Официальный сайт и документация проекта OpenStack
- Русскоязычное сообщество разработчиков OpenStack
- Инструкция по установке Openstack от TIONIX Labs
- Руководство по установке и запуску OpenStack в ALT Linux и производных