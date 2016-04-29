Starterkits/server
Материал из ALT Linux Wiki
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м (→Состав: +tuned и ссылки на уже имевшееся)
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м (+sysv)
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== Состав ==
== Состав ==
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Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):
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Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):
* серверы:
* серверы:
Текущая версия на 06:34, 7 апреля 2017
[править] Введение
Небольшой дистрибутив из комплекта стартовых наборов, позволяющий быстро развернуть Linux-сервер.
Стоит понимать, что помимо установки системе требуется и сопровождение — как минимум регулярная установка обновлений по безопасности.
[править] Загрузка
ISO: i586, x86_64; см. тж. страничку загрузки стартеркитов.
[править] Состав
Образ основан на sysvinit и содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):
- серверы:
- утилиты для:
- диагностики
- гостевых машин Hyper-V
- поддержки IPMI
- мониторинга системы
- тюнинга производительности
[править] Требования
Гибридный ISO должен загружаться с флэшки или CD на x86-хосте или в виртуальной машине с BIOS/UEFI; рекомендуется от гигабайта оперативной памяти и жёсткого диска, хотя установку можно произвести и с меньшим объёмом.
[править] Обсуждение
Добро пожаловать на форум или в рассылку для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.
См. тж. общее описание стартовых наборов.