git
Материал из ALT Linux Wiki
|
м (→Вводные статьи: выделим)
|
м (→Разное: +1 (vimdiff))
|Строка 268:
|Строка 268:
* [http://thread.gmane.org/gmane.comp.video.dri.devel/34739/focus=34744 Linux kernel "clean history" tips]
* [http://thread.gmane.org/gmane.comp.video.dri.devel/34739/focus=34744 Linux kernel "clean history" tips]
* [http://krlmlr.github.io/using-gitattributes-to-avoid-merge-conflicts/ Using .gitattributes to avoid merge conflicts] (по NEWS и подобным)
* [http://krlmlr.github.io/using-gitattributes-to-avoid-merge-conflicts/ Using .gitattributes to avoid merge conflicts] (по NEWS и подобным)
|-
|+
{{Category navigation|title=git|category=git|sortkey=*}}
{{Category navigation|title=git|category=git|sortkey=*}}
Текущая версия на 15:00, 31 мая 2017
[править] Руководства
[править] Всё о GIT, со слов ldv@
На самом деле не про git как таковой, а про git применительно к ALT Linux и git.alt; некое подобие QuickStart по git@ALT для присматривающихся участников team — здесь.
В качестве введения в git смотрите Управление исходным кодом с помощью Git (на русском языке) и Everyday GIT (на английском языке).
Примечание: все примеры команд, указываемых через дефис (например, git-clone) на последних версиях Git следует применять без дефиса, заменив его пробелом: git clone.
NB: эту страницу (а также gear, git/start2, gear/geartags, gear/ImportUpstreamVBranch, gear/ImportSeparateUpstream, git/recommit, git/gitnotes, git/SomeDestReposViaBranches, git/MergingBranches, git/BranchInGit) надо творчески раскромсать на:
- Введение в git + ссылки
- Руководство по git.alt
- Руководство по gear
- Справочник по git.alt
- Справочник по gear
Содержание
[править] GEAR
В апреле 2006 года идея хранить исходный код пакетов в git-репозитории была реализована с помощью утилиты, которая 27-го апреля получила имя gear. Напомню вкратце:
Основной смысл хранения исходного кода пакетов в git-репозитории заключается в более эффективной и удобной совместной разработке, а также минимизации трафика и места на диске для хранения архива репозитория за длительный срок. Идея gear заключается в том, чтобы с помощью одного файла с простыми правилами (для обработки которых достаточно git+sed) можно было собирать пакеты из произвольно устроенного git-репозитория, по аналогии с hasher, который был задуман как средство собирать пакеты из произвольных srpm-пакетов.
За время, прошедшее с конца апреля, многие из вас успели освоиться с gear, появилась базовая документация, семейство вспомогательных утилит и опыт эксплуатации. Поэтому весьма вероятно, что те из вас, кому только предстоит осваивать gear, пройдут этот путь гораздо легче и быстрее чем я. :) Например, одна только утилита gear-srpmimport позволяет на начальном этапе вообще не интересоваться синтаксисом файла .gear-rules.
На всякий случай рекомендую установить/обновить пакет gear, а также освежить в своей памяти содержимое файлов /usr/share/doc/gear-1.4.0/QUICKSTART.ru.html и /usr/share/doc/git-1.5.5.3/tutorial.html
[править] Структура репозитория
Как уже было сказано, gear не накладывает ограничений на внутреннюю организацию git-репозитория (не считая файла с правилами). Тем не менее, у меня есть несколько соображений о том, как более эффективно и удобно организовывать git-репозитории, предназначенные для хранения пакетов:
- Одна сущность — один репозиторий.
- Не стоит помещать в один репозиторий несколько разных пакетов, за исключением случаев, когда у этих пакетов есть общий пакет-предок. Соблюдение этого правила облегчает совместную работу над пакетом, поскольку не перегруженный репозиторий легче клонировать и в целом инструментарий git больше подходит для работы с такими репозиториями.
- Отрицательная сторона: несколько сложнее делать «push» и «pull» в случае, когда репозиториев, которые надо обработать, много. Впрочем, push/pull в цикле выручает.
- Не стоит помещать в один репозиторий несколько разных пакетов, за исключением случаев, когда у этих пакетов есть общий пакет-предок. Соблюдение этого правила облегчает совместную работу над пакетом, поскольку не перегруженный репозиторий легче клонировать и в целом инструментарий git больше подходит для работы с такими репозиториями.
- Несжатый исходный код.
- Сжатый разными архиваторами исходный код (как правило это tarball’ы) лучше хранить в git-репозитории в несжатом виде. Изменение файлов, которые помещены в репозиторий в сжатом виде, менее удобно отслеживать штатными средствами (git-diff). Поскольку git хранит объекты в сжатом виде, двойное сжатие редко приводит к экономии дискового пространства. Наконец, алгоритм, применяемый для минимизации трафика при обновлении репозитория по протоколу git, заметно более эффективен на несжатых данных.
- Отрицательная сторона: поскольку некоторые виды сжатия одних и тех же данных могут приводить к разным результатам, может уменьшиться степень первозданности (нативности) исходного кода.
- Сжатый разными архиваторами исходный код (как правило это tarball’ы) лучше хранить в git-репозитории в несжатом виде. Изменение файлов, которые помещены в репозиторий в сжатом виде, менее удобно отслеживать штатными средствами (git-diff). Поскольку git хранит объекты в сжатом виде, двойное сжатие редко приводит к экономии дискового пространства. Наконец, алгоритм, применяемый для минимизации трафика при обновлении репозитория по протоколу git, заметно более эффективен на несжатых данных.
- Распакованный исходный код.
- Исходный код, запакованный tar/cpio/…, лучше хранить в git-репозитории в распакованном виде, по тем же причинам (заметно удобнее отслеживать изменения, существенно меньше трафик при обновлении).
- Отрицательная сторона: поскольку git из информации о владельце, правах доступа и дате модификации файлов хранит только исполняемость файлов, любой архив, созданный из репозитория, будет по этим параметрам отличаться от первозданного. Помимо потери нативности, изменение прав доступа и даты модификации может теоретически повлиять на результат сборки пакета. Впрочем, такие пакеты, если они будут обнаружены, всё равно надо править.
- Исходный код, запакованный tar/cpio/…, лучше хранить в git-репозитории в распакованном виде, по тем же причинам (заметно удобнее отслеживать изменения, существенно меньше трафик при обновлении).
- Аккуратный changelog.
- В changelog релизного commit’а стоит включать соответствующий текст из changelog’а пакета, как это делают утилиты gear-commit (обёртка к git-commit, специально предназначенная для этих целей) и gear-srpmimport. В результате можно будет получить представление об изменениях в пакете, не заглядывая в spec-файл самого пакета.
[править] Инструкция по эксплуатации git.altlinux.org
Для преодоления барьеров вида «админ закрыл наружу всё и оставил только прокси» ssh на git.altlinux.org доступен также и на порту 443, что можно использовать.
По всем вопросам, связанным с этой частью инструкции, пишите на join@.
Клонировать к себе на компьютер свой репозиторий с git.altlinux.org:
$ git clone git.alt:packages/vitmp.git remote: Generating pack... remote: Done counting 12 objects. remote: Deltifying 12 objects. remote: 100% (12/12) done remote: Total 12, written 12 (delta 2), reused 12 (delta 2)
Клонировать к себе на компьютер чужой репозиторий с git.altlinux.org:
$ git clone git.alt:/people/ldv/packages/vitmp.git
Залить на git.alt свой ранее созданный git-репозиторий:
cd ~/package $ git push --all git.alt:packages/package.git
Представим, что некий foo сделал какие-либо изменения для нашего пакета bar в бранче bar-bugfree и выложил их на git.alt. Узнаем, как называется его этот бранч:
$ git ls-remote git.alt:/people/foo/packages/bar.git
Далее зафетчим этот бранч к нам с одноименным названием:
$ git fetch git.alt:/people/foo/packages/bar.git bar-bugfree:bar-bugfree
Дальше работаем с ним как хотим ;)
Удалить бранч на git.alt (задав пустое имя локального бранча):
$ git push ... :branch
Копирование файлов из одного бранча в другой:
$ git archive --format=tar --prefix=directory-branchXXX branchXXX:directory | tar xf -
и устаревший способ:
$ git tar-tree branchXXX:directory directory-branchXXX | tar xf -
[править] Ответы на часто забываемые вопросы
[править] «Как найти мейнтейнера?»
- http://sisyphus.ru/srpm/spt/gear (с датами и ссылками)
- http://git.altlinux.org/people-packages-list
- см. ниже:
ldv@:
> Слить сорцы из git'а, сделать патч и отправить автору (да, в мире существуют
> другие git-репозитории, помимо git.a.o). Совершенно обычный use-case для того
> типа пользователя, кого сейчас в инфраструктуре совершенно игнорируют: casual
> mantainers, которых почти всё устраивает, но иногда хочется написать патчик и
> отправить обратно.
В принципе, даже той информации, которая есть в бинарном пакете сейчас, уже достаточно для casual mantainers:
1. В установленном бинарном пакете есть %{SOURCERPM} (виден по rpmquery -i), из которого однозначно вычисляется имя исходного пакета.
2. Далее, в установленном бинарном пакете есть %{CHANGELOGNAME} (виден по rpmquery --lastchange).
3. По именам мантейнера (MAINT) и исходного пакета (PKG) можно с очень высокой вероятностью предположить, что если пакет был собран из git-репозитория, то этот репозиторий называется http://git.altlinux.org/people/MAINT/packages/?p=PKG.git
[править] Как вести пакет в git
Посмотрите на http://git.altlinux.org/people/damir/packages/?p=liblazy.git;a=summary
Там правда апстрим git-овый, но это сути не меняет. .gear-rules там состоит из одной строчки - вот такой:
tar.bz2: @name@-@version@:.
@name@ и @version@ берутся из спека. @name@ - это liblazy. а @version@ - это 0.1
На ветке upstream присутствует тег liblazy-0.1. Поэтому апстримный тарбол будет браться из этого тега.
При переезде на новую версию надо будет всего лишь:
1. Поставить нужный тег на апстримной ветке (например liblazy-0.2).
2. Смержить этот тег в master с -s ours
3. Заменить в спеке версию с 0.1 на 0.2.
4. Выполнить gear-update-tag -ac
5. Дописать changelog
[править] Как втащить пакет из Сизифа, если его нет на git.alt/people
Пакет, который давно не собирался или заброшен, или его мейнтейнер не пользуется git.alt, можно найти в архиве Сизифа. Архив Сизифа содержит последние версии когда-либо собиравшихся в Сизиф пакетов (с историей) и доступен по ssh git.alt в каталоге /archive. Для удобства хранилища собраны в двухуровневое дерево (по первой букве), без различия мейнтейнеров.
Таким образом на сегодня git-clone git.alt:/archive/m/mkimage отдаст хранилище, соответствующее текущему пакету mkimage в Сизифе, кто бы его ни собрал на этот раз.
[править] workflow
Совместная работа над пакетами в git строится по следующей схеме:
[ user A ] [ user B ] | [repo A/X] | | | | | |----------+-->[repo B/X] -- B клонирует репозиторий A/X в свой B/X | | | | | | |------>| -- B работает над содержимым репозитория | | |------>| | | |------>| -- B решает, что результат ему нравится |<-----------------| | -- B оповещает A о том, что в B/X | | | | имеется что-то новое |-------+<-----------------| -- A добавляет (pull/push) содержимое | | | | B/X в A/X
При дальнейшей работе сценарий повторяется, за исключением того, что B не клонирует репозиторий A/X, а подтягивает (pull) из него новые изменения.
Как это реализуется на практике?
Для поиска репозитория для клонирования используется команда find-package:
$ ssh git.alt find-package bugzilla /people/vvk/packages/bugzilla.git 1168522087 $
Склонировать репозиторий можно с помощью команды clone:
$ ssh git.alt clone /people/vvk/packages/bugzilla.git Initialized empty Git repository in /people/dottedmag/packages/bugzilla.git/ $
Эта команда создаст вашу копию репозитория на сервере git.alt. Для работы с ним необходимо склонировать этот репозиторий на локальную машину:
$ git clone ssh://git.alt/people/dottedmag/packages/bugzilla.git Initialized empty Git repository in /home/dottedmag/bugzilla/.git/ .... $
С этим git-репозиторием можно работать как обычно: править, делать commit и так далее. Поскольку для склонированного репозитория создаётся remote с названием origin, то git-push тоже работает:
$ git push ... $
Нотификации производятся вручную - почтой или через bugzilla. Аналога pull request из github или gitorious на git.alt пока что нет.
Втягивание чужих изменений производится стандартными git-средствами: добавлением remote
$ git remote add someuser ssh://git.alt/people/someuser/packages/bugzilla.git
засасыванием изменений:
$ git fetch someuser master
наложением их:
$ git merge someuser/master
и отправкой в git.alt:
$ git push
[править] Удаление удалённых веток в git
Если вы хотите удалить ветку из репозитория, располагающегося не на вашей машине — сделайте в него push из «никакой» ветки:
git push origin :no-longer-needed-branch
или если хотите удалить тег:
git push origin :no-longer-needed-tag
Полная форма push выглядит так:
git push <remote repository> [<local branch>:]<remote branch>
где <local branch> — имя локальной ветки, из которой берутся данные, а <remote branch> — имя ветки в удалённом репозитории, куда происходит их передача с замещением имеющегося. Привычный вид git push <remote repo> <remote branch> является лишь одной из реализаций этой полной формы.
[править] Апстрим в SVN
[править] Ссылки
[править] По-русски
- Учебник «Введение в git» (для версии 1.5.1 или более поздней версии
- 20 повседневных команд git
- Главы из руководства пользователя git
- git guts (внутренности git)
- Введение в структуру хранилища git (полезно для понимания происходящего)
- Практическое введение в git (нечто вроде quickstart без привязки к специфике ALT)
- Pro git (перевод второго издания вышедшей недавно книги, без привязки к специфике ALT)
- Использование Git для разработки в Etersoft
- Правила хорошего тона при работе с git в многопользовательском окружении
[править] Вводные статьи
- Intro to Distributed Version Control (Illustrated)
- A tour of git: the basics
- Everyday Git With 20 Commands Or So
- ...для SVN-щика
[править] Официальная документация
- Git User's Manual
- gittutorial(7)
- Git Howtos
- GitWiki
[править] tips&tricks
- Как переделать commit, в котором сразу же нашёлся ляп
- Как мержить бранчи, поддерживая пакет с N пересекающимися патчами
- Zack Rusin: Git cheat sheet (A4)
- The Thing About Git
- Branching and merging with git
- Wonderful git cheatsheet
[править] Разное
- GitHub: Git Guides
- GitCasts
- git-fu
- Линкдамп по документации git
- Git Magic
- Kernel Hackers' Guide to git
- My Git Workflow
- Обзор git для сообщества OpenSolaris
- Git Guide - SourceMage Wiki
- Distributed Version Control Systems: A Not-So-Quick Guide Through
- Version Control Blog
- Linux kernel "clean history" tips
- Using .gitattributes to avoid merge conflicts (по NEWS и подобным)
- Use vimdiff as git mergetool