Installer/problems/MD-RAID-cleanup
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== Обход ==
== Обход ==
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Следует заранее выполнить очистку метаданных ненужных массивов вручную при помощи команды {{cmd|wipefs}}, запущенной из [[rescue|спасательного образа]]<ref>в составе инсталятора, отдельного -- неважно</ref> либо самого инсталятора<ref>переход в командную строку: Ctrl-Alt-F2, назад: Ctrl-Alt-F7</ref> '''до''' шага
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Следует заранее выполнить очистку метаданных ненужных массивов вручную при помощи команды {{cmd|wipefs}}, запущенной из [[rescue|спасательного образа]]<ref>в составе инсталятора, отдельного -- неважно</ref> либо самого инсталятора<ref>переход в командную строку: Ctrl-Alt-F2, назад: Ctrl-Alt-F7</ref> '''до''' шага <ref>после можно попытаться работать с {{path|/dev/evms/.nodes/sd*}}, но это не рекомендуется</ref>:
* для всех метаданных на всём диске sdX:
* для всех метаданных на всём диске sdX:
Текущая версия на 19:59, 28 февраля 2017
Содержание
[править] Проблема
При установке системы на диски, где уже были программные массивы (Linux MD RAID на разделах типа 0xfd или полных устройствах), не производится зачистка старых метаданных по галочке "очистить" с подтверждением.
[править] Симптомы
Сообщение о невозможности совершения действия после основной фазы установки.
[править] Обход
Следует заранее выполнить очистку метаданных ненужных массивов вручную при помощи команды wipefs, запущенной из спасательного образа[1] либо самого инсталятора[2] до шага разбивки дисков[3]:
- для всех метаданных на всём диске sdX:
wipefs -a /dev/sdX
- для метаданных MD RAID на первых разделах двух дисков sdX и sdY:
mdadm --zero-superblock /dev/sd[XY]1