Vulnerability Policy
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(Различия между версиями)
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м (отгиленсонил чуток)
|Строка 33:
|Строка 33:
* строчки после <code>- Fixes:</code> имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как <code>+</code>, <code>*</code> и пр.
* строчки после <code>- Fixes:</code> имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как <code>+</code>, <code>*</code> и пр.
* идентификатор уязвимости следует первым в строке после возможных символов перечисления
* идентификатор уязвимости следует первым в строке после возможных символов перечисления
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Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.
Текущая версия на 14:51, 26 апреля 2017
[править] Указание устраненных уязвимостей в changelog
В changelog должен указываться CVE либо при отсутствии такового -- другой идентификатор устраненной уязвимости:
- при указании CVE идентификатор должен иметь вид CVE-YYYY-XXXXXX
- при указании OVE идентификатор должен иметь вид OVE-YYYYMMDD-XXXX
- при указании BDU идентификатор должен иметь вид BDU:YYYY-XXXXX
- при указании MFSA идентификатор уязвимости должен иметь вид MFSA-YYYY-XX
- при желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure".
Укороченный формат подобен формату указания закрытого багрепорта:
(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
При этом:
- регистр не учитывается
- конструкция обязательно обрамлена скобками
- несколько уязвимостей указываются через запятую, пробельные символы или and
- двоеточие можно не указывать
Расширенный формат имеет вид:
- Fixes: + MFSA-2014-72 Use-after-free setting text directionality + MFSA-2014-71 Profile directory file access through file: protocol + MFSA-2014-70 Out-of-bounds read in Web Audio audio timeline + MFSA-2014-69 Uninitialized memory use during GIF rendering + MFSA-2014-68 Use-after-free during DOM interactions with SVG + MFSA-2014-67 Miscellaneous memory safety hazards (rv:32.0 / rv:31.1 / rv:24.8)
При этом:
- регистр не учитывается
- строчки после
- Fixes:имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как
+,
*и пр.
- идентификатор уязвимости следует первым в строке после возможных символов перечисления
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.