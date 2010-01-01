Contacts
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
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м (→Инфраструктура и сервисы: VE != VM)
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м (→Пакеты: orphaned давно нет)
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* Попадание пакетов в updates
* Попадание пакетов в updates
: — по причинам, связанным с безопасностью: [mailto:security/altlinux.org security@];
: — по причинам, связанным с безопасностью: [mailto:security/altlinux.org security@];
|-
* Передача мейнтейнерства, управление ACL, выдача [[NMU]]
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* Передача мейнтейнерства, управление ACL, выдача [[NMU]], удаление пакетов в связи с переименованием или ошибкой
: — [[Git.alt/Справочник|SSH-интерфейс git.alt]].
: — [[Git.alt/Справочник|SSH-интерфейс git.alt]].
Текущая версия на 09:09, 31 марта 2017
Содержание
[править] Team
- — bugzilla, продукт Team Accounts
- Смена адреса пересылки почты с @altlinux.org
- — туда же.
[править] Пакеты
- Создание новых групп для ACL, а также заявки на смену ACL-ей при невозможности добраться до мейнтейнера
- — devel@lists.
- Попадание пакетов в updates
- — по причинам, связанным с безопасностью: security@;
- Передача мейнтейнерства, управление ACL, выдача NMU, удаление пакетов в связи с переименованием или ошибкой
[править] Инфраструктура и сервисы
- Bugzilla (bugzilla.altlinux.org)
- Списки рассылки (lists.altlinux.org)
- ALT Wiki (altlinux.org)
- FreeSource (freesource.info)
- Сайт ООО «Базальт СПО» (www.basealt.ru)
- git (git.altlinux.org)
- — bugzilla, продукт Infrastructure
- Jabber (xmpp://altlinux.org/)
- тестовые/разработческие VE-шки (виртуальные окружения)
- — Дмитрий Левин, ldv@
В экстренных случаях или проблемах с аккаунтами можно обращаться по следующим адресам:
- FTP
- Списки рассылки
- — Дмитрий Левин, ldv@
- Bugzilla, Wiki
- — Андрей Черепанов, cas@
- FreeSource
- — Денис Смирнов, mithraen@
- basealt.ru
- — Михаил Шигорин, mike@
[править] Метаконтакты
О том, что по одному из вышеприведённых адресов не отвечают в течение двух дней (не считая выходных), стоит написать ldv@.