ALT Linux Wiki:Справка

Материал из ALT Linux Wiki

править] Что такое ALT Linux Wiki?

Ознакомьтесь с описанием ALT Linux Wiki.

править] Разметка

На wiki работают короткие ссылки на разные ресурсы:

Так же можно указывать описание ссылки:

Вставка флэш-роликов:

Разметка Результат <swf>Mini.swf|width=300|height=200</swf>

править] Поиск

Поиск по началу названия статьи — Служебная:PrefixIndex

Список статей без категорий — Служебная:UncategorizedPages

править] Советы

Для получения короткой ссылки на часть статьи можно воспользоваться конструкцией <div id="something"></div> И указывать на точку вставки тэга с помощью ссылки вида Page#something .

править] Стандартные шаблоны

{{d}} — запрос на удаление статьи из wiki.

{{crap}} — статья подлежит существенной доработке или выкидыванию.

{{stub}} — статья даже приблизительно не окончена.

{{Викифицировать}} — запрос на викификацию статьи.

{{Merge}} — запрос на объединение текущей и указанной статей.

править] Шаблоны, специфичные для ALT Linux

{{Policy}} — шаблон действующей политики Sisyphus.

{{DraftPolicy}} — шаблон черновика политики Sisyphus.

править] Разное

Поддержка внешнего редактора: включается по мануалу. Кнопка «ext. editor» в полоску табов уже добавлена.