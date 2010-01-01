ALT Linux Team организационно не зависит от [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]] и [[Company|компании «Альт Линукс»]], хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.

ALT Linux Team организационно не зависит от [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]] и [[Company|компании «Альт Линукс»]], хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.