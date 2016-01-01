Starterkits/openstack

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Версия 14:17, 13 марта 2017 (править) MichaelShigorin м ← Предыдущая правка Версия 14:18, 13 марта 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Следующая правка → Строка 1: Строка 1: == Введение == == Введение == - Сборка из состава [[Starterkits|стартовых наборов]] для быстрого развёртывания инфраструктуры [http://openstack.org OpenStack] на платформе ALT Linux . Первая [http://nightly.altlinux.org/p8/beta/ бета-версия], предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию [https://en.wikipedia.org/wiki/Just_enough_operating_system JeOS] — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT Linux как облачная платформа". + Сборка из состава [[Starterkits|стартовых наборов]] для быстрого развёртывания инфраструктуры [http://openstack.org OpenStack] на платформе ALT. Первая [http://nightly.altlinux.org/p8/beta/ бета-версия], предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию [https://en.wikipedia.org/wiki/Just_enough_operating_system JeOS] — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT как облачная платформа". == Загрузка == == Загрузка == Строка 9: Строка 9: == Состав == == Состав == - Образ содержит классический инсталятор ALT Linux , пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd. + Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd. == Cсылки == == Cсылки ==

Версия 14:18, 13 марта 2017

Введение

Сборка из состава стартовых наборов для быстрого развёртывания инфраструктуры OpenStack на платформе ALT. Первая бета-версия, предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию JeOS — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT как облачная платформа".

Загрузка

ISO: см. страничку загрузки стартеркитов.

Состав

Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd.

Cсылки



