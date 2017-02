Установка VMware-Workstation

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 02:33, 1 февраля 2017

Первый запуск VMWare Workstation 12 Pro

Если при запуске VMWare Workspation 12 Pro на Альт Линукс показывается ошибка

C header files matching your running kernel were not found. Refer to your distribution's documentation for installation instructions.

то установите пакет:

kernel-headers-modules-std-def

Для корректной работы VMware-Workstation-Full 8 и 9

cat <<EOF> /etc/pam.d/vmware-authd #%PAM-1.0 auth include system-auth account include common-login password include common-login session include common-login EOF

chmod 711 /lib/modules