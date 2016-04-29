Starterkits/server

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Starterkits (Различия между версиями)

Текущая версия на 14:51, 13 марта 2017

править] Введение

Небольшой дистрибутив из комплекта стартовых наборов, позволяющий быстро развернуть Linux-сервер.

Стоит понимать, что помимо установки системе требуется и сопровождение — как минимум регулярная установка обновлений по безопасности.

править] Загрузка

ISO: i586, x86_64; см. тж. страничку загрузки стартеркитов.

править] Состав

Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):

серверы: DHCP DNS FTP LAMP (Apache, MySQL, PHP) KVM (виртуализация) MySQL (лёгкая РСУБД) PostgreSQL (мощная РСУБД) Samba (Active Directory, SMB/CIFS) почтовый (SMTP, IMAP, POP3)

утилиты для: диагностики гостевых машин Hyper-V поддержки IPMI мониторинга системы тюнинга производительности



править] Требования

Гибридный ISO должен загружаться с флэшки или CD на x86-хосте или в виртуальной машине с BIOS/UEFI; рекомендуется от гигабайта оперативной памяти и жёсткого диска, хотя установку можно произвести и с меньшим объёмом.

править] Обсуждение

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См. тж. общее описание стартовых наборов.