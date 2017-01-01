Pereslavl winter 2017
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
VladimirBlack (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Паспорт книги |author = <!-- Автор(ы) -->Коллектив авторов, 2017 |title = <!-- Название книги -->Двенадцат...»)
Следующая правка →
(Новая страница: «{{Паспорт книги |author = <!-- Автор(ы) -->Коллектив авторов, 2017 |title = <!-- Название книги -->Двенадцат...»)
Следующая правка →
Версия 13:28, 3 февраля 2017
Коллектив авторов, 2017
Двенадцатая конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» Переславль, 27–29 января 2017 года
|Ссылка
|статус
|Электронная версия
|Тезисы
|Вышла.
|Печатная версия
|BaseALT, 2017, ISBN ISBN 978-5-9908979-1-5
Формат: А5. Тираж: 100 экз.. 113 с.
|Рекомендуемый дистрибутив
|нет
В книге собраны тезисы докладов, одобренных Программным комитетом двенадцатой конференции «Свободное программное обеспечение в высшей школе».