ALT Linux Wiki:Справка
Материал из ALT Linux Wiki
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Содержание
[править] Что такое ALT Linux Wiki?
Ознакомьтесь с описанием ALT Linux Wiki.
[править] Разметка
- Статья Википедии «Как править статьи»
- Помощь по редактированию в MediaWiki
- ALT Linux Wiki:Песочница — место для экспериментов с wiki-разметкой
- На wiki установлено расширение для оформления сносок:
- На wiki работают стили оформления таблиц из Wikipedia, в том числе свёртывание и сортировка:
- На wiki работает подсветка синтаксиса с помощью тега <source>:
- По самым разным критериям можно автоматически генерировать и форматировать списки:
- На wiki работают короткие ссылки на разные ресурсы:
|Разметка
|Результат
|{{altbug|1234}}
|altbug #1234
|[[fsi:AltLinux]]
|fsi:AltLinux
|[[ruwp:PXE]]
|ruwp:PXE
- Так же можно указывать описание ссылки:
|Разметка
|Результат
|[[altbug:1234|Мой любимый баг]]
|Мой любимый баг
|[[fsi:AltLinux|Старая страница на fs.i]]
|Старая страница на fs.i
|[[ruwp:PXE|PXE в Википедии]]
|PXE в Википедии
- Вставка флэш-роликов:
|Разметка
|Результат
|<swf>Mini.swf|width=300|height=200</swf>
[править] Поиск
- Поиск по началу названия статьи — Служебная:PrefixIndex
- Список статей без категорий — Служебная:UncategorizedPages
[править] Советы
- Для получения короткой ссылки на часть статьи можно воспользоваться конструкцией
- <div id="something"></div>
- И указывать на точку вставки тэга с помощью ссылки вида Page#something.
[править] Стандартные шаблоны
- {{d}} — запрос на удаление статьи из wiki.
- {{crap}} — статья подлежит существенной доработке или выкидыванию.
- {{stub}} — статья даже приблизительно не окончена.
- {{Викифицировать}} — запрос на викификацию статьи.
- {{Merge}} — запрос на объединение текущей и указанной статей.
[править] Шаблоны, специфичные для ALT Linux
- {{Policy}} — шаблон действующей политики Sisyphus.
- {{DraftPolicy}} — шаблон черновика политики Sisyphus.
[править] Разное
Поддержка внешнего редактора: включается по мануалу. Кнопка «ext. editor» в полоску табов уже добавлена.