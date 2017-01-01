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Текущая версия на 17:46, 16 июня 2017

Вид LXQt в ALTlinux по-умолчанию

LXQt — модульное Qt графическое пользовательское окружение, развиваемое объединённой командой разработчиков из проектов LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment), Razor-qt (Razor Qt Project) и Maui (проект развивавший окружение Hawaii, построенное на базе Wayland и Qt).

LXQt позиционируется как легковесное, быстрое и удобное, имеющее модульную архитектуру и продолжающее развитие LXDE и Razor-qt, вобрав в себя лучшие черты обеих оболочек. При формировании окружения в качестве основы использовались наработки Razor-qt которые были расширены компонентами LXDE портированными на Qt. В LXQt (по сравнению с Razor-qt и LXDE) улучшена система настройки и добавлено несколько новых графических интерфейсов для настройки окружения.

LXQt как и Razor-qt не имеет привязки к какому либо менеджеру окон и может использоваться совместно с любым современным WM (Window Maker, Xfwm4, JWM, IceWM, Openbox и пр...), пользователь сам может решить что ему использовать.

LXQt имеет полностью модульную архитектуру, позволяя пользователям легко заменять любые компоненты окружения на сторонние альтернативы.[1]

править] Дистрибутив с LXQt

LXQt используется в:

Данная среда является легковесной

Она подходит для старых и маломощных компьютеров

править] Установка LXQt

править] Полезные ссылки