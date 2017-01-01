Installer/problems/MD-RAID-cleanup

Материал из ALT Linux Wiki

< Installer | problems(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (-кат:80)
м (Обход: конкретизировал шаг)
 
Строка 9: Строка 9:
== Обход ==
== Обход ==
-
Следует заранее выполнить очистку метаданных ненужных массивов вручную при помощи команды {{cmd|wipefs}}, запущенной из [[rescue|спасательного образа]]<ref>в составе инсталятора, отдельного -- неважно</ref> либо самого инсталятора<ref>переход в командную строку: Ctrl-Alt-F2, назад: Ctrl-Alt-F7</ref> '''до''' шага установки<ref>после можно попытаться работать с {{path|/dev/evms/.nodes/sd*}}, но это не рекомендуется</ref>:
+
Следует заранее выполнить очистку метаданных ненужных массивов вручную при помощи команды {{cmd|wipefs}}, запущенной из [[rescue|спасательного образа]]<ref>в составе инсталятора, отдельного -- неважно</ref> либо самого инсталятора<ref>переход в командную строку: Ctrl-Alt-F2, назад: Ctrl-Alt-F7</ref> '''до''' шага разбивки дисков<ref>после можно попытаться работать с {{path|/dev/evms/.nodes/sd*}}, но это не рекомендуется</ref>:
* для всех метаданных на всём диске sdX:
* для всех метаданных на всём диске sdX:

Текущая версия на 19:59, 28 февраля 2017

Содержание

[править] Проблема

При установке системы на диски, где уже были программные массивы (Linux MD RAID на разделах типа 0xfd или полных устройствах), не производится зачистка старых метаданных по галочке "очистить" с подтверждением.

[править] Симптомы

Сообщение о невозможности совершения действия после основной фазы установки.

[править] Обход

Следует заранее выполнить очистку метаданных ненужных массивов вручную при помощи команды wipefs, запущенной из спасательного образа[1] либо самого инсталятора[2] до шага разбивки дисков[3]:

  • для всех метаданных на всём диске sdX: 
 wipefs -a /dev/sdX
  • для метаданных MD RAID на первых разделах двух дисков sdX и sdY: 
 mdadm --zero-superblock /dev/sd[XY]1

[править] Подробности

altbug #29471

[править] Примечания

  1. в составе инсталятора, отдельного -- неважно
  2. переход в командную строку: Ctrl-Alt-F2, назад: Ctrl-Alt-F7
  3. после можно попытаться работать с /dev/evms/.nodes/sd*, но это не рекомендуется
 
Личные инструменты