ALT Linux Wiki:Справка

Материал из ALT Linux Wiki

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Содержание

[править] Что такое ALT Linux Wiki?

Ознакомьтесь с описанием ALT Linux Wiki.

[править] Разметка

  • На wiki работают короткие ссылки на разные ресурсы:
Разметка Результат
{{altbug|1234}} altbug #1234
[[fsi:AltLinux]] fsi:AltLinux
[[ruwp:PXE]] ruwp:PXE
  • Так же можно указывать описание ссылки:
Разметка Результат
[[altbug:1234|Мой любимый баг]] Мой любимый баг
[[fsi:AltLinux|Старая страница на fs.i]] Старая страница на fs.i
[[ruwp:PXE|PXE в Википедии]] PXE в Википедии
  • Вставка флэш-роликов:
Разметка Результат
<swf>Mini.swf|width=300|height=200</swf>

[править] Поиск

[править] Советы

  • Для получения короткой ссылки на часть статьи можно воспользоваться конструкцией
    <div id="something"></div>
    И указывать на точку вставки тэга с помощью ссылки вида Page#something.

[править] Стандартные шаблоны

  • {{d}} — запрос на удаление статьи из wiki.
  • {{crap}} — статья подлежит существенной доработке или выкидыванию.
  • {{stub}} — статья даже приблизительно не окончена.
  • {{Викифицировать}} — запрос на викификацию статьи.
  • {{Merge}} — запрос на объединение текущей и указанной статей.

[править] Шаблоны, специфичные для ALT Linux

  • {{Policy}} — шаблон действующей политики Sisyphus.
  • {{DraftPolicy}} — шаблон черновика политики Sisyphus.

[править] Разное

Поддержка внешнего редактора: включается по мануалу. Кнопка «ext. editor» в полоску табов уже добавлена.

 
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