Руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team

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Текущая версия на 14:09, 7 апреля 2017

У каждого пакета в Sisyphus есть один или несколько мейнтейнеров — это те участники ALT Linux Team, которые собирают новые версии пакета, следят за ошибками, которые заводят пользователи в багтрекере и общаются с upstream-разработчиками программы.

Этот документ предназначен в помощь тем, кто решил присоединиться к команде ALT Linux Team, то есть стать мейнтейнером одного или нескольких пакетов со свободным программным обеспечением.

Непосредственно процедура принятия в Team описана в документе «Процедура принятия в Team».

править] Обязанности мейнтейнера

Следить за современностью и актуальностью поддерживаемых им пакетов,

Незамедлительно исправлять ошибки, связанные с безопасностью по первому запросу из ALT Security Team,

По мере возможности исправлять ошибки, связанные с некорректным функционированием программ,

По мере возможности участвовать в списках рассылки ALT Linux Team

Общение с разработчиками софта, входящего в пакет, крайне желательно, но не обязательно.

Участие в разработке софта, входящего в пакет, желательно (это дает возможность иметь в дистрибутиве самую свежую, но при этом рабочую версию софта, а также повышает оперативность исправления ошибок), но не обязательно.

править] Ресурсы для начинающего мейнтейнера