Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:09, 31 марта 2017

править] Team

— bugzilla, продукт Team Accounts

Смена адреса пересылки почты с @altlinux.org

— туда же.

править] Пакеты

Создание новых групп для ACL, а также заявки на смену ACL-ей при невозможности добраться до мейнтейнера

Попадание пакетов в updates

— по причинам, связанным с безопасностью: security@;

Передача мейнтейнерства, управление ACL, выдача NMU, удаление пакетов в связи с переименованием или ошибкой

править] Инфраструктура и сервисы

Bugzilla (bugzilla.altlinux.org)

Списки рассылки (lists.altlinux.org)

ALT Wiki (altlinux.org)

FreeSource (freesource.info)

Сайт ООО «Базальт СПО» (www.basealt.ru)

git (git.altlinux.org)

— bugzilla, продукт Infrastructure

Jabber (xmpp://altlinux.org/)

тестовые/разработческие VE-шки (виртуальные окружения)

В экстренных случаях или проблемах с аккаунтами можно обращаться по следующим адресам:

FTP

Списки рассылки

Bugzilla, Wiki

FreeSource

basealt.ru

править] Метаконтакты

О том, что по одному из вышеприведённых адресов не отвечают в течение двух дней (не считая выходных), стоит написать ldv@.