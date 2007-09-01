git

Материал из ALT Linux Wiki

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* [http://thread.gmane.org/gmane.comp.video.dri.devel/34739/focus=34744 Linux kernel "clean history" tips]
* [http://thread.gmane.org/gmane.comp.video.dri.devel/34739/focus=34744 Linux kernel "clean history" tips]
* [http://krlmlr.github.io/using-gitattributes-to-avoid-merge-conflicts/ Using .gitattributes to avoid merge conflicts] (по NEWS и подобным)
* [http://krlmlr.github.io/using-gitattributes-to-avoid-merge-conflicts/ Using .gitattributes to avoid merge conflicts] (по NEWS и подобным)
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* [http://www.rosipov.com/blog/use-vimdiff-as-git-mergetool/ Use vimdiff as git mergetool]
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Текущая версия на 15:00, 31 мая 2017

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[править] Руководства

[править] Всё о GIT, со слов ldv@

На самом деле не про git как таковой, а про git применительно к ALT Linux и git.alt; некое подобие QuickStart по git@ALT для присматривающихся участников team — здесь.

В качестве введения в git смотрите Управление исходным кодом с помощью Git (на русском языке) и Everyday GIT (на английском языке).

Примечание: все примеры команд, указываемых через дефис (например, git-clone) на последних версиях Git следует применять без дефиса, заменив его пробелом: git clone.

NB: эту страницу (а также gear, git/start2, gear/geartags, gear/ImportUpstreamVBranch, gear/ImportSeparateUpstream, git/recommit, git/gitnotes, git/SomeDestReposViaBranches, git/MergingBranches, git/BranchInGit) надо творчески раскромсать на:

Содержание


[править] GEAR

В апреле 2006 года идея хранить исходный код пакетов в git-репозитории была реализована с помощью утилиты, которая 27-го апреля получила имя gear. Напомню вкратце:

Основной смысл хранения исходного кода пакетов в git-репозитории заключается в более эффективной и удобной совместной разработке, а также минимизации трафика и места на диске для хранения архива репозитория за длительный срок. Идея gear заключается в том, чтобы с помощью одного файла с простыми правилами (для обработки которых достаточно git+sed) можно было собирать пакеты из произвольно устроенного git-репозитория, по аналогии с hasher, который был задуман как средство собирать пакеты из произвольных srpm-пакетов.

За время, прошедшее с конца апреля, многие из вас успели освоиться с gear, появилась базовая документация, семейство вспомогательных утилит и опыт эксплуатации. Поэтому весьма вероятно, что те из вас, кому только предстоит осваивать gear, пройдут этот путь гораздо легче и быстрее чем я.  :) Например, одна только утилита gear-srpmimport позволяет на начальном этапе вообще не интересоваться синтаксисом файла .gear-rules.

На всякий случай рекомендую установить/обновить пакет gear, а также освежить в своей памяти содержимое файлов /usr/share/doc/gear-1.4.0/QUICKSTART.ru.html и /usr/share/doc/git-1.5.5.3/tutorial.html

[править] Структура репозитория

Как уже было сказано, gear не накладывает ограничений на внутреннюю организацию git-репозитория (не считая файла с правилами). Тем не менее, у меня есть несколько соображений о том, как более эффективно и удобно организовывать git-репозитории, предназначенные для хранения пакетов:

  • Одна сущность — один репозиторий.
    Не стоит помещать в один репозиторий несколько разных пакетов, за исключением случаев, когда у этих пакетов есть общий пакет-предок. Соблюдение этого правила облегчает совместную работу над пакетом, поскольку не перегруженный репозиторий легче клонировать и в целом инструментарий git больше подходит для работы с такими репозиториями.
    Отрицательная сторона: несколько сложнее делать «push» и «pull» в случае, когда репозиториев, которые надо обработать, много. Впрочем, push/pull в цикле выручает.
  • Несжатый исходный код.
    Сжатый разными архиваторами исходный код (как правило это tarball’ы) лучше хранить в git-репозитории в несжатом виде. Изменение файлов, которые помещены в репозиторий в сжатом виде, менее удобно отслеживать штатными средствами (git-diff). Поскольку git хранит объекты в сжатом виде, двойное сжатие редко приводит к экономии дискового пространства. Наконец, алгоритм, применяемый для минимизации трафика при обновлении репозитория по протоколу git, заметно более эффективен на несжатых данных.
    Отрицательная сторона: поскольку некоторые виды сжатия одних и тех же данных могут приводить к разным результатам, может уменьшиться степень первозданности (нативности) исходного кода.
  • Распакованный исходный код.
    Исходный код, запакованный tar/cpio/…, лучше хранить в git-репозитории в распакованном виде, по тем же причинам (заметно удобнее отслеживать изменения, существенно меньше трафик при обновлении).
    Отрицательная сторона: поскольку git из информации о владельце, правах доступа и дате модификации файлов хранит только исполняемость файлов, любой архив, созданный из репозитория, будет по этим параметрам отличаться от первозданного. Помимо потери нативности, изменение прав доступа и даты модификации может теоретически повлиять на результат сборки пакета. Впрочем, такие пакеты, если они будут обнаружены, всё равно надо править.
  • Аккуратный changelog.
    В changelog релизного commit’а стоит включать соответствующий текст из changelog’а пакета, как это делают утилиты gear-commit (обёртка к git-commit, специально предназначенная для этих целей) и gear-srpmimport. В результате можно будет получить представление об изменениях в пакете, не заглядывая в spec-файл самого пакета.

[править] Инструкция по эксплуатации git.altlinux.org

Для преодоления барьеров вида «админ закрыл наружу всё и оставил только прокси» ssh на git.altlinux.org доступен также и на порту 443, что можно использовать.

По всем вопросам, связанным с этой частью инструкции, пишите на join@.

Клонировать к себе на компьютер свой репозиторий с git.altlinux.org: 

$ git clone git.alt:packages/vitmp.git
remote: Generating pack...
remote: Done counting 12 objects.
remote: Deltifying 12 objects.
remote:  100% (12/12) done
remote: Total 12, written 12 (delta 2), reused 12 (delta 2)

Клонировать к себе на компьютер чужой репозиторий с git.altlinux.org: 

$ git clone git.alt:/people/ldv/packages/vitmp.git

Залить на git.alt свой ранее созданный git-репозиторий: 

cd ~/package
$ git push --all git.alt:packages/package.git

Представим, что некий foo сделал какие-либо изменения для нашего пакета bar в бранче bar-bugfree и выложил их на git.alt. Узнаем, как называется его этот бранч: 

$ git ls-remote git.alt:/people/foo/packages/bar.git

Далее зафетчим этот бранч к нам с одноименным названием: 

$ git fetch git.alt:/people/foo/packages/bar.git bar-bugfree:bar-bugfree

Дальше работаем с ним как хотим ;)

Удалить бранч на git.alt (задав пустое имя локального бранча): 

$ git push ... :branch

Копирование файлов из одного бранча в другой: 

$ git archive --format=tar --prefix=directory-branchXXX branchXXX:directory | tar xf -

и устаревший способ: 

$ git tar-tree branchXXX:directory directory-branchXXX | tar xf -

[править] Ответы на часто забываемые вопросы

[править] «Как найти мейнтейнера?»

  1. http://sisyphus.ru/srpm/spt/gear (с датами и ссылками)
  2. http://git.altlinux.org/people-packages-list
  3. см. ниже:

ldv@:

> Слить сорцы из git'а, сделать патч и отправить автору (да, в мире существуют
> другие git-репозитории, помимо git.a.o). Совершенно обычный use-case для того
> типа пользователя, кого сейчас в инфраструктуре совершенно игнорируют: casual
> mantainers, которых почти всё устраивает, но иногда хочется написать патчик и
> отправить обратно.

В принципе, даже той информации, которая есть в бинарном пакете сейчас, уже достаточно для casual mantainers:

1. В установленном бинарном пакете есть %{SOURCERPM} (виден по rpmquery -i), из которого однозначно вычисляется имя исходного пакета.

2. Далее, в установленном бинарном пакете есть %{CHANGELOGNAME} (виден по rpmquery --lastchange).

3. По именам мантейнера (MAINT) и исходного пакета (PKG) можно с очень высокой вероятностью предположить, что если пакет был собран из git-репозитория, то этот репозиторий называется http://git.altlinux.org/people/MAINT/packages/?p=PKG.git

[править] Как вести пакет в git

damir@:

Посмотрите на http://git.altlinux.org/people/damir/packages/?p=liblazy.git;a=summary

Там правда апстрим git-овый, но это сути не меняет. .gear-rules там состоит из одной строчки - вот такой:

tar.bz2: @name@-@version@:.

@name@ и @version@ берутся из спека. @name@ - это liblazy. а @version@ - это 0.1

На ветке upstream присутствует тег liblazy-0.1. Поэтому апстримный тарбол будет браться из этого тега.

При переезде на новую версию надо будет всего лишь:

1. Поставить нужный тег на апстримной ветке (например liblazy-0.2).
2. Смержить этот тег в master с -s ours
3. Заменить в спеке версию с 0.1 на 0.2.
4. Выполнить gear-update-tag -ac
5. Дописать changelog

[править] Как втащить пакет из Сизифа, если его нет на git.alt/people

Пакет, который давно не собирался или заброшен, или его мейнтейнер не пользуется git.alt, можно найти в архиве Сизифа. Архив Сизифа содержит последние версии когда-либо собиравшихся в Сизиф пакетов (с историей) и доступен по ssh git.alt в каталоге /archive. Для удобства хранилища собраны в двухуровневое дерево (по первой букве), без различия мейнтейнеров.

Таким образом на сегодня git-clone git.alt:/archive/m/mkimage отдаст хранилище, соответствующее текущему пакету mkimage в Сизифе, кто бы его ни собрал на этот раз.

[править] workflow

Совместная работа над пакетами в git строится по следующей схеме: 

[ user A ]         [ user B ]
    |   [repo A/X]     |
    |       |          |
    |       |----------+-->[repo B/X]  -- B клонирует репозиторий A/X в свой B/X
    |       |          |       |
    |       |          |------>|       -- B работает над содержимым репозитория
    |       |          |------>|
    |       |          |------>|       -- B решает, что результат ему нравится
    |<-----------------|       |       -- B оповещает A о том, что в B/X
    |       |          |       |          имеется что-то новое
    |-------+<-----------------|       -- A добавляет (pull/push) содержимое
    |       |          |       |          B/X в A/X

При дальнейшей работе сценарий повторяется, за исключением того, что B не клонирует репозиторий A/X, а подтягивает (pull) из него новые изменения.

Как это реализуется на практике?

Для поиска репозитория для клонирования используется команда find-package: 

$ ssh git.alt find-package bugzilla
/people/vvk/packages/bugzilla.git	1168522087
$

Склонировать репозиторий можно с помощью команды clone: 

$ ssh git.alt clone /people/vvk/packages/bugzilla.git
Initialized empty Git repository in /people/dottedmag/packages/bugzilla.git/
$

Эта команда создаст вашу копию репозитория на сервере git.alt. Для работы с ним необходимо склонировать этот репозиторий на локальную машину: 

$ git clone ssh://git.alt/people/dottedmag/packages/bugzilla.git
Initialized empty Git repository in /home/dottedmag/bugzilla/.git/
....
$

С этим git-репозиторием можно работать как обычно: править, делать commit и так далее. Поскольку для склонированного репозитория создаётся remote с названием origin, то git-push тоже работает: 

$ git push
...
$

Нотификации производятся вручную - почтой или через bugzilla. Аналога pull request из github или gitorious на git.alt пока что нет.

Втягивание чужих изменений производится стандартными git-средствами: добавлением remote 

$ git remote add someuser ssh://git.alt/people/someuser/packages/bugzilla.git

засасыванием изменений: 

$ git fetch someuser master

наложением их: 

$ git merge someuser/master

и отправкой в git.alt: 

$ git push

[править] Удаление удалённых веток в git

Если вы хотите удалить ветку из репозитория, располагающегося не на вашей машине — сделайте в него push из «никакой» ветки: 

git push origin :no-longer-needed-branch

или если хотите удалить тег: 

git push origin :no-longer-needed-tag

Полная форма push выглядит так: 

git push <remote repository> [<local branch>:]<remote branch>

где <local branch> — имя локальной ветки, из которой берутся данные, а <remote branch> — имя ветки в удалённом репозитории, куда происходит их передача с замещением имеющегося. Привычный вид git push <remote repo> <remote branch> является лишь одной из реализаций этой полной формы.

[править] Апстрим в SVN

Основная статья: Git/svn


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