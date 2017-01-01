LXQt

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*[[Starterkits#Прямые ссылки на загрузку|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Starterkits#Прямые ссылки на загрузку|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Regular#Прямые ссылки на загрузку ISO|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
*[[Regular#Прямые ссылки на загрузку ISO|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
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*[[Клубная сборка LXQT|Клубной сборке LXQT]]
==Установка LXQt==
==Установка LXQt==

Текущая версия на 17:46, 16 июня 2017

Вид LXQt в ALTlinux по-умолчанию

LXQt — модульное Qt графическое пользовательское окружение, развиваемое объединённой командой разработчиков из проектов LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment), Razor-qt (Razor Qt Project) и Maui (проект развивавший окружение Hawaii, построенное на базе Wayland и Qt).

LXQt позиционируется как легковесное, быстрое и удобное, имеющее модульную архитектуру и продолжающее развитие LXDE и Razor-qt, вобрав в себя лучшие черты обеих оболочек. При формировании окружения в качестве основы использовались наработки Razor-qt которые были расширены компонентами LXDE портированными на Qt. В LXQt (по сравнению с Razor-qt и LXDE) улучшена система настройки и добавлено несколько новых графических интерфейсов для настройки окружения.

LXQt как и Razor-qt не имеет привязки к какому либо менеджеру окон и может использоваться совместно с любым современным WM (Window Maker, Xfwm4, JWM, IceWM, Openbox и пр...), пользователь сам может решить что ему использовать.

LXQt имеет полностью модульную архитектуру, позволяя пользователям легко заменять любые компоненты окружения на сторонние альтернативы.[1]

[править] Дистрибутив с LXQt

LXQt используется в:

Tango-desktop.png
Данная среда является легковесной
Она подходит для старых и маломощных компьютеров

[править] Установка LXQt

[править] Полезные ссылки

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