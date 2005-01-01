Etersoft-build-utils howto
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Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами.
Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами.
|-
Описывается версия etersoft-build-utils
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Описывается версия etersoft-build-utils .. Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года.
Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на [[Обсуждение:Etersoft-build-utils_howto|странице обсуждения]].
Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на [[Обсуждение:Etersoft-build-utils_howto|странице обсуждения]].
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Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h.
Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h.
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Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром -
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Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром -(-и т.п.).
Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также.
Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также.
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Логи сборки пакета записываются в каталог <code>~/RPM/log</code>.
Логи сборки пакета записываются в каталог <code>~/RPM/log</code>.
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=== Берём src.rpm от другого дистрибутива ===
=== Берём src.rpm от другого дистрибутива ===
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Сначала ищем пакет:
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Сначала ищем пакет :
$ rpmgp -a название
$ rpmgp -a название
Потом скачиваем подходящий
Потом скачиваем подходящий
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=== Обновление исходников ===
=== Обновление исходников ===
Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда
Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда
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$ rpmgs новая_версия
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$ rpmgs новая_версия
скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2),
скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2),
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если в Source указано расширение .tar ( .tar.bz2).
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если в Source указано расширение .tar (.tar.bz2).
Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так:
Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так:
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</pre>
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Source-git
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TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов
TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов
|-
Для сборки через git рекомендуется указывать .tar (одновременно нужно сменить указание способа архивации и в ~/.gear/rules).
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Для сборки через git рекомендуется указывать .tar (одновременно нужно сменить указание способа архивации и в ~/.gear/rules).
|-
=== Автоматическое обновление ===
=== Автоматическое обновление ===
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$ epmqf [программа|путь к файлу]
$ epmqf [программа|путь к файлу]
|-
epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (поиск по PATH с помощью which)
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epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (поиск по PATH с помощью which)
|-
или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает
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или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает при использовании альтернатив.
=== Открытие ссылок из пакета ===
=== Открытие ссылок из пакета ===
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Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами:
Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами:
|-
$ rpmunmets [-s] [-
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$ rpmunmets [-s] [-]
== Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием ==
== Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием ==
Текущая версия на 09:24, 15 марта 2017
[править] HOWTO по сопровождению пакетов с помощью etersoft-build-utils
Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами.
Описывается версия etersoft-build-utils 2.0. Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года. Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на странице обсуждения.
Основные преимущества:
- автоматическое бэкпортирование (сборка для бранча)
- автоматизирование отправки на сборку
- автоматическая установка собранного пакета на проверку
- автоматическое обновление пакета до следующей версии исходников
- запись лога сборки пакета
- поддержка удалённой сборки
- интерфейс (команды и параметры) не меняются с изменением технологий
Все команды стараются достичь интуитивно ожидаемого результата во всех случаях, где возможно различное поведение в зависимости от ситуации (например, rpmbsh сработает, если указать ей src.rpm или спек). Обычно команды выполняются в каталоге репозитория, как правило в том же каталоге, где лежит спек. Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h.
Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром -b p8 (-b t7 и т.п.).
Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также.
Логи сборки пакета записываются в каталог
~/RPM/log.
[править] Получение готового к сборке репозитория
С чего начинаем, чтобы получить репозиторий.
[править] Проверка наличия пакета в Сизифе
$ rpmgp -c название_пакета
Команда выведет доступные репозитории у разных пользователей с этим пакетов, указав дату последнего изменения в репозитории. Если пакет установлен в системе, или вместо названия пакета указан файл спека, то будет проверено наличие данной версии пакета в Сизифе. Это удобно для выявления необходимости пересборки пакета.
Результат: выведенная в консоль информация о пакете.
[править] Подхватывание уже собранного в Сизиф пакета
$ rpmgp -gm название_пакета
Команда возьмёт репозиторий, из которого последний раз пакет собирался в Сизиф (из git.alt /srpms или /gears), клонирует в git.alt:packages/название_пакета.git, из git.alt клонирует локально (создав репозиторий в текущем каталоге), причём все имеющиеся ветки.
Эта команда удобна для быстрого перехода со сборки по устаревшей схеме на git.
Результат: локальный и удалённый репозитории с последней версией пакета.
[править] Берём имеющийся src.rpm для ALT
$ rpmgp -m файл.src.rpm
или
$ rpmgp -m спек
Команда создаст репозиторий с названием пакета в текущем каталоге (можно задать в конфиге переменной GITREPODIR) и импортирует в него указанный пакет с помощью gear-srpmimport.
Результат: локальный git-репозиторий с пакетом.
[править] Берём src.rpm от другого дистрибутива
Сначала ищем пакет (выполняется поиск в репозиториях систем, основанных на RPM: Fedora, ROSA, и т.д.):
$ rpmgp -a название
Потом скачиваем подходящий
$ rpmgp -a -d название-пакета
Потом превращаем его в git-репозиторий:
$ rpmgp -m файл.src.rpm
В созданном git-репозитории будет автоматически запущена
$ rpmcs спек
чтобы почистить спек.
После автоматической конвертации спека его нужно привести в соответствие принятым в ALT Linux требованиям к спеку. См. Описание spec файлов.
Результат: локальный git-репозиторий с пакетом.
[править] Создаём репозиторий с нуля
[править] Сборка пакета
[править] Собрать пакет в системе
$ rpmbb
Если нужно отладить только шаг установки файлов, достаточно запускать
$ rpmbb -i
Если нужно отладить только шаг упаковки пакета, достаточно запускать
$ rpmbb -p
Результат: собранный пакет в ~/RPM/RPMS.
[править] Собрать пакет в hasher
$ rpmbsh
Пакет будет собран в hasher. После сборки над пакетом будут произведены проверки.
Результат: собранный пакет в ~/hasher-SS/repo/i586/RPMS.hasher/.
Для установки в тестовый hasher (для ручной проверки работоспособности пакета) после сборки пакета и последующей отправки на сборку:
$ rpmbsh -i -u
[править] Отправка пакета на сборку
Отправка пакета на сборку в сборочницу выполняется командой rpmbs, которая может быть вызвана другими командами, которым указан параметр -u. По умолчанию используется сборочница git.alt, но первым параметром любой команды, отправляющей на сборку, может быть указана другая сборочница, например git.eter.
[править] Отправить пакет на сборку в Сизиф
$ rpmbs -u
Будет создан тег, соответствующей текущему состоянию пакета, репозиторий опубликован (удалённый репозиторий будет создан при необходимости) и создано задание на сборку по тегу (вида VERSION-RELEASE).
Результат: созданное задание на сборку пакета.
[править] Бэкпортировать в p7 и отправить
$ rpmbph -b p7 -u
Команда обновит ветку p7 из текущей (создаст ветку p7, если её ещё не было), сконвертирует текущий спек (предложив посмотреть на выполненные изменения, от которых можно отказаться нажатием Ctrl-\ перед выходом кнопкой q), соберёт полученный репозиторий локально и отправит пакет на сборку в соответствующий бранч.
Параметр -n запретит сборку локально (используйте только, если уверены в том, что всё будет хорошо).
Как правило, лучше использовать
$ rpmbph -b p7 -i -u
После сборки пакета локально он будет установлен в тестовый репозиторий, где можно убедиться в его работоспособности.
Результат: созданное задание на сборку пакета.
[править] Обновление пакета
[править] Обновление исходников
Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда
$ rpmgs [-f] новая_версия
скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2), если в Source указано расширение .tar (.tar.bz2).
Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так:
# Source-url: http://example.com/%name/%name-%version.zip Source: %name-%version.tar
Результат: обновление каталога с исходниками в виде одного коммита.
Если исходники обновляются напрямую из git-репозитория апстрима, можно записать так:
# Source-git: http://github.com/user/repo.git Source: %name-%version.tar
В результате при выполнении обновления будет добавлен upstream в список remote, выполнен git fetch и git merge тега, соответствующего версии, указанной в спеке в Version: (будут проверены варианты v1.2.0 и 1.2.0).
TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов
[править] Автоматическое обновление
Если в спеке правильно указан URL в Source, и в новой версии не произошло изменений в структуре файлов, достаточно выполнить команду
$ rpmrb новая_версия
Она выполняет достаточно простые действия, выполняя последовательно команды rpmgs, rpmbsh -i, rpmbs: скачивает новые исходники, обновляет спек, собирает пакет в hasher, ставит собранный пакет в тестовый hasher и предлагает командную строку для тестирования пакета. После выхода из тестирования проверяется отсутствие проблем при удалении пакетов (проверка post-скриптов) и пакет отправляется на сборку в Сизиф.
Результат: собранный и проверенный пакет, задание на сборку пакета.
[править] Дополнительные утилиты
[править] Работа с удалённым репозиторием
- ginit [git.NAME] - создание удалённого репозитория
- gpush [-f] [git.NAME] - публикация текущей ветки
- gpull [git.NAME] - обновление текущей ветки из удалённого репозитория (не изучено)
[править] Работа с apt и rpm
Для удобства управления пакетами используйте универсальный менеджер управления пакетами EPM.
[править] Компиляция исходников
В случае ручного запуска компиляции (например внутри ~/RPM/BUILD) удобно использовать команду jmake. Она соберёт с использованием всех ядер (параметр -j для make), невысоким приоритетом (nice) и задействует ccache для ускорения повторных сборок.
[править] Тестирование пакетов
Войти в hasher:
loginhsh -t [-i] [-r] название-пакета или/и полный_путь_к_файлу_пакета
- -i - инициализировать перед входом
- -r - войти под рутом
[править] Просмотр баги по пакету
$ rpmbugs [название пакета|номер баги]
rpmbugs отображает список багов по пакету в браузере или консоли (через xdg-open или links).
[править] Определение принадлежности файла к пакету
$ epmqf [программа|путь к файлу]
epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (примерно это поиск по PATH с помощью which) или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает и при использовании механизма альтернатив.
[править] Открытие ссылок из пакета
Открыть ссылку (поле Url в пакете):
$ rpmurl спек или пакет
Открыть страницу пакета на http://sisyphus.ru:
$ rpmurl -p спек или пакет
Открыть ссылку, по которой расположен файл с исходным кодом (поле Source в пакете):
$ rpmurl -s спек или пакет
[править] Проверка собранных пакетов на нарушение зависимостей
Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами:
$ rpmunmets [-s] [-b p8]
[править] Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием
Параметры, подлежащие настройке, могут быть заданы в
/etc/eterbuild/config (содержащем примеры) или в
~/.config/eterbuild.
Основное, что нужно настроить:
- HASHERBASEDIR - путь, где будет создаваться каталог hasher (по умолчанию - ~/hasher)
- требуется дописать
В каталоге
/etc/eterbuild/apt лежат конф. файлы для различных целевых платформ (M40, M51...),
которые будут использоваться для сборки в hasher.
[править] Ссылки
- Сборка пакетов (etersoft-build-utils).
- Описание пакета etersoft-build-utils.