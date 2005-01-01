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(Различия между версиями)

Версия 19:31, 11 августа 2015 (править) VitalyLipatov ← Предыдущая правка Текущая версия на 09:24, 15 марта 2017 (править) (отменить) VitalyLipatov Строка 3: Строка 3: Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами. Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами. - Описывается версия etersoft-build-utils 1 . 7.6 . Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года . Видимо стоит выпустить версию 2.0.0 к пятилетнему юбилею . + Описывается версия etersoft-build-utils 2 . 0 . Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года. Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на [[Обсуждение:Etersoft-build-utils_howto|странице обсуждения]]. Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на [[Обсуждение:Etersoft-build-utils_howto|странице обсуждения]]. Строка 19: Строка 19: Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h. Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h. - Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром - M51 (- M50 и т.п.). + Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром - b p8 (- b t7 и т.п.). Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также. Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также. + Логи сборки пакета записываются в каталог <code>~/RPM/log</code>. Логи сборки пакета записываются в каталог <code>~/RPM/log</code>. Строка 59: Строка 60: === Берём src.rpm от другого дистрибутива === === Берём src.rpm от другого дистрибутива === - Сначала ищем пакет: + Сначала ищем пакет (выполняется поиск в репозиториях систем, основанных на RPM: Fedora, ROSA, и т.д.) : $ rpmgp -a название $ rpmgp -a название Потом скачиваем подходящий Потом скачиваем подходящий Строка 127: Строка 128: === Обновление исходников === === Обновление исходников === Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда - $ rpmgs новая_версия + $ rpmgs [-f] новая_версия скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2), скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2), - если в Source указано расширение .tar ( .tar.bz2). + если в Source указано расширение .tar (.tar.bz2). Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так: Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так: Строка 137: Строка 138: </pre> </pre> - TODO : Source-git + Результат : обновление каталога с исходниками в виде одного коммита. + + Если исходники обновляются напрямую из git-репозитория апстрима, можно записать так: + <pre> + # Source-git : http://github.com/user/repo.git + Source: %name-%version.tar + </pre> + + В результате при выполнении обновления будет добавлен upstream в список remote, выполнен git fetch и git merge тега, + соответствующего версии, указанной в спеке в Version: (будут проверены варианты v1.2.0 и 1.2.0). TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов - Для сборки через git рекомендуется указывать .tar (одновременно нужно сменить указание способа архивации и в ~/.gear/rules). + <!-- Для сборки через git рекомендуется указывать .tar (одновременно нужно сменить указание способа архивации и в ~/.gear/rules). --> - Результат: обновление каталога с исходниками в виде одного коммита. === Автоматическое обновление === === Автоматическое обновление === Строка 186: Строка 195: $ epmqf [программа|путь к файлу] $ epmqf [программа|путь к файлу] - epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (поиск по PATH с помощью which) + epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу ( примерно это поиск по PATH с помощью which) - или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает даже при использовании альтернатив. + или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает и при использовании механизма альтернатив. === Открытие ссылок из пакета === === Открытие ссылок из пакета === Строка 203: Строка 212: Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами: Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами: - $ rpmunmets [-s] [- M51 ] + $ rpmunmets [-s] [- b p8 ] == Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием == == Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием ==

Текущая версия на 09:24, 15 марта 2017

править] HOWTO по сопровождению пакетов с помощью etersoft-build-utils

Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами.

Описывается версия etersoft-build-utils 2.0. Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года. Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на странице обсуждения.

Основные преимущества:

автоматическое бэкпортирование (сборка для бранча)

автоматизирование отправки на сборку

автоматическая установка собранного пакета на проверку

автоматическое обновление пакета до следующей версии исходников

запись лога сборки пакета

поддержка удалённой сборки

интерфейс (команды и параметры) не меняются с изменением технологий

Все команды стараются достичь интуитивно ожидаемого результата во всех случаях, где возможно различное поведение в зависимости от ситуации (например, rpmbsh сработает, если указать ей src.rpm или спек). Обычно команды выполняются в каталоге репозитория, как правило в том же каталоге, где лежит спек. Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h.

Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром -b p8 (-b t7 и т.п.).

Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также.

Логи сборки пакета записываются в каталог ~/RPM/log .

править] Получение готового к сборке репозитория

С чего начинаем, чтобы получить репозиторий.

править] Проверка наличия пакета в Сизифе

$ rpmgp -c название_пакета

Команда выведет доступные репозитории у разных пользователей с этим пакетов, указав дату последнего изменения в репозитории. Если пакет установлен в системе, или вместо названия пакета указан файл спека, то будет проверено наличие данной версии пакета в Сизифе. Это удобно для выявления необходимости пересборки пакета.

Результат: выведенная в консоль информация о пакете.

править] Подхватывание уже собранного в Сизиф пакета

$ rpmgp -gm название_пакета

Команда возьмёт репозиторий, из которого последний раз пакет собирался в Сизиф (из git.alt /srpms или /gears), клонирует в git.alt:packages/название_пакета.git, из git.alt клонирует локально (создав репозиторий в текущем каталоге), причём все имеющиеся ветки.

Эта команда удобна для быстрого перехода со сборки по устаревшей схеме на git.

Результат: локальный и удалённый репозитории с последней версией пакета.

править] Берём имеющийся src.rpm для ALT

$ rpmgp -m файл.src.rpm

или

$ rpmgp -m спек

Команда создаст репозиторий с названием пакета в текущем каталоге (можно задать в конфиге переменной GITREPODIR) и импортирует в него указанный пакет с помощью gear-srpmimport.

Результат: локальный git-репозиторий с пакетом.

править] Берём src.rpm от другого дистрибутива

Сначала ищем пакет (выполняется поиск в репозиториях систем, основанных на RPM: Fedora, ROSA, и т.д.):

$ rpmgp -a название

Потом скачиваем подходящий

$ rpmgp -a -d название-пакета

Потом превращаем его в git-репозиторий:

$ rpmgp -m файл.src.rpm

В созданном git-репозитории будет автоматически запущена

$ rpmcs спек

чтобы почистить спек.

После автоматической конвертации спека его нужно привести в соответствие принятым в ALT Linux требованиям к спеку. См. Описание spec файлов.



Результат: локальный git-репозиторий с пакетом.

править] Создаём репозиторий с нуля

править] Сборка пакета

править] Собрать пакет в системе

$ rpmbb

Если нужно отладить только шаг установки файлов, достаточно запускать

$ rpmbb -i

Если нужно отладить только шаг упаковки пакета, достаточно запускать

$ rpmbb -p

Результат: собранный пакет в ~/RPM/RPMS.

править] Собрать пакет в hasher

$ rpmbsh

Пакет будет собран в hasher. После сборки над пакетом будут произведены проверки.

Результат: собранный пакет в ~/hasher-SS/repo/i586/RPMS.hasher/.

Для установки в тестовый hasher (для ручной проверки работоспособности пакета) после сборки пакета и последующей отправки на сборку:

$ rpmbsh -i -u

править] Отправка пакета на сборку

Отправка пакета на сборку в сборочницу выполняется командой rpmbs, которая может быть вызвана другими командами, которым указан параметр -u. По умолчанию используется сборочница git.alt, но первым параметром любой команды, отправляющей на сборку, может быть указана другая сборочница, например git.eter.

править] Отправить пакет на сборку в Сизиф

$ rpmbs -u

Будет создан тег, соответствующей текущему состоянию пакета, репозиторий опубликован (удалённый репозиторий будет создан при необходимости) и создано задание на сборку по тегу (вида VERSION-RELEASE).

Результат: созданное задание на сборку пакета.

править] Бэкпортировать в p7 и отправить

$ rpmbph -b p7 -u

Команда обновит ветку p7 из текущей (создаст ветку p7, если её ещё не было), сконвертирует текущий спек (предложив посмотреть на выполненные изменения, от которых можно отказаться нажатием Ctrl-\ перед выходом кнопкой q), соберёт полученный репозиторий локально и отправит пакет на сборку в соответствующий бранч.

Параметр -n запретит сборку локально (используйте только, если уверены в том, что всё будет хорошо).

Как правило, лучше использовать

$ rpmbph -b p7 -i -u

После сборки пакета локально он будет установлен в тестовый репозиторий, где можно убедиться в его работоспособности.

Результат: созданное задание на сборку пакета.

править] Обновление пакета

править] Обновление исходников

Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда

$ rpmgs [-f] новая_версия

скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2), если в Source указано расширение .tar (.tar.bz2).

Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так:

# Source-url: http://example.com/%name/%name-%version.zip Source: %name-%version.tar

Результат: обновление каталога с исходниками в виде одного коммита.

Если исходники обновляются напрямую из git-репозитория апстрима, можно записать так:

# Source-git: http://github.com/user/repo.git Source: %name-%version.tar

В результате при выполнении обновления будет добавлен upstream в список remote, выполнен git fetch и git merge тега, соответствующего версии, указанной в спеке в Version: (будут проверены варианты v1.2.0 и 1.2.0).

TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов





править] Автоматическое обновление

Если в спеке правильно указан URL в Source, и в новой версии не произошло изменений в структуре файлов, достаточно выполнить команду

$ rpmrb новая_версия

Она выполняет достаточно простые действия, выполняя последовательно команды rpmgs, rpmbsh -i, rpmbs: скачивает новые исходники, обновляет спек, собирает пакет в hasher, ставит собранный пакет в тестовый hasher и предлагает командную строку для тестирования пакета. После выхода из тестирования проверяется отсутствие проблем при удалении пакетов (проверка post-скриптов) и пакет отправляется на сборку в Сизиф.

Результат: собранный и проверенный пакет, задание на сборку пакета.

править] Дополнительные утилиты

править] Работа с удалённым репозиторием

ginit [git.NAME] - создание удалённого репозитория

gpush [-f] [git.NAME] - публикация текущей ветки

gpull [git.NAME] - обновление текущей ветки из удалённого репозитория (не изучено)

править] Работа с apt и rpm

Для удобства управления пакетами используйте универсальный менеджер управления пакетами EPM.

править] Компиляция исходников

В случае ручного запуска компиляции (например внутри ~/RPM/BUILD) удобно использовать команду jmake. Она соберёт с использованием всех ядер (параметр -j для make), невысоким приоритетом (nice) и задействует ccache для ускорения повторных сборок.

править] Тестирование пакетов

Войти в hasher:

loginhsh -t [-i] [-r] название-пакета или/и полный_путь_к_файлу_пакета

-i - инициализировать перед входом

-r - войти под рутом

править] Просмотр баги по пакету

$ rpmbugs [название пакета|номер баги]

rpmbugs отображает список багов по пакету в браузере или консоли (через xdg-open или links).

править] Определение принадлежности файла к пакету

$ epmqf [программа|путь к файлу]

epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (примерно это поиск по PATH с помощью which) или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает и при использовании механизма альтернатив.

править] Открытие ссылок из пакета

Открыть ссылку (поле Url в пакете):

$ rpmurl спек или пакет

Открыть страницу пакета на http://sisyphus.ru:

$ rpmurl -p спек или пакет

Открыть ссылку, по которой расположен файл с исходным кодом (поле Source в пакете):

$ rpmurl -s спек или пакет

править] Проверка собранных пакетов на нарушение зависимостей

Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами:

$ rpmunmets [-s] [-b p8]

править] Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием

Параметры, подлежащие настройке, могут быть заданы в /etc/eterbuild/config (содержащем примеры) или в ~/.config/eterbuild .

Основное, что нужно настроить:

HASHERBASEDIR - путь, где будет создаваться каталог hasher (по умолчанию - ~/hasher)

требуется дописать

В каталоге /etc/eterbuild/apt лежат конф. файлы для различных целевых платформ (M40, M51...), которые будут использоваться для сборки в hasher.