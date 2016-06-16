Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 11:39, 30 марта 2017

Логотип Восьмой платформы



Восьмая платформа (p8), новая стабильная ветка репозиториев ALT Linux, предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений всех уровней — от встроенных и мобильных устройств до серверов предприятий и датацентров, созданная и развиваемая в рамках проекта Sisyphus командой ALT Linux (ALT Linux team). Восьмая платформа поддерживается ООО «Базальт СПО».

править] Что нового?

править] Инфраструктура

В репозитории доступны пакеты для создания современной инфраструктуры:

Samba-DC сервер контроллера домена Active Directory SOGo сервер групповой работы с функциональностью Microsoft Exchange Proxmox-VE Система управления виртуальными машинами OpenStack Среда для создания и управления инфраструктурными облачными сервисами и облачными хранилищами

править] Политика сборки Firefox

Браузер Firefox будет собираться в трёх видах:

firefox — последняя версия из Sisyphus; firefox-esr — последняя версия с длительной поддержкой (ESR); firefox-gost — версия с патчами поддержки шифрования по ГОСТ.

править] Rust

В состав p8 включён стабильный релиз компилятора Rust — современного свободного системного языка программирования, ориентированного на безопасность, скорость и параллелизм. Rust выполняет проверки безопасности кода при компиляции, выявляя ошибки в работе с памятью или условия гонки, при этом не имеет сборщика мусора, что позволяет писать встраиваемый код, низкоуровневый код драйверов или даже операционные системы (например, Redox OS). Разработку Rust ведёт Mozilla, которая использует его для создания распараллеливающегося и безопасного движка браузера нового поколения — Servo.

править] Версии подсистем и пакетов

Репозитории Восьмой платформы будут обновляться в течение срока поддержки. На момент официального анонса p8 они содержат в том числе:

ПО Версия Ядро Linux (std-def) 4.4.13 Ядро Linux (un-def) 4.5.7 Ядро Linux (ovz-el) 2.6.32 systemd 229 GNU Libc 2.23 GCC 5.3.1 Python 2.7.11 и 3.5.1 Perl 5.22.1 Perl 6 2016.04 PHP 5.6.22 Ruby 2.0.0 Java 1.8.0.71 ( java-1.8.0-openjdk ) MONO 2.10.11 и 4.3.1.1 xorg-server 1.18.3 Mesa 11.1.3 GNOME 3.20.2 KDE4 15.12.2 KF5 5.6.4 Mate 1.12.1 XFCE 4.12 Enlightenment 0.20.9 Cinnamon 3.0.5 Firefox 46.0.1, firefox-esr 45.2.0, firefox-gost 38.8.0 LibreOffice 5.1 (5.1.2.1) samba 4.4.3 samba-DC 4.4.4 Bash 3.2.57 и 4.2.50 Bind 9.9.8 CUPS 2.1.0 dhcp 4.3.3 apache2 2.4.18 nginx 1.10.1 mariadb 10.1.14 PostgreSQL 9.1.22, 9.3.13, 9.4.8 (обычная и для 1C), 9.5.3 postfix 2.11.7 dovecot 2.2.21 SOGo 2.3.10 и 3.0.2 openssl 1.0.2h GTK+ 2.24.30 и 3.20.6 Qt 4.8.7 и 5.6.0 tomcat 8.0.32 jboss 7.1.1 proxmox 4.2.11

Состав и версии других пакетов можно посмотреть на сайте проекта Prometheus.

править] Быстрое начало работы с репозиториями Восьмой платформы

Многие пользователи, предпочитающие и умеющие самостоятельно определять состав системы и ее оформление, оценят возможность использовать для начала работы с новой платформой небольшие установочные образы с различными окружениями рабочего стола. Для реализации такого стиля работы с репозиториями Восьмой платформы созданы и доступны образы комплектов входа (starter kits) для архитектур i586 и x86_64 (окружения рабочего стола Cinnamon, Enlightenment, GNOME, IceWM, KDE4, KDE5, LXDE, LXQt, MATE, TDE, WindowMaker, Xfce, а также серверный инсталятор и образ для использования с OpenStack).

Ассортимент образов входа в p8 расширяется с выпуском обновлений, которые поставлены в автоматический квартальный режим (с надлежащим тестированием). Экспериментальные сборки бывают доступны здесь.

Важно заметить, что образы для начала работы с p8 не являются дистрибутивами, так как не содержат ни законченных решений, ни целостного оформления.

Основная статья: starterkits



Другой подход к сборке образов для начала работы предлагает Евгений Прокопьев (enp@): altlive.

править] Дистрибутивные решения на Восьмой платформе

править] Другие

Ведется разработка новых защищенных решений на Восьмой платформе.

править] Скачать образы

Доступны Альт 8 Рабочая станция (в двух вариантах), Сервер и Образование, а также стартовые наборы; при перегрузке основного сервера пользуйтесь яндекс-зеркалом.





править] Обновление системы до Восьмой платформы

При переходе на Восьмую платформу с установленной системы внимательно прочитайте рекомендации по обновлению. В случае затруднений не торопитесь, задайте вопрос в списке рассылки или на нашем форуме.

править] Известные проблемы

Старые версии тем GTK+ 3.x не работают с libgtk+3 > 3.20.0.

править] Пакетная база

Восьмая платформа.

править] Выпуск

14-го апреля 2016-го года объявлено об отделении бранча p8 от Сизифа.

Письмо о начале бранчевания Восьмой Платформы

править] Выпуск репозитория

16 июня 2016 года

править] Поддержка

В части обновлений по безопасности поддержка репозитория будет закончена 16 декабря 2019 года, но не ранее полугода после выпуска следующей платформы (p9). Сроки поддержки продуктов на основе Восьмой платформы могут быть иными.

править] Репозитории

Для 32-разрядных систем:

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/i586 classic rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

Для 64-разрядных систем:

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64 classic rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/noarch classic

Для запуска 32-разрядных приложений на 64-разрядных системах:

rpm http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic

править] Зеркала

править] Обновление пакетов Восьмой платформы

Пакеты в p8 попадают следующими способами:

копирование из Sisyphus сборка под p8 cas@ approve заданий мейнтейнеров по их просьбе в p8

При сборке пакета в ветку p8 сборочное задание должно быть одобрено ответственным за выпуск. В данный момент в этой роли выступает руководитель Отдела технической поддержки и администирования ООО «Базальт СПО» Андрей Черепанов <cas ats altlinux dots org>. Для получения одобрения необходимо сообщить ему номер задания.

Примечание: Суффикс версии пакета : .M80P.N, т.е. пакет версии 1 должен иметь суффикс .M80P.1



Репозиторий для обновления публикуется раз в сутки примерно к 8:00 по московскому времени.

править] Предложения пользователей