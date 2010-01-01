ALT Linux Team
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
|
м (enlistments там починить надо | Отмена правки 38208 участника AntonFarygin (обсуждение))
|Строка 5:
|Строка 5:
ALT Linux Team организационно не зависит от [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]] и [[Company|компании «Альт Линукс»]], хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.
ALT Linux Team организационно не зависит от [[CompanyB|компании «Базальт СПО»]] и [[Company|компании «Альт Линукс»]], хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.
|+
|+
=== Подкоманды ===
=== Подкоманды ===
Версия 13:19, 7 апреля 2017
ALT Linux Team — международная команда разработчиков программного обеспечения.
Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к непосредственной разработке Sisyphus.
ALT Linux Team организационно не зависит от компании «Базальт СПО» и компании «Альт Линукс», хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.
Для вступления в Team нужно пройти эту процедуру
Подкоманды
- Join — команда принимающих в команду.
- Наставники — команда помогающих новичкам. Если вам хочется собрать пакет, но у вас возникают проблемы, или просто непонятно, где искать нужный кусочек документации — обращайтесь к ним, вам должны помочь.
- WikiTeam — мейнтейнеры этой Wiki.
Разное
Википедии есть обзорная статья по теме «ALT Linux Team».