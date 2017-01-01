Руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (Ресурсы для начинающего мейнтейнера)
(Ресурсы для начинающего мейнтейнера)
 
Строка 21: Строка 21:
:; [[Работа с ключами разработчика]]: ключи идентифицируют разработчика. Прочтите внимательно!
:; [[Работа с ключами разработчика]]: ключи идентифицируют разработчика. Прочтите внимательно!
:; [[:Категория:Нормативные документы]]: нормативные документы разработки (в процессе формирования)
:; [[:Категория:Нормативные документы]]: нормативные документы разработки (в процессе формирования)
 +
:; [[Join/Environment]]: быстрая настройка окружения для сборки пакетов
:; [[Spec]], [[SpecTips]], [[TypicalPackagingErrors]]: информация о том, как собираются пакеты (в процессе упорядочения)
:; [[Spec]], [[SpecTips]], [[TypicalPackagingErrors]]: информация о том, как собираются пакеты (в процессе упорядочения)
:; [[hasher]]: инструмент для сборки пакетов
:; [[hasher]]: инструмент для сборки пакетов

Текущая версия на 14:09, 7 апреля 2017

У каждого пакета в Sisyphus есть один или несколько мейнтейнеров — это те участники ALT Linux Team, которые собирают новые версии пакета, следят за ошибками, которые заводят пользователи в багтрекере и общаются с upstream-разработчиками программы.

Этот документ предназначен в помощь тем, кто решил присоединиться к команде ALT Linux Team, то есть стать мейнтейнером одного или нескольких пакетов со свободным программным обеспечением.

Непосредственно процедура принятия в Team описана в документе «Процедура принятия в Team».

[править] Обязанности мейнтейнера

  • Следить за современностью и актуальностью поддерживаемых им пакетов,
  • Незамедлительно исправлять ошибки, связанные с безопасностью по первому запросу из ALT Security Team,
  • По мере возможности исправлять ошибки, связанные с некорректным функционированием программ,
  • По мере возможности участвовать в списках рассылки ALT Linux Team

Общение с разработчиками софта, входящего в пакет, крайне желательно, но не обязательно.

Участие в разработке софта, входящего в пакет, желательно (это дает возможность иметь в дистрибутиве самую свежую, но при этом рабочую версию софта, а также повышает оперативность исправления ошибок), но не обязательно.

[править] Ресурсы для начинающего мейнтейнера

Sisyphus
раздел ALT Linux Wiki, содержащий большое количество информации о различных аспектах Сизифа, в частности:
Работа с ключами разработчика
ключи идентифицируют разработчика. Прочтите внимательно!
Категория:Нормативные документы
нормативные документы разработки (в процессе формирования)
Join/Environment
быстрая настройка окружения для сборки пакетов
Spec, SpecTips, TypicalPackagingErrors
информация о том, как собираются пакеты (в процессе упорядочения)
hasher
инструмент для сборки пакетов
sisyphus_check
инструмент для проверки пакетов на соответствие правилам Сизифа
ACL
управление совместной работой над пакетами
git.alt
хостинг git-репозиториев для хранения исходного кода пакетов Сизифа, интерфейс управления ACL, инструмент сборка пакетов в Sisyphus и бранчи
gear
инструмент для хранения исходного кода пакетов в git-репозиториях
Руководство по майнтяинам ALT Linux Team
Новая надежда начинающего мейнтейнера
Team

ACLAdmin • ALT Linux Team • ALT Linux Team/Проекты • History • History/FAQ • Join • Join/Environment • Packager Teams • PeopleHosting • RepositoryAdmin • Team/Famous • Team/Join • Team/Join/ApplicationManager • Team/Join/Secretary • Team/Mentors • Категория:Тимовцы • Приветствие начинающему мейнтейнеру • Процедура принятия в Team • Работа с ключами разработчика • Руководство начинающего мейнтейнера ALT Linux Team

 
 
Личные инструменты