Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 15:00, 31 мая 2017

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править] Руководства

править] Всё о GIT, со слов ldv@

На самом деле не про git как таковой, а про git применительно к ALT Linux и git.alt; некое подобие QuickStart по git@ALT для присматривающихся участников team — здесь.

В качестве введения в git смотрите Управление исходным кодом с помощью Git (на русском языке) и Everyday GIT (на английском языке).

Примечание: все примеры команд, указываемых через дефис (например, git-clone ) на последних версиях Git следует применять без дефиса, заменив его пробелом: git clone .

NB: эту страницу (а также gear, git/start2, gear/geartags, gear/ImportUpstreamVBranch, gear/ImportSeparateUpstream, git/recommit, git/gitnotes, git/SomeDestReposViaBranches, git/MergingBranches, git/BranchInGit) надо творчески раскромсать на:





править] GEAR

В апреле 2006 года идея хранить исходный код пакетов в git-репозитории была реализована с помощью утилиты, которая 27-го апреля получила имя gear. Напомню вкратце:

Основной смысл хранения исходного кода пакетов в git-репозитории заключается в более эффективной и удобной совместной разработке, а также минимизации трафика и места на диске для хранения архива репозитория за длительный срок. Идея gear заключается в том, чтобы с помощью одного файла с простыми правилами (для обработки которых достаточно git + sed ) можно было собирать пакеты из произвольно устроенного git-репозитория, по аналогии с hasher, который был задуман как средство собирать пакеты из произвольных srpm-пакетов.

За время, прошедшее с конца апреля, многие из вас успели освоиться с gear , появилась базовая документация, семейство вспомогательных утилит и опыт эксплуатации. Поэтому весьма вероятно, что те из вас, кому только предстоит осваивать gear, пройдут этот путь гораздо легче и быстрее чем я. :) Например, одна только утилита gear-srpmimport позволяет на начальном этапе вообще не интересоваться синтаксисом файла .gear-rules .

На всякий случай рекомендую установить/обновить пакет gear , а также освежить в своей памяти содержимое файлов /usr/share/doc/gear-1.4.0/QUICKSTART.ru.html и /usr/share/doc/git-1.5.5.3/tutorial.html

править] Структура репозитория

Как уже было сказано, gear не накладывает ограничений на внутреннюю организацию git-репозитория (не считая файла с правилами). Тем не менее, у меня есть несколько соображений о том, как более эффективно и удобно организовывать git-репозитории, предназначенные для хранения пакетов:

Одна сущность — один репозиторий. Не стоит помещать в один репозиторий несколько разных пакетов, за исключением случаев, когда у этих пакетов есть общий пакет-предок. Соблюдение этого правила облегчает совместную работу над пакетом, поскольку не перегруженный репозиторий легче клонировать и в целом инструментарий git больше подходит для работы с такими репозиториями. Отрицательная сторона : несколько сложнее делать «push» и «pull» в случае, когда репозиториев, которые надо обработать, много. Впрочем, push/pull в цикле выручает.

Несжатый исходный код. Сжатый разными архиваторами исходный код (как правило это tarball’ы) лучше хранить в git-репозитории в несжатом виде. Изменение файлов, которые помещены в репозиторий в сжатом виде, менее удобно отслеживать штатными средствами ( git-diff ). Поскольку git хранит объекты в сжатом виде, двойное сжатие редко приводит к экономии дискового пространства. Наконец, алгоритм, применяемый для минимизации трафика при обновлении репозитория по протоколу git, заметно более эффективен на несжатых данных. Отрицательная сторона : поскольку некоторые виды сжатия одних и тех же данных могут приводить к разным результатам, может уменьшиться степень первозданности (нативности) исходного кода.

Распакованный исходный код. Исходный код, запакованный tar/cpio/…, лучше хранить в git-репозитории в распакованном виде, по тем же причинам (заметно удобнее отслеживать изменения, существенно меньше трафик при обновлении). Отрицательная сторона : поскольку git из информации о владельце, правах доступа и дате модификации файлов хранит только исполняемость файлов, любой архив, созданный из репозитория, будет по этим параметрам отличаться от первозданного. Помимо потери нативности, изменение прав доступа и даты модификации может теоретически повлиять на результат сборки пакета. Впрочем, такие пакеты, если они будут обнаружены, всё равно надо править.

Аккуратный changelog. В changelog релизного commit’а стоит включать соответствующий текст из changelog’а пакета, как это делают утилиты gear-commit (обёртка к git-commit , специально предназначенная для этих целей) и gear-srpmimport . В результате можно будет получить представление об изменениях в пакете, не заглядывая в spec-файл самого пакета.

править] Инструкция по эксплуатации git.altlinux.org

Для преодоления барьеров вида «админ закрыл наружу всё и оставил только прокси» ssh на git.altlinux.org доступен также и на порту 443, что можно использовать.

По всем вопросам, связанным с этой частью инструкции, пишите на join@.

Клонировать к себе на компьютер свой репозиторий с git.altlinux.org:

$ git clone git.alt:packages/vitmp.git remote: Generating pack... remote: Done counting 12 objects. remote: Deltifying 12 objects. remote: 100% (12/12) done remote: Total 12, written 12 (delta 2), reused 12 (delta 2)

Клонировать к себе на компьютер чужой репозиторий с git.altlinux.org:

$ git clone git.alt:/people/ldv/packages/vitmp.git

Залить на git.alt свой ранее созданный git-репозиторий:

cd ~/package $ git push --all git.alt:packages/package.git

Представим, что некий foo сделал какие-либо изменения для нашего пакета bar в бранче bar-bugfree и выложил их на git.alt. Узнаем, как называется его этот бранч:

$ git ls-remote git.alt:/people/foo/packages/bar.git

Далее зафетчим этот бранч к нам с одноименным названием:

$ git fetch git.alt:/people/foo/packages/bar.git bar-bugfree:bar-bugfree

Дальше работаем с ним как хотим ;)

Удалить бранч на git.alt (задав пустое имя локального бранча):

$ git push ... :branch

Копирование файлов из одного бранча в другой:

$ git archive --format=tar --prefix=directory-branchXXX branchXXX:directory | tar xf -

и устаревший способ:

$ git tar-tree branchXXX:directory directory-branchXXX | tar xf -

править] Ответы на часто забываемые вопросы

править] «Как найти мейнтейнера?»

ldv@:

> Слить сорцы из git'а, сделать патч и отправить автору (да, в мире существуют

> другие git-репозитории, помимо git.a.o). Совершенно обычный use-case для того

> типа пользователя, кого сейчас в инфраструктуре совершенно игнорируют: casual

> mantainers, которых почти всё устраивает, но иногда хочется написать патчик и

> отправить обратно. В принципе, даже той информации, которая есть в бинарном пакете сейчас, уже достаточно для casual mantainers: 1. В установленном бинарном пакете есть %{SOURCERPM} (виден по rpmquery -i), из которого однозначно вычисляется имя исходного пакета. 2. Далее, в установленном бинарном пакете есть %{CHANGELOGNAME} (виден по rpmquery --lastchange). 3. По именам мантейнера (MAINT) и исходного пакета (PKG) можно с очень высокой вероятностью предположить, что если пакет был собран из git-репозитория, то этот репозиторий называется http://git.altlinux.org/people/MAINT/packages/?p=PKG.git

править] Как вести пакет в git

:

Посмотрите на http://git.altlinux.org/people/damir/packages/?p=liblazy.git;a=summary Там правда апстрим git-овый, но это сути не меняет. .gear-rules там состоит из одной строчки - вот такой: tar.bz2: @name@-@version@:. @name@ и @version@ берутся из спека. @name@ - это liblazy. а @version@ - это 0.1 На ветке upstream присутствует тег liblazy-0.1. Поэтому апстримный тарбол будет браться из этого тега. При переезде на новую версию надо будет всего лишь: 1. Поставить нужный тег на апстримной ветке (например liblazy-0.2).

2. Смержить этот тег в master с -s ours

3. Заменить в спеке версию с 0.1 на 0.2.

4. Выполнить gear-update-tag -ac

5. Дописать changelog

править] Как втащить пакет из Сизифа, если его нет на git.alt/people

Пакет, который давно не собирался или заброшен, или его мейнтейнер не пользуется git.alt, можно найти в архиве Сизифа. Архив Сизифа содержит последние версии когда-либо собиравшихся в Сизиф пакетов (с историей) и доступен по ssh git.alt в каталоге /archive . Для удобства хранилища собраны в двухуровневое дерево (по первой букве), без различия мейнтейнеров.

Таким образом на сегодня git-clone git.alt:/archive/m/mkimage отдаст хранилище, соответствующее текущему пакету mkimage в Сизифе, кто бы его ни собрал на этот раз.

править] workflow

Совместная работа над пакетами в git строится по следующей схеме:

[ user A ] [ user B ] | [repo A/X] | | | | | |----------+-->[repo B/X] -- B клонирует репозиторий A/X в свой B/X | | | | | | |------>| -- B работает над содержимым репозитория | | |------>| | | |------>| -- B решает, что результат ему нравится |<-----------------| | -- B оповещает A о том, что в B/X | | | | имеется что-то новое |-------+<-----------------| -- A добавляет (pull/push) содержимое | | | | B/X в A/X

При дальнейшей работе сценарий повторяется, за исключением того, что B не клонирует репозиторий A/X, а подтягивает (pull) из него новые изменения.

Как это реализуется на практике?

Для поиска репозитория для клонирования используется команда find-package :

$ ssh git.alt find-package bugzilla /people/vvk/packages/bugzilla.git 1168522087 $

Склонировать репозиторий можно с помощью команды clone :

$ ssh git.alt clone /people/vvk/packages/bugzilla.git Initialized empty Git repository in /people/dottedmag/packages/bugzilla.git/ $

Эта команда создаст вашу копию репозитория на сервере git.alt. Для работы с ним необходимо склонировать этот репозиторий на локальную машину:

$ git clone ssh://git.alt/people/dottedmag/packages/bugzilla.git Initialized empty Git repository in /home/dottedmag/bugzilla/.git/ .... $

С этим git-репозиторием можно работать как обычно: править, делать commit и так далее. Поскольку для склонированного репозитория создаётся remote с названием origin, то git-push тоже работает:

$ git push ... $

Нотификации производятся вручную - почтой или через bugzilla. Аналога pull request из github или gitorious на git.alt пока что нет.

Втягивание чужих изменений производится стандартными git-средствами: добавлением remote

$ git remote add someuser ssh://git.alt/people/someuser/packages/bugzilla.git

засасыванием изменений:

$ git fetch someuser master

наложением их:

$ git merge someuser/master

и отправкой в git.alt :

$ git push

править] Удаление удалённых веток в git

Если вы хотите удалить ветку из репозитория, располагающегося не на вашей машине — сделайте в него push из «никакой» ветки:

git push origin :no-longer-needed-branch

или если хотите удалить тег:

git push origin :no-longer-needed-tag

Полная форма push выглядит так:

git push <remote repository> [<local branch>:]<remote branch>

где <local branch> — имя локальной ветки, из которой берутся данные, а <remote branch> — имя ветки в удалённом репозитории, куда происходит их передача с замещением имеющегося. Привычный вид git push <remote repo> <remote branch> является лишь одной из реализаций этой полной формы.

править] Апстрим в SVN

Основная статья: Git/svn





править] Ссылки

править] Вводные статьи

править] Официальная документация