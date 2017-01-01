Vulnerability Policy
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(Различия между версиями)
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|Строка 7:
|Строка 7:
(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
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* регистр не учитывается
* регистр не учитывается
|-
* обязательно
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* обязательно
* несколько уязвимостей указываются через запятую, пробел или and
* несколько уязвимостей указываются через запятую, пробел или and
* двоеточие можно не указывать
* двоеточие можно не указывать
|-
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно позднее.
|+
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно позднее.
Текущая версия на 16:29, 21 февраля 2017
[править] Указание устраненных уязвимостей в changelog
В changelog должен указываться CVE либо, при отсутствии такового, другой идентификатор устраненной уязвимости. Синтаксис подобен синтаксису указания закрытого багрепорта:
(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
При этом:
- регистр не учитывается
- конструкция обязательно обрамлена скобками
- несколько уязвимостей указываются через запятую, пробел или and
- двоеточие можно не указывать
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.