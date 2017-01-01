Vnc

Материал из ALT Linux Wiki

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Корнеечев Евгений (обсуждение | вклад)
(Vnc -> VNC)

Текущая версия на 11:29, 31 января 2017

  1. REDIRECT VNC
 
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