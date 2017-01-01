Installer/problems/MD-RAID-cleanup

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Installer | problems (Различия между версиями)

Текущая версия на 19:59, 28 февраля 2017

править] Проблема

При установке системы на диски, где уже были программные массивы (Linux MD RAID на разделах типа 0xfd или полных устройствах), не производится зачистка старых метаданных по галочке "очистить" с подтверждением.

править] Симптомы

Сообщение о невозможности совершения действия после основной фазы установки.

править] Обход

Следует заранее выполнить очистку метаданных ненужных массивов вручную при помощи команды wipefs, запущенной из спасательного образа[1] либо самого инсталятора[2] до шага разбивки дисков[3]:

для всех метаданных на всём диске sdX:

wipefs -a /dev/sdX

для метаданных MD RAID на первых разделах двух дисков sdX и sdY:

mdadm --zero-superblock /dev/sd[XY]1

править] Подробности

altbug #29471

править] Примечания