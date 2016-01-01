Обсуждение участника:Артём
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
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Артём (обсуждение | вклад)
(→Спасибо за приём!)
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Артём (обсуждение | вклад)
(→Спасибо за приём!)
|Строка 4:
|Строка 4:
== Спасибо за приём! ==
== Спасибо за приём! ==
|-
Буду стараться принести пользу проекту :-)
|+
Буду стараться принести пользу проекту :-)
|-
По Вашему совету
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По Вашему совету глядеть справочные страницы, но
|-
https://www.altlinux.org/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://www.altlinux.org/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
какая-то несоответствующая названию страница, как мне кажется...
какая-то несоответствующая названию страница, как мне кажется...
Текущая версия на 21:43, 25 декабря 2016
Добро пожаловать в ALT Linux Wiki! Мы надеемся на ваше плодотворное участие. Возможно, вам будет интересно ознакомиться со справочными страницами. Ещё раз добро пожаловать, приятного времяпрепровождения. mike 04:45, 25 декабря 2016 (MSK)
[править] Спасибо за приём!
Буду стараться принести пользу проекту :-)
По Вашему совету отправился глядеть справочные страницы, но
https://www.altlinux.org/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
какая-то несоответствующая названию страница, как мне кажется...