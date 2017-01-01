Руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team
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:; [[Работа с ключами разработчика]]: ключи идентифицируют разработчика. Прочтите внимательно!
:; [[Работа с ключами разработчика]]: ключи идентифицируют разработчика. Прочтите внимательно!
:; [[:Категория:Нормативные документы]]: нормативные документы разработки (в процессе формирования)
:; [[:Категория:Нормативные документы]]: нормативные документы разработки (в процессе формирования)
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:; [[Spec]], [[SpecTips]], [[TypicalPackagingErrors]]: информация о том, как собираются пакеты (в процессе упорядочения)
:; [[Spec]], [[SpecTips]], [[TypicalPackagingErrors]]: информация о том, как собираются пакеты (в процессе упорядочения)
:; [[hasher]]: инструмент для сборки пакетов
:; [[hasher]]: инструмент для сборки пакетов
Текущая версия на 14:09, 7 апреля 2017
У каждого пакета в Sisyphus есть один или несколько мейнтейнеров — это те участники ALT Linux Team, которые собирают новые версии пакета, следят за ошибками, которые заводят пользователи в багтрекере и общаются с upstream-разработчиками программы.
Этот документ предназначен в помощь тем, кто решил присоединиться к команде ALT Linux Team, то есть стать мейнтейнером одного или нескольких пакетов со свободным программным обеспечением.
Непосредственно процедура принятия в Team описана в документе «Процедура принятия в Team».
[править] Обязанности мейнтейнера
- Следить за современностью и актуальностью поддерживаемых им пакетов,
- Незамедлительно исправлять ошибки, связанные с безопасностью по первому запросу из ALT Security Team,
- По мере возможности исправлять ошибки, связанные с некорректным функционированием программ,
- По мере возможности участвовать в списках рассылки ALT Linux Team
Общение с разработчиками софта, входящего в пакет, крайне желательно, но не обязательно.
Участие в разработке софта, входящего в пакет, желательно (это дает возможность иметь в дистрибутиве самую свежую, но при этом рабочую версию софта, а также повышает оперативность исправления ошибок), но не обязательно.
[править] Ресурсы для начинающего мейнтейнера
- Sisyphus
- раздел ALT Linux Wiki, содержащий большое количество информации о различных аспектах Сизифа, в частности:
- Работа с ключами разработчика
- ключи идентифицируют разработчика. Прочтите внимательно!
- Категория:Нормативные документы
- нормативные документы разработки (в процессе формирования)
- Join/Environment
- быстрая настройка окружения для сборки пакетов
- Spec, SpecTips, TypicalPackagingErrors
- информация о том, как собираются пакеты (в процессе упорядочения)
- hasher
- инструмент для сборки пакетов
- sisyphus_check
- инструмент для проверки пакетов на соответствие правилам Сизифа
- ACL
- управление совместной работой над пакетами
- git.alt
- хостинг git-репозиториев для хранения исходного кода пакетов Сизифа, интерфейс управления ACL, инструмент сборка пакетов в Sisyphus и бранчи
- gear
- инструмент для хранения исходного кода пакетов в git-репозиториях
- Руководство по майнтяинам ALT Linux Team
- Новая надежда начинающего мейнтейнера