Starterkits/server

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м (Состав: +tuned и ссылки на уже имевшееся)
м (+sysv)
 
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== Состав ==
== Состав ==
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Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):
+
Образ основан на sysvinit и содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):
* серверы:
* серверы:

Текущая версия на 06:34, 7 апреля 2017

Содержание

Слайды

загрузка

разбивка

пакеты

интерфейсы

поехали!

[править] Введение

Небольшой дистрибутив из комплекта стартовых наборов, позволяющий быстро развернуть Linux-сервер.

Стоит понимать, что помимо установки системе требуется и сопровождение — как минимум регулярная установка обновлений по безопасности.

[править] Загрузка

ISO: i586, x86_64; см. тж. страничку загрузки стартеркитов.

[править] Состав

Образ основан на sysvinit и содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):

[править] Требования

Гибридный ISO должен загружаться с флэшки или CD на x86-хосте или в виртуальной машине с BIOS/UEFI; рекомендуется от гигабайта оперативной памяти и жёсткого диска, хотя установку можно произвести и с меньшим объёмом.

[править] Обсуждение

Добро пожаловать на форум или в рассылку для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

См. тж. общее описание стартовых наборов.

Starterkits

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