Vulnerability Policy

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Строка 7: Строка 7:
  (Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
  (Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
 +
При этом:
* регистр не учитывается
* регистр не учитывается
-
* обязательно в скобках
+
* конструкция обязательно обрамлена скобками
* несколько уязвимостей указываются через запятую, пробел или and
* несколько уязвимостей указываются через запятую, пробел или and
* двоеточие можно не указывать
* двоеточие можно не указывать
-
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно позднее.
+
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.

Текущая версия на 16:29, 21 февраля 2017

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[править] Указание устраненных уязвимостей в changelog

В changelog должен указываться CVE либо, при отсутствии такового, другой идентификатор устраненной уязвимости. Синтаксис подобен синтаксису указания закрытого багрепорта: 

(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)

При этом:

  • регистр не учитывается
  • конструкция обязательно обрамлена скобками
  • несколько уязвимостей указываются через запятую, пробел или and
  • двоеточие можно не указывать

Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.

 
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