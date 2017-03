OpenMeetings

#!/bin/sh # FFmpeg compilation for Alt Linux p8 apt-get update apt-get install -y cmake libfreetype-devel gcc5 gcc5-c++ git libtool_2.4 automake_1.14 make mercurial nasm pkgconfig zlib-devel yasm \ libpng-devel libharfbuzz-devel libpcre-devel bzlib-devel #fixed ERROR: freetype2 not found # Create a temporary directory for sources. SOURCES= $ ( mkdir ~ / ffmpeg_sources ) cd ~ / ffmpeg_sources # Download the necessary sources. curl - #LO ftp://ftp.videolan.org/pub/x264/snapshots/last_stable_x264.tar.bz2 hg clone https: // bitbucket.org / multicoreware / x265 git clone --depth 1 git: // git.code.sf.net / p / opencore-amr / fdk-aac curl -L -O http: // downloads.sourceforge.net / project / lame / lame / 3.99 / lame-3.99.5.tar.gz curl -O http: // downloads.xiph.org / releases / opus / opus-1.1.3.tar.gz curl -O http: // downloads.xiph.org / releases / ogg / libogg-1.3.2.tar.gz curl -O http: // downloads.xiph.org / releases / vorbis / libvorbis-1.3.5.tar.gz wget http: // downloads.xiph.org / releases / theora / libtheora-1.1.1.tar.gz git clone --depth 1 https: // chromium.googlesource.com / webm / libvpx.git git clone --depth 1 git: // source.ffmpeg.org / ffmpeg # Unpack files for file in ` ls ~ / ffmpeg_sources /* .tar. *` ; do tar -xvf $file done cd x264- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" -- bindir= "$HOME/bin" --enable-static && make && make install && make distclean; cd .. cd x265 / build / linux cmake -G "Unix Makefiles" - DCMAKE_INSTALL_PREFIX= "$HOME/ffmpeg_build" -DENABLE_SHARED: bool= off .. / .. / source && make && make install ; cd ~ / ffmpeg_sources cd fdk-aac autoreconf -fiv && . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd lame- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" -- bindir= "$HOME/bin" --disable-shared --enable-nasm && make && make install && make distclean; cd .. cd opus- */ autoreconf -fiv && . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd libogg- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd libvorbis- */ LDFLAGS= "-L$HOME/ffmeg_build/lib" CPPFLAGS= "-I$HOME/ffmpeg_build/include" . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --with- ogg= "$HOME/ffmpeg_build" \ --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd libtheora- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --with- ogg= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples --disable-shared --disable-sdltest --disable-vorbistest && make && make install ; cd .. cd libvpx . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples && make && make install && make clean; cd .. cd ffmpeg PKG_CONFIG_PATH= "$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --extra- cflags= "-I$HOME/ffmpeg_build/include" \ --extra- ldflags= "-L$HOME/ffmpeg_build/lib" -- bindir= "$HOME/bin" --pkg-config- flags= "--static" --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libfdk_aac \ --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libx265 \ --enable-libtheora && make && make install && make distclean && hash -r; cd .. cd ~ / bin cp ffmpeg ffprobe ffserver lame x264 / usr / local / bin cd ~ / ffmpeg_build / bin cp x265 / usr / local / bin echo "FFmpeg Compilation is Finished!"