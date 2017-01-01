LXQt
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(→Дистрибутив с LXQt)
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*[[Starterkits#Прямые ссылки на загрузку|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Starterkits#Прямые ссылки на загрузку|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Regular#Прямые ссылки на загрузку ISO|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
*[[Regular#Прямые ссылки на загрузку ISO|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
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==Установка LXQt==
==Установка LXQt==
Текущая версия на 17:46, 16 июня 2017
LXQt — модульное Qt графическое пользовательское окружение, развиваемое объединённой командой разработчиков из проектов LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment), Razor-qt (Razor Qt Project) и Maui (проект развивавший окружение Hawaii, построенное на базе Wayland и Qt).
LXQt позиционируется как легковесное, быстрое и удобное, имеющее модульную архитектуру и продолжающее развитие LXDE и Razor-qt, вобрав в себя лучшие черты обеих оболочек. При формировании окружения в качестве основы использовались наработки Razor-qt которые были расширены компонентами LXDE портированными на Qt. В LXQt (по сравнению с Razor-qt и LXDE) улучшена система настройки и добавлено несколько новых графических интерфейсов для настройки окружения.
LXQt как и Razor-qt не имеет привязки к какому либо менеджеру окон и может использоваться совместно с любым современным WM (Window Maker, Xfwm4, JWM, IceWM, Openbox и пр...), пользователь сам может решить что ему использовать.
LXQt имеет полностью модульную архитектуру, позволяя пользователям легко заменять любые компоненты окружения на сторонние альтернативы.[1]
[править] Дистрибутив с LXQt
LXQt используется в:
- стартовых наборах, основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
- регулярных сборках, основанных на Sisyphus
- Клубной сборке LXQT