Starterkits/server

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** почтовый (SMTP, IMAP, POP3)
** почтовый (SMTP, IMAP, POP3)
* утилиты для:
* утилиты для:
-
** диагностики
+
** [[ТестированиеКомпьютера|диагностики]]
** гостевых машин [[Hyper-V]]
** гостевых машин [[Hyper-V]]
** поддержки [[IPMI]]
** поддержки [[IPMI]]
-
** мониторинга системы
+
** [[monit|мониторинга]] системы
 +
** [http://packages.altlinux.org/tuned тюнинга] производительности
== Требования ==
== Требования ==

Текущая версия на 14:51, 13 марта 2017

Содержание

Слайды

загрузка

разбивка

пакеты

интерфейсы

поехали!

[править] Введение

Небольшой дистрибутив из комплекта стартовых наборов, позволяющий быстро развернуть Linux-сервер.

Стоит понимать, что помимо установки системе требуется и сопровождение — как минимум регулярная установка обновлений по безопасности.

[править] Загрузка

ISO: i586, x86_64; см. тж. страничку загрузки стартеркитов.

[править] Состав

Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов (их выбор доступен сразу после стадии разбивки дисков):

[править] Требования

Гибридный ISO должен загружаться с флэшки или CD на x86-хосте или в виртуальной машине с BIOS/UEFI; рекомендуется от гигабайта оперативной памяти и жёсткого диска, хотя установку можно произвести и с меньшим объёмом.

[править] Обсуждение

Добро пожаловать на форум или в рассылку для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

См. тж. общее описание стартовых наборов.

Starterkits

Starterkits • Starterkits/About • Starterkits/Download • Starterkits/Flavours • Starterkits/Memory • Starterkits/Memory/p7 • Starterkits/beta • Starterkits/builder • Starterkits/gnustep • Starterkits/openstack • Starterkits/p7 • Starterkits/server • Starterkits/server-pve

 
 
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