PatchHowto
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Tora-bora (обсуждение | вклад)
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[[Категория:Devel]]
[[Категория:Devel]]
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[[Категория:RPM spec]]
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== Как делать патчи ==
== Как делать патчи ==
Краткая инструкция для «начинающих».
Краткая инструкция для «начинающих».
Текущая версия на 11:54, 30 июня 2017
[править] Как делать патчи
Краткая инструкция для «начинающих».
Распаковать апстримные исходники. Допустим, что они распакованы в каталог name-1.0/
Далее надо туда зайти. Перед изменением каждого файла надо создать его копию с расширением .orig.
То есть если собираешься менять Makefile.am — надо скопировать его как Makefile.am.orig, например, командой cp -a src/Makefile.am{,.orig}
Если масштаб вторжения заранее неизвестен, лучше скопировать сразу весь каталог: cp -a name-1.0{,.orig}
После чего надо внести необходимые изменения. Можно даже собирать из этой директории, вносить дополнительные изменения по результатам пересборки и т.д., если вы не против отслеживать вручную список всех затронутых файлов[1].
Когда изменения будут готовы — наступает самое тяжелое. Надо придумать имя для патча.
ALT Packaging HOWTO рекомендует давать патчам имена, состоящие из имени пакета, версии, «происхождения» и причины патча.
Например, имя патча для нашего гипотетического пакета может быть name-1.0-alt-link-fixes.patch
Тогда надо выйти в «родительскую» директорию (где находится каталог с исходниками name-1.0/) и сказать gendiff name-1.0 .orig; на экран будет выведен патч, сгенерированный как разница между сохраненными ранее файлами .orig и измененными файлами без .orig.
Если нравится, что получилось — надо сохранить этот патч как отдельный файл:
gendiff name-1.0 .orig > ~/RPM/SOURCES/name-1.0-alt-link-fixes.patch
Для варианта с полной копией соответственно:
diff -Naur name-1.0 name-1.0.orig > ~/RPM/SOURCES/name-1.0-alt-link-fixes.patch
Затем в спеке надо будет подключить этот патч в двух местах.
Первое из них — это запись о патче. Рекомендую положить ее рядом с тегом Source. Перед патчем желательно поместить какой-нибудь комментарий — для чего этот патч.
# Name's upstream doesn't want my patch, so I'll place it here. # It makes all plugins properly linked. Patch0: name-1.0-alt-link-fixes.patch
Вторая часть — собственно применение патча. Это надо делать в секции %prep после макроса %setup. Желательно использовать ключик -b ради той же понятности, он же будет использоваться для резервных копий исходных (непатченых) файлов при наложении.
Для патча, созданного через gendiff — надо написать следующее:
# Name's upstream doesn't want my patch, so I'll place it here. # It makes all plugins properly linked. %patch0 -p1 -b .link-fixes
Где номер 0 соответствует патчу номер 0.
Вот собственно и все. Если надо отключить патч, просто замените символ процента в %patch0 на символ решетки (#). Тогда он станет комментарием.
Надеюсь, это маленькое хауту поможет в благородном деле уменьшения количества обработанных напильником программ в вашем многострадальном /usr/local.