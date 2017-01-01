Pereslavl winter 2017

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Версия 13:28, 3 февраля 2017


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Коллектив авторов, 2017

Двенадцатая конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» Переславль, 27–29 января 2017 года

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Ссылкастатус
Электронная версияТезисыВышла.
Печатная версияBaseALT, 2017, ISBN ISBN 978-5-9908979-1-5

Формат: А5. Тираж: 100 экз.. 113 с.

Рекомендуемый дистрибутивнет


В книге собраны тезисы докладов, одобренных Программным комитетом двенадцатой конференции «Свободное программное обеспечение в высшей школе».

 
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