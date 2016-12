Mkimage/debug

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 12:02, 26 декабря 2016

Обновите mkimage

При каких-либо проблемах сборки образов обычно стоит обновить mkimage до последней версии из Sisyphus, загрузив и установив одиночный пакет (как правило, он прекрасно работает и на бранчах). Известные исправления ошибок, приводящих к характерным взрывам:

mkimage < 0.1.7-alt1 при включенном GLOBAL_VERBOSE:

Reading Package Lists... Building Dependency Tree... E: Couldn't find package mkdir: hsh-install: failed to calculate package file list. hsh-install: Failed to generate package file list. make[2]: *** [prepare-workdir] Error 1

/bin/sh: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `(' /bin/sh: command substitution: line 7: `/usr/share/mkimage/tools/mki-expand-pkgs regexp ^kernel-(image|modules-())-()$' make[2]: *** [build-image] Error 1 make[1]: *** [install2] Ошибка 2

Отладка сборки профилей mkimage

Общие рекомендации, не являющиеся специфическими для какого-либо профиля или семейства. Вообще помогает понимание логики работы apt и знание про -o Debug::pkgProblemResolver=true.

filesystem и архитектуры

E: Package filesystem has no installation candidate обычно встречается при попытке собрать i586-дистрибутив на x86_64-узле, если «разъехались» по архитектурам apt.conf и собственно сборка (например, сборка пытается пройти для x86_64, а apt нацелен на i586).

Кажется, аналогично с E: Package setup has no installation candidate

Конфликты и битые зависимости

Два существенно разных случая: unmets (битые зависимости) и conflicts (конфликтующие пакеты, по отдельности сами по себе устанавливающиеся, но оказавшиеся вместе).

В общем случае может иметь смысл добавить в используемый apt.conf следующее:

Debug::pkgMarkInstall "true"; Debug::pkgProblemResolver "true";

Особенно если в задействованных списках пакетов применяется конструкция пакет- , бишь (зло)употребление возможностью apt по "размаркировке" пакетов для установки.

unmets

Если возникают проблемы вроде неустанавливающихся пакетов:

The following packages have unmet dependencies: installer-ltsp-stage2: Depends: installer-stage2 but it is not going to be installed E: Broken packages

то может иметь смысл проверить вручную так:

hasher32:~/mkimage/build-LTSP/profiles/install2> hsh-install .work installer-stage2 Reading Package Lists... [...] The following packages have unmet dependencies: installer-stage2: Depends: installer (= 0.2-alt2) but it is not going to be installed E: Broken packages hsh-install: failed to calculate package file list. hsh-install: Failed to generate package file list. hasher32:~/mkimage/build-LTSP/profiles/install2>

Если по одному вдруг становятся — следует попытаться поставить именно все и списком, так как вероятен конфликт между чем-то из всего требуемого этими пакетами.

Частным случаем заведомого анмета является пакет с пустым именем либо же отсутствующий файл со списком пакетов; характерная ошибка:

E: Couldn't find package

conflicts

При включенном GLOBAL_VERBOSE=1 в процессе работы скрипта mki-copy-pkgs (цель copy-packages ) образуется подкаталог .work/mki-copy-pkgs.verbose/ , содержащий ценные данные — список пакетов для установки и stderr, полученный при его формировании apt’ом.

Поскольку индивидуально конфликтующие пакеты устанавливаются, то диагностика может быть нетривиальной и следует оперировать именно списком пакетов, чтобы понять, что это не анмет, а конфликт.

Огромная благодарность Алексею Гладкову (legion@altlinux) за доброе и терпеливое участие в разборе случая, получившегося при адаптации профиля Desktop 5.0a по мотивам Terminal 4.0 вследствие наличия в последнем заведомо конфликтующих пакетов ltsp-server и ltsp-client в компонентах base и disk , которые там уже были смержены в одну main .

Пример в итоге получился такой:

make давал останов с таким сообщением:

The following packages have unmet dependencies: ltsp-client-full: Depends: ltsp-client (>= 5.1) E: Broken packages

в .work/mki-copy-pkgs.verbose/err содержались те же данные

hsh-install .work ltsp-client замечательно отрабатывал

а вот при попытке поставить весь раскрытый из $(IMAGE_PACKAGES) список пакетов и воспроизводился облом:

$ cd profiles/main/.work $ hsh-install -v . $(cat mki-copy-pkgs.verbose/req)

наконец было осознано, что в файлик req попадают _и_ ltsp-client, _и_ ltsp-server, а потом замечено и вспомнено, что они же конфликтуют!

вот как можно яснее понять, в чём проблема — «protected» тут явным образом запрошенный ранее пакет:

$ cd profiles/main/.work $ aptbox/apt-get install -y -o Debug::pkgProblemResolver=1 $(cat mki-copy-pkgs.verbose/req) [...] Investigating alterator-ltsconf Package alterator-ltsconf has broken dep on ltsp-server Considering ltsp-server 2 as a solution to alterator-ltsconf 9999 Reinst Failed because of protected ltsp-client

Примечание: Если перечисленные в изначальном сообщении об ошибке пакеты одной транзакцией устанавливаются (и указанные как запрошенные в профиле, и указанные как затребованные ими) -- после этого следует попытаться ещё раз установить весь развёрнутый список, наверняка вылезет conflicts или obsoletes, но уже в явном виде.



NB: если проблема не с инструментальным чрутом вроде main , а с рабочим вроде live (на примере из m-p) — соответственно добавляется два уровня каталогов и искать стоит mki-expand-pkgs.verbose:

$ cd build/live/.work/chroot/.work $ ...

транзакции

Обратите внимание: *_PACKAGES и *_PACKAGES_REGEXP раскрываются и устанавливаются раздельно, что может привести к неожиданным эффектам, когда (например) какой-либо виртуальный пакет затребован одним из пакетов в IMAGE_PACKAGES , а в IMAGE_PACKAGES_REGEXP уточняется конкретная реализация; может оказаться так, что попадут оба провайдера, если они не конфликтуют между собой: первый вытягивается как дефолтный при раскрытии зависимостей первого списка, а второй приходит по второму списку. Решение — положить нужное в одну транзакцию (обычные имена пакетов вполне подходят как регэкспы).

См. тж. altbug #30805 и altbug #30806.

чистая конфигурация apt

Если творится что-то невообразимое (особенно при сборке с подключением x86_64-i586) -- например, не устанавливаются какие-либо вполне обычные пакеты, при этом пошаговое добавление того, на что жалуется apt, приводит к внезапной успешной сборке образа (особенно после добавления очередного имени пакета=версии согласно требованию) -- проверьте, что используете согласованную конфигурацию apt для _всех_ заданных репозиториев (а лучше единственного базовоо).

Поймал при подключенных x86_64-i586 и своём hasher repo, где как раз незадолго до того экспериментировал с libtiff:

$ apt-cache -c=$HOME/apt/apt.conf.sisyphus.x86_64 policy libtiff5 libtiff5: Установлен: 4.0.3-alt1 Кандидат: 4.0.3-alt1.1 Таблица версий: 4.0.3-alt1.1 0 500 file: x86_64/hasher pkgdir *** 4.0.3-alt1 0 500 file: x86_64/classic pkglist 100 RPM Database

live images

Все вышесказанное справедливо и для Live-образов с поправкой на изменения пути. Например:

cd profiles/live/.work

Свободное место

Одна из возможных причин остановки сборки на

unable to make initial chroot

— закончившееся свободное место во временном каталоге, где собирается образ. Убедитесь ( df -h ), что там есть достаточно места.