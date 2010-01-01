Contacts

Материал из ALT Linux Wiki

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м (Инфраструктура и сервисы: VE != VM)
м (Пакеты: orphaned давно нет)
 
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* Попадание пакетов в updates
* Попадание пакетов в updates
: —  по причинам, связанным с безопасностью: [mailto:security/altlinux.org security@];
: —  по причинам, связанным с безопасностью: [mailto:security/altlinux.org security@];
-
* Передача мейнтейнерства, управление ACL, выдача [[NMU]], перенос пакетов в orphaned, удаление пакетов в связи с переименованием или ошибкой
+
* Передача мейнтейнерства, управление ACL, выдача [[NMU]], удаление пакетов в связи с переименованием или ошибкой
: — [[Git.alt/Справочник|SSH-интерфейс git.alt]].
: — [[Git.alt/Справочник|SSH-интерфейс git.alt]].

Текущая версия на 09:09, 31 марта 2017

Содержание

[править] Team

— bugzilla, продукт Team Accounts
  • Смена адреса пересылки почты с @altlinux.org
— туда же.

[править] Пакеты

  • Создание новых групп для ACL, а также заявки на смену ACL-ей при невозможности добраться до мейнтейнера
devel@lists.
  • Попадание пакетов в updates
— по причинам, связанным с безопасностью: security@;
  • Передача мейнтейнерства, управление ACL, выдача NMU, удаление пакетов в связи с переименованием или ошибкой
SSH-интерфейс git.alt.

[править] Инфраструктура и сервисы

— bugzilla, продукт Infrastructure
  • Jabber (xmpp://altlinux.org/)
  • тестовые/разработческие VE-шки (виртуальные окружения)
— Дмитрий Левин, ldv@

В экстренных случаях или проблемах с аккаунтами можно обращаться по следующим адресам:

  • FTP
  • Списки рассылки
— Дмитрий Левин, ldv@
  • Bugzilla, Wiki
— Андрей Черепанов, cas@
  • FreeSource
— Денис Смирнов, mithraen@
  • basealt.ru
— Михаил Шигорин, mike@

[править] Метаконтакты

О том, что по одному из вышеприведённых адресов не отвечают в течение двух дней (не считая выходных), стоит написать ldv@.

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