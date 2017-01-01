DPMS

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(Отключение консольного хранителя экрана)
 
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Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли:
Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли:
  setterm -blank 0 -powersave off
  setterm -blank 0 -powersave off
 +
 +
=== /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf ===
 +
<pre>Section "Monitor"
 +
Identifier "Monitor0"
 +
Option "DPMS" "false"
 +
EndSection
 +
Section "ServerLayout"
 +
Identifier "ServerLayout0"
 +
Option "StandbyTime" "0"
 +
Option "SuspendTime" "0"
 +
Option "OffTime" "0"
 +
Option "BlankTime" "0"
 +
EndSection</pre>
 +
 +
=== Ссылки ===
 +
* https://wiki.archlinux.org/index.php/Display_Power_Management_Signaling
[[Категория:HOWTO]]
[[Категория:HOWTO]]

Текущая версия на 12:02, 3 февраля 2017

Содержание

[править] Как отключить DPMS (энергосбережение экрана)

[править] Отключение DPMS

Чтобы отключить dpms: в файле /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf в конце секции "Monitor" нужно дописать строку — Option "DPMS" "false".

Секция должна выглядеть примерно так: 

Section "Monitor"
    Identifier "Monitor0"
    Option "DPMS" "false"
EndSection

Причём это лучше сделать даже при наличии файла xorg.conf ибо записанное в этом файле подгружается последним и переопределяет параметры xorg.conf

[править] Отключение графического хранителя экрана

Далее. Одно это не поможет, поскольку монитор будет гаситься ещё одним способом. Чтобы решить и эту проблему надо в файле /etc/X11/xorg.conf в конце секции "ServerLayout" дописать строку — Option "BlankTime" "0".

Если по этому пути такого файла нет, то создать пустой файл в этом месте с именем xorg.conf,

или добавить эту секцию в /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf

В случае если создали пустой файл его содержимое должно быть таким: 

Section "ServerLayout"
    Identifier "ServerLayout0"
    Option         "BlankTime" "0"
EndSection


В случае /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf, имеем: 

Section "Monitor"
    Identifier "Monitor0"
    Option "DPMS" "false"
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "ServerLayout0"
    Option         "BlankTime" "0"
EndSection


Не забываем, что в конце файла должна быть пустая строка! Все указанные действия производим от root. Далее перезагружаемся и проверяем.

Для проверки можно использовать команду в консоли (а вот это уже делается с правами пользователя): 

xset q

Если всё сделали правильно, то таймаут для "prefer blanking" должен равняться нулю и присутствовать запись "DPMS is Disabled".

[править] Отключение консольного хранителя экрана

Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли: 

setterm -blank 0 -powersave off

[править] /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf 

Section "Monitor"
	Identifier	"Monitor0"
	Option	"DPMS"	"false"
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier "ServerLayout0"
	Option "StandbyTime"		"0"
	Option "SuspendTime"	"0"
	Option "OffTime"	"0"
	Option "BlankTime"	"0"
EndSection

[править] Ссылки

 
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