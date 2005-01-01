Etersoft-build-utils howto

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Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд  было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами.
Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд  было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами.
-
Описывается версия etersoft-build-utils 1.7.6. Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года. Видимо стоит выпустить версию 2.0.0 к пятилетнему юбилею.
+
Описывается версия etersoft-build-utils 2.0. Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года.
Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на [[Обсуждение:Etersoft-build-utils_howto|странице обсуждения]].
Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на [[Обсуждение:Etersoft-build-utils_howto|странице обсуждения]].
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Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h.  
Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h.  
-
Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром -M51 (-M50 и т.п.).
+
Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром -b p8 (-b t7 и т.п.).
Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также.
Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также.
 +
Логи сборки пакета записываются в каталог <code>~/RPM/log</code>.
Логи сборки пакета записываются в каталог <code>~/RPM/log</code>.
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=== Берём src.rpm от другого дистрибутива ===
=== Берём src.rpm от другого дистрибутива ===
-
Сначала ищем пакет:
+
Сначала ищем пакет (выполняется поиск в репозиториях систем, основанных на RPM: Fedora, ROSA, и т.д.):
  $ rpmgp -a название
  $ rpmgp -a название
Потом скачиваем подходящий
Потом скачиваем подходящий
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=== Обновление исходников ===
=== Обновление исходников ===
Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда
Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда
-
  $ rpmgs новая_версия
+
  $ rpmgs [-f] новая_версия
скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2),
скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2),
-
если в Source указано расширение .tar ( .tar.bz2).
+
если в Source указано расширение .tar (.tar.bz2).
Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так:
Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так:
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</pre>
</pre>
-
TODO: Source-git
+
Результат: обновление каталога с исходниками в виде одного коммита.
 +
 
 +
Если исходники обновляются напрямую из git-репозитория апстрима, можно записать так:
 +
<pre>
 +
# Source-git: http://github.com/user/repo.git
 +
Source: %name-%version.tar
 +
</pre>
 +
 
 +
В результате при выполнении обновления будет добавлен upstream в список remote, выполнен git fetch и git merge тега,
 +
соответствующего версии, указанной в спеке в Version: (будут проверены варианты v1.2.0 и 1.2.0).
TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов
TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов
-
Для сборки через git рекомендуется указывать .tar (одновременно нужно сменить указание способа архивации и в ~/.gear/rules).
+
<!--Для сборки через git рекомендуется указывать .tar (одновременно нужно сменить указание способа архивации и в ~/.gear/rules).-->
-
Результат: обновление каталога с исходниками в виде одного коммита.
 
=== Автоматическое обновление ===
=== Автоматическое обновление ===
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  $ epmqf [программа|путь к файлу]
  $ epmqf [программа|путь к файлу]
-
epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (поиск по PATH с помощью which)
+
epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (примерно это поиск по PATH с помощью which)
-
или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает даже при использовании альтернатив.
+
или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает и при использовании механизма альтернатив.
=== Открытие ссылок из пакета ===
=== Открытие ссылок из пакета ===
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Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами:
Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами:
-
  $ rpmunmets [-s] [-M51]
+
  $ rpmunmets [-s] [-b p8]
== Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием ==
== Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием ==

Текущая версия на 09:24, 15 марта 2017

Содержание

[править] HOWTO по сопровождению пакетов с помощью etersoft-build-utils

Применение etersoft-build-utils позволяет резко снизить порог вхождения в сборку пакетов, увеличить скорость выполнения рутинных действий, снизить количество ошибок за счёт встроенных проверок и алгоритмизации типичных действий мантейнеров. Целью создания этого набора команд было создать высокоуровневую обвязку над существующими низкоуровневыми инструментами.

Описывается версия etersoft-build-utils 2.0. Впервые пакет был собран в Сизиф 28 февраля 2005 года. Пожелания на документирование ещё не описанных ситуаций принимаются на странице обсуждения.

Основные преимущества:

  • автоматическое бэкпортирование (сборка для бранча)
  • автоматизирование отправки на сборку
  • автоматическая установка собранного пакета на проверку
  • автоматическое обновление пакета до следующей версии исходников
  • запись лога сборки пакета
  • поддержка удалённой сборки
  • интерфейс (команды и параметры) не меняются с изменением технологий

Все команды стараются достичь интуитивно ожидаемого результата во всех случаях, где возможно различное поведение в зависимости от ситуации (например, rpmbsh сработает, если указать ей src.rpm или спек). Обычно команды выполняются в каталоге репозитория, как правило в том же каталоге, где лежит спек. Для получения описания всех допустимых параметров, вызовите команду с параметром -h.

Для указания сборки для бранча, нужно задать его параметром -b p8 (-b t7 и т.п.).

Данные ситуации описываются для сборки пакетов из git-репозитория, но для сборки старым способом (через ~/RPM/SPECS/спек) они применяются совершенно также.

Логи сборки пакета записываются в каталог ~/RPM/log.

[править] Получение готового к сборке репозитория

С чего начинаем, чтобы получить репозиторий.

[править] Проверка наличия пакета в Сизифе 

$ rpmgp -c название_пакета

Команда выведет доступные репозитории у разных пользователей с этим пакетов, указав дату последнего изменения в репозитории. Если пакет установлен в системе, или вместо названия пакета указан файл спека, то будет проверено наличие данной версии пакета в Сизифе. Это удобно для выявления необходимости пересборки пакета.

Результат: выведенная в консоль информация о пакете.

[править] Подхватывание уже собранного в Сизиф пакета 

$ rpmgp -gm название_пакета

Команда возьмёт репозиторий, из которого последний раз пакет собирался в Сизиф (из git.alt /srpms или /gears), клонирует в git.alt:packages/название_пакета.git, из git.alt клонирует локально (создав репозиторий в текущем каталоге), причём все имеющиеся ветки.

Эта команда удобна для быстрого перехода со сборки по устаревшей схеме на git.

Результат: локальный и удалённый репозитории с последней версией пакета.

[править] Берём имеющийся src.rpm для ALT 

$ rpmgp -m файл.src.rpm

или 

$ rpmgp -m спек

Команда создаст репозиторий с названием пакета в текущем каталоге (можно задать в конфиге переменной GITREPODIR) и импортирует в него указанный пакет с помощью gear-srpmimport.

Результат: локальный git-репозиторий с пакетом.

[править] Берём src.rpm от другого дистрибутива

Сначала ищем пакет (выполняется поиск в репозиториях систем, основанных на RPM: Fedora, ROSA, и т.д.): 

$ rpmgp -a название

Потом скачиваем подходящий 

$ rpmgp -a -d название-пакета

Потом превращаем его в git-репозиторий: 

$ rpmgp -m файл.src.rpm

В созданном git-репозитории будет автоматически запущена 

$ rpmcs спек

чтобы почистить спек.

После автоматической конвертации спека его нужно привести в соответствие принятым в ALT Linux требованиям к спеку. См. Описание spec файлов.


Результат: локальный git-репозиторий с пакетом.

[править] Создаём репозиторий с нуля

[править] Сборка пакета

[править] Собрать пакет в системе 

$ rpmbb

Если нужно отладить только шаг установки файлов, достаточно запускать 

$ rpmbb -i

Если нужно отладить только шаг упаковки пакета, достаточно запускать 

$ rpmbb -p

Результат: собранный пакет в ~/RPM/RPMS.

[править] Собрать пакет в hasher 

$ rpmbsh

Пакет будет собран в hasher. После сборки над пакетом будут произведены проверки.

Результат: собранный пакет в ~/hasher-SS/repo/i586/RPMS.hasher/.

Для установки в тестовый hasher (для ручной проверки работоспособности пакета) после сборки пакета и последующей отправки на сборку: 

$ rpmbsh -i -u

[править] Отправка пакета на сборку

Отправка пакета на сборку в сборочницу выполняется командой rpmbs, которая может быть вызвана другими командами, которым указан параметр -u. По умолчанию используется сборочница git.alt, но первым параметром любой команды, отправляющей на сборку, может быть указана другая сборочница, например git.eter.

[править] Отправить пакет на сборку в Сизиф

$ rpmbs -u

Будет создан тег, соответствующей текущему состоянию пакета, репозиторий опубликован (удалённый репозиторий будет создан при необходимости) и создано задание на сборку по тегу (вида VERSION-RELEASE).

Результат: созданное задание на сборку пакета.

[править] Бэкпортировать в p7 и отправить

$ rpmbph -b p7 -u

Команда обновит ветку p7 из текущей (создаст ветку p7, если её ещё не было), сконвертирует текущий спек (предложив посмотреть на выполненные изменения, от которых можно отказаться нажатием Ctrl-\ перед выходом кнопкой q), соберёт полученный репозиторий локально и отправит пакет на сборку в соответствующий бранч.

Параметр -n запретит сборку локально (используйте только, если уверены в том, что всё будет хорошо).

Как правило, лучше использовать 

$ rpmbph -b p7 -i -u

После сборки пакета локально он будет установлен в тестовый репозиторий, где можно убедиться в его работоспособности.

Результат: созданное задание на сборку пакета.

[править] Обновление пакета

[править] Обновление исходников

Если в Source указан URL к файлу с исходниками, команда 

$ rpmgs [-f] новая_версия

скачает новый архив с исходниками, перебрав все возможные варианты форматов (расширений) и сконвертировав в tar (tar.bz2), если в Source указано расширение .tar (.tar.bz2).

Для удобства можно указать настоящий путь в Source-url, а в Source просто стандартное описание исходников. Записывается это так: 

# Source-url: http://example.com/%name/%name-%version.zip
Source: %name-%version.tar

Результат: обновление каталога с исходниками в виде одного коммита.

Если исходники обновляются напрямую из git-репозитория апстрима, можно записать так: 

# Source-git: http://github.com/user/repo.git
Source: %name-%version.tar

В результате при выполнении обновления будет добавлен upstream в список remote, выполнен git fetch и git merge тега, соответствующего версии, указанной в спеке в Version: (будут проверены варианты v1.2.0 и 1.2.0).

TODO: команды для выборочной упаковки / исключения файлов


[править] Автоматическое обновление

Если в спеке правильно указан URL в Source, и в новой версии не произошло изменений в структуре файлов, достаточно выполнить команду 

$ rpmrb новая_версия

Она выполняет достаточно простые действия, выполняя последовательно команды rpmgs, rpmbsh -i, rpmbs: скачивает новые исходники, обновляет спек, собирает пакет в hasher, ставит собранный пакет в тестовый hasher и предлагает командную строку для тестирования пакета. После выхода из тестирования проверяется отсутствие проблем при удалении пакетов (проверка post-скриптов) и пакет отправляется на сборку в Сизиф.

Результат: собранный и проверенный пакет, задание на сборку пакета.

[править] Дополнительные утилиты

[править] Работа с удалённым репозиторием

  • ginit [git.NAME] - создание удалённого репозитория
  • gpush [-f] [git.NAME] - публикация текущей ветки
  • gpull [git.NAME] - обновление текущей ветки из удалённого репозитория (не изучено)

[править] Работа с apt и rpm

Для удобства управления пакетами используйте универсальный менеджер управления пакетами EPM.

[править] Компиляция исходников

В случае ручного запуска компиляции (например внутри ~/RPM/BUILD) удобно использовать команду jmake. Она соберёт с использованием всех ядер (параметр -j для make), невысоким приоритетом (nice) и задействует ccache для ускорения повторных сборок.

[править] Тестирование пакетов

Войти в hasher: 

loginhsh -t [-i] [-r] название-пакета или/и полный_путь_к_файлу_пакета
  • -i - инициализировать перед входом
  • -r - войти под рутом

[править] Просмотр баги по пакету 

$ rpmbugs [название пакета|номер баги]

rpmbugs отображает список багов по пакету в браузере или консоли (через xdg-open или links).

[править] Определение принадлежности файла к пакету 

$ epmqf [программа|путь к файлу]

epmqf выводит название пакета, который содержит указанную программу (примерно это поиск по PATH с помощью which) или указанный файл, при этом раскрывает ссылки, так что работает и при использовании механизма альтернатив.

[править] Открытие ссылок из пакета

Открыть ссылку (поле Url в пакете): 

$ rpmurl спек или пакет

Открыть страницу пакета на http://sisyphus.ru: 

$ rpmurl -p спек или пакет

Открыть ссылку, по которой расположен файл с исходным кодом (поле Source в пакете): 

$ rpmurl -s спек или пакет

[править] Проверка собранных пакетов на нарушение зависимостей

Для вывода нарушенных собранными в hasher пакетами: 

$ rpmunmets [-s] [-b p8]

[править] Необходимые настройки etersoft-build-utils перед использованием

Параметры, подлежащие настройке, могут быть заданы в /etc/eterbuild/config (содержащем примеры) или в ~/.config/eterbuild.

Основное, что нужно настроить:

  • HASHERBASEDIR - путь, где будет создаваться каталог hasher (по умолчанию - ~/hasher)
  • требуется дописать

В каталоге /etc/eterbuild/apt лежат конф. файлы для различных целевых платформ (M40, M51...), которые будут использоваться для сборки в hasher.

[править] Ссылки

Сборка пакетов

ALT Packaging HOWTO • Etersoft-build-utils howto • ProblemWithVerifyELFAndRPATH • QtDesktop • Инструкция по сборке пакетов с помощью rpm • Краткое руководство по сборке пакета • О стратегии сборки RPM пакетов • Общие правила написания спек файлов в ALT Linux • Особенности написания спек файлов в ALT Linux • Реагирует ли сборочница на переименование пакетов • Сборка пакета с git submodule • Сборка пакета с нуля • Сборка пакетов • Сборка проприетарного пакета с нуля

 
 
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