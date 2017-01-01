Обсуждение:Releases/40/ПретензииDesktop4

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(Различия между версиями)

Текущая версия на 04:52, 27 февраля 2017

Выбираю Linux для себя и своего ребёнка. Поюзал вашу "сИСТЕМУ" для школ - для каких? (английских что-ли?) - справка в основном на англицком. Пишите, что основу взяли с нуля. Если-бы с нуля то и справка была-бы с нуля на русском. Для перехода с Windows на ваш linux совместимость (кнопок, окон и т.д.) должна быть максимальная. Дети привыкли к Windows и пересадить их на новую платформу дело не простое, но нужное.

Представьте вы пришли в магазин и просите булку хлеба. В место хлеба вам дают не пропечённую непонятно что, с инструкцией как её доделать на англицком. Нормально - да? О совместимости дистрибутивов не нашёл ни слова, так же как и про простую установку в пару кликов ни слова. Надеюсь пожелания учтёте в дальнейшем. Главное считаю система визуально и управляемо максимально должна походить на Windows. Если-бы вы были у руля по выпуску ОС и при этом думали как пересадить большинство нынешних пользователей на свою ОСь то продумали-бы интерфейс получше. А при нынешнем положении из 34 моих знакомых пользователей ALT Linux, только из-за силы привычки к Windows и его удобному и привычному интерфейсу 33 вернулись на знакомую ОСь мотивируя непривычной и неудобной работой в ALT Linux. Ведь к рабочему столу и кнопке пуск претензий я думаю не приходило. В проекте Sialia (Спарк Интеграл) с этим как-то получше, тоже сырая, хотя и версия уже 10.4ая. Надеюсь следующая версия от Windows будет отличаться лишь надписью на табличке о свойствах ОС. Поверьте сила привычки 99% решающий фактор при выборе чего-либо. Давайте не будем отбирать у машин руль и педали, заменяя их джойстиком и кнопками. Желаю удачи.