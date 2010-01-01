ALT Linux Team

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ALT Linux Team организационно не зависит от [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]] и [[Company|компании «Альт Линукс»]], хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.
ALT Linux Team организационно не зависит от [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]] и [[Company|компании «Альт Линукс»]], хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.
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Для вступления в Team нужно пройти [[Join|эту процедуру]]
=== Подкоманды ===
=== Подкоманды ===

Версия 13:19, 7 апреля 2017

Логотип ALT Linux Team

ALT Linux Team — международная команда разработчиков программного обеспечения.

Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к непосредственной разработке Sisyphus.

ALT Linux Team организационно не зависит от компании «Базальт СПО» и компании «Альт Линукс», хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.

Для вступления в Team нужно пройти эту процедуру

Подкоманды

  • Join — команда принимающих в команду.
  • Наставники — команда помогающих новичкам. Если вам хочется собрать пакет, но у вас возникают проблемы, или просто непонятно, где искать нужный кусочек документации — обращайтесь к ним, вам должны помочь.
  • WikiTeam — мейнтейнеры этой Wiki.

Разное

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В Википедии есть обзорная статья по теме «ALT Linux Team».
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