Python3/separation of build build-doc check

Общая польза выделения из сборки пакета некоторых доп.стадий (build-doc, checkи и т.п.) в отдельно собираемые пакеты такая:

сильно облегчается распутывание сборочных зависимостей при пересборке с новым python3 или при бутстрапе.

Ещё общая польза:

больше автоматических гарантий работоспособности того, что было собрано в пакеты -- именно в таком в виде (пакеты), как оно приедет к пользователю.

(Были замечены случаи, когда приезжало нерабочее сочетание пакетов, чего-то не хватало: ??? ??? ???. Борьба с этим является как одной из целей этой работы, так и работы по улучшению-ужесточению зависимостей: уточнением autoreqs и привлечением челеовеконаписанной информации.)

Помимо общей пользы можно заметить случаи, когда необходимо решать уже возникшие проблемы со сборкой, и этот подход был бы одним из решением. Такие случаи замечаются и записываются ниже.

Когда необходимо генерировать doc отдельно от сборки (примеры)

Вообще-то, ради правильности, почти всегда в случае со sphinx; как выяснилось с помощью buildreq/filereq, оно использует системные модули для генерации, а не новые локальные исходники.

2017-Jan-28 18:58:01 :: [x86_64] #100 python-module-pelican.git 3.7.1-alt1: build FAILED File "conf.py", line 6, in <module> ImportError: No module named pelican

Когда необходимо делать check отдельно от сборки (примеры)

Собираю пока случаи, когда полезно делать check отдельно от сборки. Собрал некоторые:

Необходимость видна, например, по 176959 try14.

[imz@basalt python-module-async-timeout]$ git --no-pager diff diff --git a/python-module-async-timeout.spec b/python-module-async-timeout.spec index 7e13a3c..196c770 100644 --- a/python-module-async-timeout.spec +++ b/python-module-async-timeout.spec @@ -35,7 +35,7 @@ Timeout context manager for asyncio programs. %python3_install %check -#python3 setup.py test +python3 setup.py test %files -n python3-module-%oname %doc *.rst LICENSE [imz@basalt python-module-async-timeout]$ gear-hsh --apt-config=/home/imz/.hasher/sisyphus/apt.conf -v --without-stuff --commit 2>&1 | tee gear-hsh.log.1 | tail error: Could not find suitable distribution for Requirement.parse('pytest-aiohttp') error: Bad exit status from /usr/src/tmp/rpm-tmp.13834 (%check) RPM build errors: Bad exit status from /usr/src/tmp/rpm-tmp.13834 (%check) Command exited with non-zero status 1 1.13user 0.30system 0:01.41elapsed 101%CPU (0avgtext+0avgdata 25136maxresident)k 0inputs+0outputs (0major+88193minor)pagefaults 0swaps hsh-rebuild: rebuild of `pkg.tar' failed. [imz@basalt python-module-async-timeout]$