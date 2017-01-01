DPMS
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(→Отключение консольного хранителя экрана)
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Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли:
Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли:
setterm -blank 0 -powersave off
setterm -blank 0 -powersave off
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Текущая версия на 12:02, 3 февраля 2017
Содержание
[править] Как отключить DPMS (энергосбережение экрана)
- Автор: stranger573
- Дата: 1 февраля 2017 года
- Ссылка: https://forum.altlinux.org/index.php?topic=38225.msg305315#msg305315
[править] Отключение DPMS
Чтобы отключить dpms: в файле /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf в конце секции "Monitor" нужно дописать строку — Option "DPMS" "false".
Секция должна выглядеть примерно так:
Section "Monitor" Identifier "Monitor0" Option "DPMS" "false" EndSection
Причём это лучше сделать даже при наличии файла xorg.conf ибо записанное в этом файле подгружается последним и переопределяет параметры xorg.conf
[править] Отключение графического хранителя экрана
Далее. Одно это не поможет, поскольку монитор будет гаситься ещё одним способом. Чтобы решить и эту проблему надо в файле /etc/X11/xorg.conf в конце секции "ServerLayout" дописать строку — Option "BlankTime" "0".
Если по этому пути такого файла нет, то создать пустой файл в этом месте с именем xorg.conf,
или добавить эту секцию в /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
В случае если создали пустой файл его содержимое должно быть таким:
Section "ServerLayout" Identifier "ServerLayout0" Option "BlankTime" "0" EndSection
В случае /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf, имеем:
Section "Monitor" Identifier "Monitor0" Option "DPMS" "false" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "ServerLayout0" Option "BlankTime" "0" EndSection
Не забываем, что в конце файла должна быть пустая строка! Все указанные действия производим от root. Далее перезагружаемся и проверяем.
Для проверки можно использовать команду в консоли (а вот это уже делается с правами пользователя):
xset q
Если всё сделали правильно, то таймаут для "prefer blanking" должен равняться нулю и присутствовать запись "DPMS is Disabled".
[править] Отключение консольного хранителя экрана
Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли:
setterm -blank 0 -powersave off
[править] /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Section "Monitor" Identifier "Monitor0" Option "DPMS" "false" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "ServerLayout0" Option "StandbyTime" "0" Option "SuspendTime" "0" Option "OffTime" "0" Option "BlankTime" "0" EndSection